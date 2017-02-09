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При Романцеве такого не было! Взлеты и падения сборной России в рейтинге ФИФА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
При Романцеве такого не было! Взлеты и падения сборной России в рейтинге ФИФА
Источник: Associated Press

9 февраля 2017 года ФИФА опубликовала обновленный рейтинг футбольных сборных, по которому принято приблизительно определять силу той или иной команды. Россия в новом рейтинге впервые в истории вылетела в седьмой десяток, оказавшись на 61-й строчке. Впереди нас Мали, Саудовская Аравия, Панама, Албания и даже Буркина-Фасо.

Седьмой десяток пошел

Позор? Со стороны может так показаться. Но давайте все же разберемся, как мы дошли до жизни такой. Для этого нужно понять, как высчитывается этот пресловутый рейтинг.

В ФИФА берут результаты последних пяти лет и умножают их на разнообразные коэффициенты. Чем сильнее твой соперник, тем выше коэффициент. Чем свежее результат, тем больше он влияния оказывает на рейтинг. За победу над европейской сборной вы получите больше очков, чем за успех в матче с африканцами или азиатами.

Но главное – статус матча. Больше всего очков дают за победы на крупных турнирах, например, чемпионатах мира и Европы. Неплохой коэффициент присуждается официальным отборочным матчам. Меньше всего победитель получает за выигранную товарищескую встречу. В этом-то и скрыт весь секрет.

Сборная России не провела ни одного товарищеского поединка с лета 2016 года, когда мы неудачно выступили на чемпионате Европы во Франции. С тех пор Россия на правах хозяйки будущего чемпионата мира выходит на поле только в рамках товарищеских матчей, за которые очков мы практически не получаем. В то же время былые победы прошлого и позапрошлого года теряют в «цене». Параллельно весь мир проводит официальные встречи и даже крупные турниры, как, например, кубок африканских наций. Вот Россия и падает. И Станислав Черчесов с этим ничего не может сделать.

Да и не надо ничего делать. Этот рейтинг пока способен повлиять только на положение команды во время жеребьевки ЧМ-2018. На нам на это наплевать, ведь мы гарантировано из первой корзины попадаем в Группу А. И уже на чемпионате мира, будем надеяться, свой рейтинг мы поправим.

Не мы первые

Ту же картину можно проследить и у остальных хозяев предыдущих чемпионатов мира по футболу.

Примерно за то же время до старта домашнего чемпионата мира сборная Бразилии в 2013 году опустилась на рекордную для себя 22-ю строчку. В 2014 году после окончания Мундиаля пентакампионы уже занимали 3-е место.

Свою худшую позицию за последние 20 лет сборная Южной Африки занимала в 2009 году. В чем причина? В том, что мировое первенство 2010 года, на которое мы не попали, проходило как раз в этой стране. Африканцам пришлось полтора года довольствоваться товарищескими матчами, вот они и очутились на 90-й строчке рейтинга.

Не удержались даже железные немцы, которые принимали чемпионат мира по футболу в 2006 году. Перед стартом мирового первенства Бундестим опустилась рекордно низко – на 22-ю строчку. Уже через несколько месяцев они были шестыми, проведя всего несколько официальных встреч в рамках ЧМ-2006.

В 2002 году мировое первенство принимали японцы с корейцами. Сборная страны восходящего солнца в этот период также установила свой антирекорд – 62-е место в рейтинге ФИФА. Вскоре они вернулись на вполне привычное 22-е место.

Романцев – лучший, а Бышовец – хуже всех?

Надеемся, правда, что до 90-й строчки, как в случае с ЮАР, у нас не дойдет. Хотя, и на 61-м месте очутиться обидно. Ведь сумели как-то бразильцы с немцами удержаться в третьем десятке.

Мало кто помнит, но были у нас в рейтинге ФИФА и славные времена. Когда можно было посмотреть на таблицу и возгордиться. В 1996 году на протяжении 3-х месяцев сборная России располагалась на 3-м месте. Тренером тогда был легендарный Олег Романцев. В этом результате – исключительно его заслуга. Почти за полтора года Россия не проиграла ни одного матча, обыграв практически всех своих соперников. Конец сказке пришел на чемпионате Европы, когда мы попали в «группу смерти» с двумя финалистами (Германия и Чехия) и еще одними фаворитами турнира, сборной Италии. Будь жребий поудачнее, можно было побороться и за медали.

Если не считать крутого пике, в которое наша команда вошла после Евро-2016, худшим результатом является 40-е место, на котором Россия очутилась в декабре 1998 года. На тот момент сборную возглавлял Анатолий Бышовец. Но причина падения не в нем, хоть ему и принадлежит самый темный период в истории национальной команды, завершившийся позором со четом 1:7 в памятном матче с португальцами. Падение на дно гарантировал обвал, начавшийся с неудачи на Евро-1996. В 1997 году результаты команды оставляли желать лучшего, из-за чего мы пролетели мимо ЧМ-1998 и остались без рейтинговых очков. Все это привело к 40-му месту в декабре 1998 года.

Луч надежды

Сейчас нам лучше затянуть пояса потуже и приготовиться у худшему – впереди еще год без отборочных встреч, пока наши соперники будут проводить официальные матчи.

Но есть у сборной России и небольшое преимущество перед большинством остальных команд. Мы первые в истории будем принимать участие в Кубке Конфедераций. Как минимум 3 матча на высочайшем уровне нам гарантированы. При хорошем стечении обстоятельств мы можем рассчитывать и на 4 и даже на 5 поединков.

Очки, набранные в этих встречах, будут умножены на 3 – в ФИФА ценят Кубок конфедераций же выше отборочных игр – на уровне чемпионата Европы и кубка Южной Америки. Благодаря этому мы вполне можем поправить свою позицию в рейтинге, окончательно вернувшись в элиту по итогам ЧМ-2016.    

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