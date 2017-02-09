Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастут

Гостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент Спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов. Двукратный олимпийский чемпион приехал в гости не с пустыми руками. Он подписал соглашение о партнерстве с «Советским спортом», а затем добрый час отвечал на вопросы наших корреспондентов.

– Мы горды и рады за то, что будем идти бок о бок с лучшей спортивной газетой страны, которой в конце 1970-х я дал свое первое интервью, – рассказал на торжественной церемонии подписания договора Алексей Касатонов. – Всю свою жизнь я шел вместе с «Советским спортом». И вместе же делали одно дело – мы на льду, а вы – в информационном пространстве. Поэтому наш договор логичен. Вместе будем популяризировать отечественный спорт.

«МУЗЕЙ ХОККЕЯ – НАША ЖЕМЧУЖИНА»

– За последнее время «Парк Легенд» стал настоящим центром хоккейного притяжения. Чем сейчас живет спортивно-развлекательный квартал?

– Главное – задачи, поставленные перед «Парком Легенд» как спортивным кластером, четко выполняются. Построена главная ледовая арена на 12 тысяч зрителей, малая арена на три тысячи и тренировочная. Мы провели чемпионат мира-2016 по хоккею, два Кубка Первого канала, множество благотворительных матчей…

Рядом с основной ареной возвели каток на открытом воздухе с трибунами, хотели сыграть там матч чемпионата КХЛ, но, видно, помешала холодная зима в столице… А Высшая хоккейная лига провела на открытом катке «Русскую классику» – матч между «Динамо» из Балашихи и воскресенским «Химиком». Там же прошел турнир ветеранов на Кубок Легенд с участием ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов».

Наша основная арена быстро трансформируется под другие мероприятия. Мы уже провели несколько концертов зарубежных и российских исполнителей, турниры по дзюдо и боксу. Дворец принял два крупных международных турнира по киберспорту.

Отдельно хочется сказать о Музее и Зале славы отечественного хоккея – нашей жемчужине. Люди приходят семьями, школьники – целыми классами, смотрят экспозиции, а потом с удовольствием идут на хоккей.

В Музее хоккея проводится много мероприятий, торжественных и официальных. В их числе – церемония премии «Советского спорта» «Харламов Трофи», на которой награждали лучших игроков, тренеров и функционеров за всю 70-летнюю историю отечественного хоккея.

«ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ СВОЙ СПИСОК ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА»

– Рискнете назвать десять лучших игроков нашего хоккея за все эти 70 лет?

– Нет, десять – слишком мало. Предлагаю в честь юбилея определить 70 лучших – по десять из каждой декады. У нас в Зале славы есть своя комиссия выборщиков, можно подключить «Советский спорт» и совместно составить этот почетный список. В НХЛ к 100-летию лиги ведь определили сотню самых-самых. Чем же мы хуже?

– В «золотой сотне» НХЛ всего четыре наших игрока – Павел Буре, Павел Дацюк, Александр Овечкин и Сергей Федоров. Кого из российских игроков забыли? Можете дополнить список Топ-100?

– Я бы включил Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, с которыми выходил на лед и провел лучшие годы в хоккее. Ребята поздно приехали в НХЛ и не успели набрать нужную для включения статистику. Ну и конечно, меня, как и многих, удивило отсутствие в списке Евгения Малкина.

– Продолжая тему НХЛ, нельзя не задать вопрос на злобу дня – до Олимпиады остался всего год, а лига до сих пор не определилась, отпускать ли свои лучшие силы в Корею или нет. Каковы шансы у сборной России взять олимпийское золото игроками из КХЛ?

– Если мы считаемся второй лигой в мире, то шансы увеличиваются. У нас реально очень хорошие шансы.

– Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис обещал Александру Овечкину отпустить его на Олимпиаду…

– …Но ведь на все его обещания лига может наложить запрет. Пойдет ли хозяин клуба против НХЛ? Если да, то неминуем скандал. Думаю, последнее слово останется за профсоюзом игроков. Хоккеист никогда не пойдет против профсоюза. Одно время мне казалось, что стороны вот-вот договорятся. А сейчас опять говорят про клубок спорных моментов – страховки, логистика, прочие условия… Обсуждают даже такой мелкий вопрос – сколько гостей может бесплатно взять с собой на Игры участник хоккейного турнира.

