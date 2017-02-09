Юрий Перескоков: Лунев – как швейная машинка. Не выключишь – не остановится

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с тренером вратарей «Уфы» Юрием Перескоковым – одним из соавторов самого, пожалуй, громкого внутрироссийского зимнего трансфера – перехода Андрея Лунева из «Уфы» в «Зенит».

- Вы ведь работали с Луневым и до «Уфы», верно?

- Да, однажды случился у меня небольшой перерыв, во время которого позвонили из Калуги. Я подумал, что ПФЛ – все лучше, чем дома сидеть, и согласился. Там мы с Андреем и встретились.

- Он выделялся на общем фоне?

- Безусловно, причем своим потенциалом – в лучшую сторону, а отношением к делу – в худшую. Пацанчик был еще такой... Мы много беседовали на эту тему, говорил ему: «Андрюха, с таким подходом к работе ты никогда свой потенциал не раскроешь». И он вроде начал прислушиваться. Но тут Игорь Колыванов позвал меня в Уфу, и наши с Луневым пути на время разошлись.

- Не было мысли взять Андрея с собой?

- Это первое, что хотел сделать на новом месте. Но у «Уфы» уже были контракты с тремя вратарями – пришлось повременить. Как только место освободилось, и мне дали команду искать человека, ответил, что искать никого не нужно – есть почти готовый вратарь.

- Лунев, согласился, как только снял трубку?

- Там забавно получилось. Оказалось, Андрей тогда встречался с девушкой, вы не поверите, из Уфы! Так что проблем с переходом ни у кого не возникло.

- И это был уже другой Лунев?

- Заметно повзрослевший. Он и раньше все схватывал на лету, но то было игра, а теперь началась работа. Это большая, даже определяющая разница. Остальное вы, собственно, знаете.

- Каковы шансы Андрея стать первым номером в «Зените», где есть Лодыгин и Кержаков?

- Ну, судя по тому, что на Лигу Европы его сейчас не заявили, пока номером один для Луческу остается Лодыгин. Но я, например, и нацеливал Андрюху на работу вдолгую, и уверен, что он будет пахать столько, сколько потребуется, а где надо – и больше. Лунев – это такая швейная машинка «Зингер». Пока не выключишь, сам никогда не остановится.

- Но вроде Луческу и брал Лунева, поскольку был не очень доволен Лодыгиным?

- В таких вопросах всегда обнаруживается множество тонкостей. Вот пропускает Лодыгин три мяча в игре в Израиле, а команда все равно побеждает. Встает в ворота кто-то другой – и все как будто бы, что только можно тащит, а на табло после матча – 0:0. И один может показаться тренеру более фартовым, чем другой. И таких нюансов – масса.

- Но есть и другая опасность – человек, еще позавчера игравший в Калуге за символические деньги, сегодня подписывает контракт с «Зенитом», долгий и богатый. И жизнь, по большому счету, удалась...

- Отчасти оно, конечно, верно. Но я-то Лунева знаю лучше многих. И очень верю, что это - не его случай и не его судьба.



