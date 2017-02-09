«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии

Давайте вспомним, как НХЛ впервые приняла историческое решение о том, что будет участвовать в Олимпиаде-1998.

Понятно, что лига была больше заинтересована в Олимпиаде-2002, которую отдали Солт-Лейк-Сити. Но в итоге Игры в Нагано решили сделать пробным шаром, чтобы разогреть аудиторию Северной Америки. Тем более сами хоккеисты тепло отнеслись к идее участия в Олимпиаде. Гари Бэттман тогда говорил: «Если игроки хотят ехать в Нагано, то мы поедем. Мы отправим туда больше ста своих хоккеистов. Олимпиада – это событие мирового масштаба, и мы не можем его игнорировать».

Чтобы матчи попадали в прайм-тайм по времени Нью-Йорка, приходилось бы играть их в Нагано в семь утра. Соответственно, хоккеистам пришлось бы просыпаться в четыре ночи. Конечно, на это никто не пошел. Но вот проводить матчи в полдень по Нагано – это было выходом из ситуации.

Еще многим казалось диким, что команды собирались с листа, без сборов. А жесткая акклиматизация? «Я сам не свой, - признавался Пол Кария. – Если бы матчи проходили в США или Европе, все было бы гораздо легче».

План у НХЛ был таким – лига делает паузу в своем календаре в 10 дней. Собирает шесть звездных сборных и они прилетают ко второй стадии хоккейного турнира, чтобы сыграть в двух группах по четыре команды – с полуфиналом и финалом.

В общем, так и получилось. Предварительный турнир в двух группах выиграли Казахстан и Белоруссия. Первые попали к России, Чехии, Финляндии, вторые – к Канаде, Швеции, США.

Второй этап прошел с 13 по 22 февраля. Россия победила казахов (9:2), финнов (4:3), чехов (2:1), белорусов в четвертьфинале (4:1), финнов в полуфинале (7:4). А в финале с чехами (0:1) все решил гол защитника Петра Свободы, нынешнего агента Яромира Ягра.

Американцы в четвертьфинале проиграли Чехии (1:4) и устроили дебош в олимпийской деревне. Канадцы в полуфинале тоже спотыкнулись об Доминика Гашека (1:2 по буллитам). А в матче за бронзу уступили финнам, которых вел к победе (3:2) еще игрок Яри Курри.

Северная Америка осталась без медалей. Но вспомнила, какой это кайф – хоккей на Олимпиаде. Последний раз в США это чувство испытывали в 1980 году, когда произошло Чудо на льду.