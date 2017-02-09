Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии

Давайте вспомним, как НХЛ впервые приняла историческое решение о том, что будет участвовать в Олимпиаде-1998.

Понятно, что лига была больше заинтересована в Олимпиаде-2002, которую отдали Солт-Лейк-Сити. Но в итоге Игры в Нагано решили сделать пробным шаром, чтобы разогреть аудиторию Северной Америки. Тем более сами хоккеисты тепло отнеслись к идее участия в Олимпиаде. Гари Бэттман тогда говорил: «Если игроки хотят ехать в Нагано, то мы поедем. Мы отправим туда больше ста своих хоккеистов. Олимпиада – это событие мирового масштаба, и мы не можем его игнорировать».

Чтобы матчи попадали в прайм-тайм по времени Нью-Йорка, приходилось бы играть их в Нагано в семь утра. Соответственно, хоккеистам пришлось бы просыпаться в четыре ночи. Конечно, на это никто не пошел. Но вот проводить матчи в полдень по Нагано – это было выходом из ситуации.

Еще многим казалось диким, что команды собирались с листа, без сборов. А жесткая акклиматизация? «Я сам не свой, - признавался Пол Кария. – Если бы матчи проходили в США или Европе, все было бы гораздо легче».

Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»

План у НХЛ был таким – лига делает паузу в своем календаре в 10 дней. Собирает шесть звездных сборных и они прилетают ко второй стадии хоккейного турнира, чтобы сыграть в двух группах по четыре команды – с полуфиналом и финалом.

В общем, так и получилось. Предварительный турнир в двух группах выиграли Казахстан и Белоруссия. Первые попали к России, Чехии, Финляндии, вторые – к Канаде, Швеции, США.

Второй этап прошел с 13 по 22 февраля. Россия победила казахов (9:2), финнов (4:3), чехов (2:1), белорусов в четвертьфинале (4:1), финнов в полуфинале (7:4). А в финале с чехами (0:1) все решил гол защитника Петра Свободы, нынешнего агента Яромира Ягра.

Американцы в четвертьфинале проиграли Чехии (1:4) и устроили дебош в олимпийской деревне. Канадцы в полуфинале тоже спотыкнулись об Доминика Гашека (1:2 по буллитам). А в матче за бронзу уступили финнам, которых вел к победе (3:2) еще игрок Яри Курри.

Северная Америка осталась без медалей. Но вспомнила, какой это кайф – хоккей на Олимпиаде. Последний раз в США это чувство испытывали в 1980 году, когда произошло Чудо на льду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.Чешский форвард Гавлат завершил карьеруЧешский нападающий Мартин Гавлат, выступавший за несколько клубов НХЛ, принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.Роман Ротенберг: Матч между клубами КХЛ и НХЛ? Думали об этом, но нас не устраивают их требованияВице-президент КХЛ и ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном матче между клубами КХЛ и НХЛ.Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решениеВице-президент КХЛ Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018.Овечкин оторвался от Гретцки и сделал счастливой арабскую девушку Фатиму (видео)Овечкин оторвался от Гретцки и сделал счастливой арабскую девушку Фатиму (видео)Александр Великий снова забивает, а также участвует в благотворительных акциях лиги.«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Калгари», «Колорадо» одолел «Монреаль» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Два гола Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Лос-Анджелесом» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сент-Луис» обыграл «Оттаву», Тарасенко оформил дубльХоккеисты «Сент-Луиса» уверенно переиграли «Оттаву» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» разгромил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбеХоккеисты «Вашингтона» одержали уверенную победу (5:0) над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Роман Ротенберг: IIHF будет ждать до последнего в вопросе участия игроков НХЛ на ОИПервый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ФХР примет любое решение IIHF по вопросу участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхане.«Бостон» отправил в отставку ЖюльенаГлавный тренер «Бостона» Клод Жюльен отправлен в отставку после поражения от «Торонто» (5:6).Валерий Каменский: Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо для всего мирового хоккеяОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ на Играх-2018.Майк Бэбкок: Мы разочарованы и должны быстро все исправитьГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился впечатлением от игры своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».Евгений Малкин: Мы всегда поддержим Кросби и пойдем за нимФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о результативности капитана команды Сидни Кросби, который близок к рубежу в 1000 очков за карьеру в НХЛ.Коннор Макдэвид: Я стараюсь не сводить все к набранным очкамФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид после своего сотого матча в лиге высказался о своей результативности.
Главные новости
Биатлон
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене
Конькобежный спорт
Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях
Футбол
Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»
Футбол
Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»
Футбол
Эззатоллахи провел матч за «Анжи»
Футбол
«Арсенал» интересуется Хартом
Футбол
Невестка Виктора Чанова опровергла информацию, что его избили перед смертью
Футбол
Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА
Хоккей
Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛ
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России
все новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости