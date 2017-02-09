Панченко все-таки вернется в ЦСКА? Свежие трансферные новости и слухи

ПРУДНИКОВА В «ЛОКО» НЕ БУДЕТ

«Локомотив» не стал подписывать контракт с нападающим Александром Прудниковым. Об этом заявил главный тренер клуба Юрий Семин.

- Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артём Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодёжный состав, - приводит слова Семина ТАСС.

Напомним, что Прудников принял участие во втором сборе «Локо». Зимой футболист расторг контракт с «Оренбургом».

ЧИСТКА В «АРСЕНАЛЕ»

Тульский «Арсенал» отзаявил сразу семерых футболистов. По информации, которая есть на сайте РФПЛ, в составе туляков больше не значатся: вратарь Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Дмитрий Айдов, полузащитники Дмитрий Смирнов, Сергея Шаповалов и нападающие Хызыр Аппаев и Сергей Маслов.

Что касается другого футболиста туляков – Брауна Форбса, то он проходит просмотр в казахстанском «Кайрате».

ЭЗЗАТОЛЛАХИ ПРОВЕЛ МАТЧ ЗА «АНЖИ»

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи находится в расположении «Анжи». Вчера футболист вышел на поле в контрольном матче против «Дуклы» и отыграл один из таймов.

Напомним, в декабре у Эззатоллахи закончился контракт с «Ростовом». По информации СМИ, футболист подписал новое соглашение с донским клубом на 2,5 года и отправился в аренду.

За «Анжи» полузащитник будет выступать до конца нынешнего сезона.

Кроме этого, велика вероятность, что ближайшие полгода в «Анжи» проведет и другой футболист «Ростова» - полузащитник Мусса Думбия. Малиец пропустил сборы донского клуба из-за участия в Кубке Африки.

ВЫБОР ПАНЧЕНКО

Отец нападающего Кирилла Панченко Виктор Панченко рассказал, что сегодня встречается с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым по поводу возможного трансфера.

- В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», – сказал отец Кирилла Панченко в эфире радио «Спорт ФМ».

Напомним, что Панченко был отдан в аренду в «Динамо» перед началом нынешнего сезона. В ФНЛ футболист забил 15 мячей.

Отметим, что ЦСКА хочет вернуть игрока из аренды, но это возможно только с согласия «Динамо».