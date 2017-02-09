Борис Майоров: А что Капризов и Рыков? Фетисов и Макаров в 20 лет были звездами

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказался о юниорах, которые сегодня будут сражаться за сборную России на Шведских играх.

Сегодня сборная России сыграет свой первый матч на Шведских играх. И как обычно Олег Знарок привлек для проверки в нашей национальной команде немало новичков. Не обошел главный тренер вниманием и лидеров нашей «молодежки», в начале года сражавшихся на чемпионате мира в Канаде (для игроков до 20 лет) и завоевавших там бронзовые награды.

Дебютантами главной российской команды ныне стали представители всех трех хоккейных амплуа - голкипер «Магнитки» Илья Самсонов, защитник СКА Егор Рыков и нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов.

- Все ли они созрели для того, чтобы защищать честь страны уже и на взрослом уровне?

- Про то, что они «созрели» говорить в принципе рано. Потому что взрослый хоккей – это совсем не то, что молодежный, - считает Борис Майоров. - Даже Капризов, который на чемпионате мира был вроде бы на голову выше всех нуждается в очень серьезной проверке на уровне взрослых национальных команд. Да, в Торонто его мастерство и результативность бросались в глаза. Но там ему противостояли такие же юные игроки. Поэтому даже с учетом того, что Кирилл и в «Салавате Юлаеве» стал лидером в этом сезоне, я бы не спешил заранее петь ему дифирамбы в сборной России. Ведь в клубе у Капризова очень мощные партнеры, которые ему здорово помогают. Но уфимцы при этом в целом выступают не ахти. Поэтому давайте просто посмотрим на выступление этого нападающего на Евротуре. А уж потом будем делать выводы. Проверки в сборной все трое, безусловно, заслужили. Тут спору нет. Но пока не более того.

- Если даже кандидатура лучшего снайпера Уфы вызывает некоторые сомнения, что скажете об остальных юниорах?

- Рыков мне на молодежном чемпионате мира понравился. Он и в СКА выглядит неплохо. Но опыт и мастерство ему еще наращивать и наращивать. Пусть Егор на меня не обижается, но ведь бывают игроки, которые в двадцать лет уже звездами становятся. В советские времена таких было немало –защитник Вячеслав Фетисов, нападающие Сергей Макаров? Александр Мальцев… И Рыкову еще надо очень много в сборной доказать, чтобы встать в один ряд с ними.

- Может ли Самсонов составить конкуренцию двум нашим вратарям, которые ненамного его старше, но уже заслужили доверие тренеров сборной?

- Самсонов на чемпионате мира в Торонто, конечно, был хорош! Но, положа руку на сердце, я думаю, что и Илья Сорокин, и Игорь Шестеркин сейчас все же сильнее. Вообще вратари – самое надежное звено сборной России.

- Есть еще игроки молодежной сборной, на которых вам было бы интересно посмотреть в битвах с более зрелыми игроками?

- Я бы выделил Якова Тренина… Здоровый такой форвард! И Дениса Гурьянова. Жаль, что оба они выступают за океаном.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет сегодня вечером в Санкт-Петербурге. Соперником наших в этом поединке станет команда Финляндии.