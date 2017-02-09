Как стать автогонщиком? Советы будущим пилотам

Сделать карьеру автогонщика – непростая задача: как и любой спорт, гонки требуют терпения и самоотдачи. И даже если энтузиазма у вас в избытке, стоит основательно взвесить, по карману ли вам такое увлечение. В любом случае, ничего невозможного нет – и мы расскажем, как осуществить эту мечту.



Одна из самых привлекательных сторон автоспорта в том, что начинать можно в любом возрасте. Конечно, у тех, кто с детства посещал профильные секции, будет преимущество. Однако нередки и случаи, когда чемпионами становились люди, пришедшие в гонки уже взрослыми.



Правда, если вы думаете, что солидный стаж вождения пойдет в плюс, то ошибаетесь. Наоборот, чем увереннее вы водите машину по городским улицам, тем сложнее будет сломать выработанные рефлексы и перестроиться на гоночный стиль. Очень здорово в этом помогут курсы контраварийного вождения. Как правило, там работают инструкторами бывшие гонщики, у которых можно почерпнуть немало полезного.



Не стоит недооценивать картинг: «игрушечные» гоночные машинки дают бесценный опыт. Все те, кто занимается автоспортом с детства, начинали именно с них. Карты для взрослых тоже легко доступны: картинг-клубы работают в большинстве крупных городов. Достаточно пройти небольшой инструктаж, и вы будете допущены к заездам – сперва для новичков, а затем сможете участвовать в чемпионатах, где кипят нешуточные страсти.



На следующем этапе следует выбрать, какая разновидность гонок привлекает вас больше: кольцевые или раллийные. Первый вариант – это соревнования на замкнутом треке, состоящие из определенного числа кругов. Знаменитая Формула-1 как раз из их числа. Характерные черты кольцевых гонок: отличное качество дорожного покрытия, постоянно высокие скорости, частые эпизоды контактной борьбы. При подготовке автомобиля упор делается на маневренность и легкость конструкции. Чтобы уравнять шансы пилотов и вывести на первый план водительское мастерство, в заездах обычно участвуют автомобили с одинаковым объемом двигателя и массой.







Ралли – это заезд из одной точки в другую, который может проходить по дорогам самого разного качества, в том числе грунтовым. Организаторы стараются разработать извилистый маршрут с множеством сложных участков, и водителю необходим помощник, который видит карту и дает подсказки. Поэтому соревнования превращаются в командные: место рядом с пилотом занимает штурман. Скорости здесь не так высоки, зато нестандартных ситуаций, требующих творческого подхода, намного больше.



Итак, вы определились со своими предпочтениями, прошли начальную подготовку и чувствуете себя готовым к следующему шагу. Он будет самым затратным по финансам: это стажировка в профессиональной команде. Многие из них зарабатывают, принимая под свое крыло новичков и предлагая сопровождение с нуля до старта в гонках. От кандидата требуется медсправка о пригодности к занятиям автоспортом – ее оформляют в физкультурном диспансере после осмотра врачей и сдачи анализов. Также у вас могут запросить сертификат о прохождении курсов контраварийного вождения или другие документы – полный список стоит уточнить заранее.



В команде вам помогут подобрать экипировку, получить лицензию, арендовать автомобиль, совершить на нем пробные заезды в сопровождении инструктора и соблюсти все нюансы в зависимости от класса гонки. На первых этапах вам придется потратиться, но когда вы начнете показывать хорошие результаты и заслужите репутацию, вам обязательно поступят предложения от спонсоров. Так что превратится ли ваше увлечение автоспортом из статьи расходов в способ заработка – зависит только от вас.



Еще одна разумная идея для будущего пилота, о которой нельзя не упомянуть – покупка мощного и динамичного автомобиля на каждый день. Например, Mazda6, которые нередко участвуют как в кольцевых, так и в раллийных гонках.







Запишитесь на тест-драйв Mazda6, чтобы на собственном опыте ощутить преимущества этого седана со спортивным характером. Даже если вы не станете знаменитым гонщиком, то останетесь владельцем автомобиля, управление которым приносит не меньше удовольствия, чем участие в соревнованиях.

