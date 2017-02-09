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Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»

За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?

«Нет новостей о том, поедет ли НХЛ на Олимпиаду в Южную Корею. И это хорошая новость. Потому что эта тема в руках опытного переговорщика Гари Бэттмана. Комиссар НХЛ уже вышел на прямой контакт с Международным олимпийским комитетом, - пишет обозреватель Кен Кэмпбелл из авторитетного издания The Hockey News. – Совсем мало людей в хоккее, которых можно назвать мастерами этого дела. Бэттман, опытный и саркастичный человек – один из них. На днях в Нью-Йорке он виделся с президентом МОК Томасом Бахом. Бывший фехтовальщик Бах без сомнений встретил достойного соперника за столом переговоров. Надежная защита, контрвыпады – все было на высшем уровне.

Обе стороны преувеличили, когда сказали, что Томас Бах нанес обычный визит вежливости. Важно, что Бэттман наконец-то увидел Баха глаза в глаза, прокомментировав это так: «Мы были вознаграждены присутствием господина Баха. Спасибо ему за то, что нашел время нас посетить».

И если думаете, что Гари Бэттман не пытался воткнуть свою шпагу в главу МОК, то вы просто не знаете Бэттмана. Он взвешивает каждое свое слово и думает, как оно может принести максимальный эффект. Судя по тому, как разворачиваются события, возможно, НХЛ не выложила все свои карты, потому что на кону также участие лиги в зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, да и вообще присутствие игроков НХЛ на карте мира в международных соревнованиях.

Мы должны понимать вот что. НХЛ пытается убедить людей, что для лиги нет никакой выгоды в участии ее игроков в Олимпиаде. Но как, например, вы объясните болельщику «Кэпиталз», который купил сезонный абонемент и ходит даже на тренировки команды, почему Александр Овечкин в феврале не поехал в Пхенчхан? Не только игроки, но и болельщики хотят увидеть своих кумиров на таком крупном турнире, и НХЛ это понимает.

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И давайте посмотрим правде в глаза. Если бы лига была категорически против поездки на Олимпиаду, она давно бы уже отпечатала свое решение в бетоне. Нет ничего, абсолютно ничего, что удерживает НХЛ от такого хода прямо сейчас. Что кардинально изменится в ближайшие пару месяцев? Но еще есть кое-какие карты, которые можно разыграть, и НХЛ это понимает. Напомню, что вы имеете дело с мастером переговоров Гари Бэттманом, и он прекрасно знает, что делать в таких ситуациях.

Вернитесь в 1995 год, когда НХЛ впервые загорелась идеей поехать на Олимпиаду в азиатский город, где матчи показывались не в прайм-тайм. Это были Игры-1998 в Нагано. Согласитесь, очень похоже на историю с Пхенчханом.

Вот почему так много колебаний. Вот почему болельщики будут посылать чуму на дом каждого, кто окажется причастным к провалу этой сделки (или как говорил мой покойный отец, «Если они не сделают эту работу так или иначе, то заслуживают того, чтобы быть расстрелянными пулями из их собственного дерьма»), - восклицает Кэмпбелл. – Это ведь очевидно. Просто подумайте об этом. Ну зачем лиге держать паузу? Она даже не объявила место, где пройдет «Матч звезд»-2018. Потому что проведение звездного уик-энда пока под вопросом. А ведь на организацию мероприятия нужно много времени. Тем не менее, НХЛ пока держит в приоритете олимпийскую тему, и от этого зависит все.

Да, Олимпиада в Пхенчхане будет неудобной и утомительной для лиги. Мы уже сейчас видим, как спрессовался календарь из-за того, что в сентябре прошел Кубок мира. Разница во времени не позволит получить сумасшедшие рейтинги на телевидении. Да и вообще, скажем прямо, у НХЛ не так много выгоды от поездки в Южную Корею. Но если держать в уме, что лига планирует участвовать в Олимпиаде в Китае с целью вторгнуться на большой и очень перспективный рынок, так может, чем-то пожертвовать в 2018 году, чтобы сорвать большой куш в 2022-м?

Одно можно сказать наверняка. Чем дольше НХЛ ждет, чтобы принять решение по Олимпиаде, тем больше шансов, что оно окажется положительным. А не наоборот. Тот факт, что сейчас лига колеблется, указывает на то, что лиге есть, из-за чего колебаться. А личная встреча с Томасом Бахом – это очень позитивная новость, которая может привести к большой победе».

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