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Полмиллиарда в неделю: как Катар тратится на самый дорогой ЧМ в истории

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полмиллиарда в неделю: как Катар тратится на самый дорогой ЧМ в истории
Источник: Associated Press

На подготовку к ЧМ-2022 Катар тратит 500 млн долларов еженедельно. «Советский спорт» рассказывает, куда уходят деньги.

Мы проверяли несколько раз. Катар действительно тратит полмиллиарда долларов в неделю на подготовку к ЧМ. Что на эти деньги можно построить? Например, пять стадионов «Ювентуса», полторы арены для «Спартака», «Баварии» или «Арсенала».

В 2004-м Катар был поделен на семь муниципалитетов. В самом большом «региональном» городе – Дохе – живет без малого 800 тысяч человек, а в самом маленьком – Эр-Рувейсе – в сто раз меньше.

Сложно в это поверить, но Катару нужен еще один город, чтобы провести ЧМ. Согласно регламенту, турнир подобного масштаба должен пройти как минимум в восьми городах, а их в стране пока семь. Что же будет? Катар строит город с нуля. И имя ему Лусаил.

Согласно плану, площадь Лусаила, где должен пройти финал ЧМ-2022, составит примерно 35 квадратных километров, а население – 455 тысяч человек. В несуществующем городе на уже существующем стадионе в 2015 году проходило мировое гандбольное первенство. Лусаил плотно прилегает в Дохе, поэтому его можно считать неким аналогом Химок, Люберец или Мытищ. Правда, в несколько раз больше и удобнее.

От идеи создания искусственных облаков, которые бы закрывали стадионы от палящего солнца, оргкомитет ЧМ-2022 отказался. Все стадионы страны оснастят специальной системой кондиционирования, благодаря которым температура внутри чаши не будет подниматься выше 26-27 градусов.

- Еженедельно мы тратим примерно 500 млн. долларов на очень большие проекты. Будем тратить такие деньги в течение ближайших трех-четырех лет, ведь наша главная цель – провести чемпионат мира на высочайшем уровне, - приводит слова министра финансов Катара Али Шарифа аль-Эмади IOL. - И речь не столько о стадионах, сколько о дорогах, железнодорожных путях, морских портах, аэропортах и больницах. Суммарно мы потратим на ЧМ-2022 около 200 млрд. долларов. Но после турнира обновленная инфраструктура будет служить людям.

Большинство катарских построек сдадут за год до ЧМ. В Катаре на законодательном уровне создан буфер, защищающий от сокращения бюджет на ЧМ. Но несмотря на это, в прошлом году дефицит госбюджета составил 12 млрд. долларов, страна ушла в минус впервые за последние 15 лет. В бюджет на 2017 год заложен дефицит в 7,7 млрд.

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