– На Олимпиаде в Нагано-1998, где вы отвечали за комплектование сборной, сколько можно было?

– По одному гостю – жену, подругу или родственника.

– Ваше поколение игроков как минимум на равных сражалось с НХЛ. А теперь в сборную приезжает Александр Великий и другие наши звезды мирового хоккея, но в решающих матчах мы все время проигрываем. Почему?

– У нас было существенное преимущество – сыгранность, оттачиваемая годами, взаимодействие в звеньях. Наконец, специальная подготовка. А теперь ребята из НХЛ как правило прилетают и выходят с самолета на бал. Поверьте, они делают все, что в их силах.

А результаты Овечкина в НХЛ говорят за то, что он и в самом деле великий.

«ЧЕМПИОНАТ ВЫИГРАЮТ АРМЕЙЦЫ. ВОТ ТОЛЬКО КАКИЕ?..»

– Фильм «Легенда №17» смотрели?

– И с удовольствием! Отличный толчок развитию хоккея в стране. Не судите строго о фактурных ошибках сценаристов – фильм-то художественный…

– А американское «Чудо на льду» о сенсационной победе сборной США на Олимпиаде-80 в Лейк-Плэсиде?

– Так его в Америке крутили везде, чуть ли не в туалетах! Кстати, их фильм сильно помог раскрутиться моей хоккейной школе за океаном. Ведь я стал одним из героев картины и приобрел популярность.

– В этом сезоне сразу два клуба КХЛ – «Динамо» и «Спартак» – выбрали арену в «Парке Легенд» домашней. Планируется их соседство на этом льду и в следующем чемпионате?

– Мы в постоянном контакте с КХЛ, руководителями лиги Геннадием Тимченко и Дмитрием Чернышенко, которые прекрасно понимают, насколько важно создать комфортные условия не только для хоккеистов, но и зрителей. При составлении календаря следующего сезона постараются пойти московским командам навстречу и развести их домашние матчи. Чтобы популярные клубы играли у нас и приносили радость болельщикам. Этот сезон показал, что это реально.

– Пусть «Спартак» снова огорчил результатами, однако на матч с «Магниткой» собрал больше десяти тысяч зрителей…

– Это неудивительно. «Спартак» – знаменитый бренд, у красно-белых болельщиков больше, чем у любого другого российского клуба.

– Кто выиграет регулярный чемпионат? До финиша соперникам осталось по два-три матча.

– Армейцы, – смеется Касатонов. – А какие именно – московские или питерские – рассудит хоккей.

– Кого считаете фаворитом в Кубке Гагарина?

– Фавориты прежние. У ЦСКА ровная команда, у СКА – запас по мастерству. Может опять выстрелить «Магнитка». Если, конечно, в порядке будут ее лидеры – не стану называть фамилии, их и так все знают. Путь к финалу с Востока у «Металлурга» видится проще, чем у армейцев, которые, скорее всего, опять встретятся в финале Западной конференции.

– Как дела у команды ветеранов «Легенды хоккея», которая базируется в «Парке Легенд»?

– Нас 60 человек. Тренируемся, играем… У команды прекрасная раздевалка. Ветераны задействованы в Музее хоккея. Недавно на встрече с Александром Якушевым в Зале славы был аншлаг, а уж какая длиннющая очередь за автографами выстроилась… Прямо как во времена нашей молодости!

– «Парк Легенд» живет ведь не одним хоккеем?

– Конечно! С марта начнет работу школа прославленной синхронистки Анастасии Давыдовой, многократной олимпийской чемпионки. Могу сказать, что в России таких комплексов нет, и мы гордимся, что удалось построить такой уникальный центр. Первый подобный комплекс, вмещающий сразу четыре крупных бассейна под одной крышей, два из которых как раз будут в центре синхронного плавания. А летом откроем два 50-метровых бассейна – крытый и открытый.