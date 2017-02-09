Ребятишки, отбираем у вас раздевалку! Как в Карелии убивают детский хоккей

Фото: mustoi.ru

Городские власти Сегежа решили уничтожить хоккейную секцию, созданную по инициативе и на средства местных жителей.

Вот не зря Россию называют часто страной сильных контрастов. С одной стороны, мы изумляемся, узнавая о зарплатах профессиональных хоккеистов. Охаем от размаха КХЛ, которая принимает в свои ряды новые клубы из Финляндии и Китая.

Много говорим о том, что хоккей в России вполне может стать спортом №1…

Ну а на деле?

История о детской хоккейной секции в карельской Сегеже потрясла меня каким-то изощренным цинизмом.

Была там хоккейная секция в СССР. В 90-е, как водится, развалилась. Но район-то северный, хоккейный! С подходящим климатом для занятий на улице.

И вот группа бывших воспитанников спортшколы, у которых уже и свои дети подросли, решила хоккейную секцию в городе восстановить.

Помощи от властей не дождались. Все расходы взяли на себя. Уговорили тренера вернуться к работе. Восстановили заброшенную площадку…

Звучит диковато, то привести каток в норму помогли не городские власти, а… зеки из расположенной рядом с городом колонии. Сколотили для коробки деревянные борта. Стандарт, конечно, не международный, но играть можно.

А вместо раздевалки приспособили старенькое здание обувной мастерской. Ветхое, разрушенное, с постоянно текущими трубами в подвале…

Но сделали ремонт, утеплили, душевые кабинки и туалеты установили. Еще и городу аренду за него начали платить. Помог финансами местный бизнесмен.

И пошло дело! В 2008 году спортшкола в Сегеже возродилась. В ней сейчас занимаются четыре группы, включая совсем маленьких пятилетних хоккеистов. Канадцы несколько раз приезжали проводить мастер-классы. Команды успешно выступают на турнирах.

Казалось бы, городские власти такой инициативе с мест только радоваться должны. Ведь все это создано по инициативе и за личный счет горожан. А отчитаться, что в городе со спортом «все хоккей» можно запросто!

Но вот кто-то положил глаз то ли на отремонтированное здание мастерской, то ли на землю под ней. И сейчас ребятишек городская администрация из раздевалки выселяет. Гонит на улицу. В прямом смысле слова.

Нет, я могу понять, что у города есть свои планы застройки и т.п. Но раз отнимаете старую раздевалку у спортшколы – постройте ей другую! Желательно, более современную и комфортабельную. Надо же сперва о детях думать, а потом уж о всем остальном. Ведь это они – будущее вашего города.

А то ведь в планах строительства в Сегеже был и крытый каток. Под него выделили место, подписывались бумаги, принимались решения, рапортовали наверх о проделанной работе…

Пшик. Все так на бумаге и осталось.

Еще один факт – выделили специально для Сегежи универсальную «газпромовскую» коробку. Хорошая вещь! Летом можно в баскетбол и футбол гонять. Зимой заливать лед и играть в хоккей. Борта там современные, не чета деревянным, более травмоопасным. Просили установить новую коробку на месте старой. И снова спортшколу никто не услышал. Поставили совсем в другом месте, где на ней зимой сугробы лежат.

Да и ладно бы! Юные хоккеисты не в обиде. Наоборот, самодельную свою коробку чистят регулярно. И в свободное от тренировок время она превращается в бесплатный каток для местных жителей.

Но теперь хоккей решили у города опять отнять.

Как же так?!

Я не утверждаю, что именно в Сегеже вырастут следующие Овечкин и Малкин. Хотя где вырастут звезды мировой величины – никто не знает.

Но люди там хотят заниматься спортом. Люди – за здоровый образ жизни. Люди уже сделали много, чтоб их дети тоже росли здоровыми.

Так мало того, что им никак не помогают. Их еще и по рукам бьют за проявленную инициативу.

И ведь что самое обидное…

Совсем недавно, в январе в Сегеже прошел хоккейный турнир. Сюда съехались команды из Карелии и Мурманской области. А название-то какое «Отечества достойные сыны»! Открывал соревнование лично министр по делам молодежи, физической культуры и спорта республики Калерия. Фотографировался на память с хоккеистами.

И все команды переодевались перед матчами в той самой самодельной раздевалке.

Чиновники неплохо попиарились за счет этих соревнований. А потом… Не просто забыли, что надо бы уже общественникам и помочь. А еще и гонят мальчишек вон с обжитого места.

Так нельзя! Такого бездушного и циничного отношения даже российские дети, давно привыкшие к равнодушию чиновников на местах к их проблемам, не заслуживают.

«Советский спорт» надеется, что ФХР и министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики Калерия возьмет ситуацию в Сегеже под личный контроль.

И не позволят вновь уничтожить в городе хоккейную спортшколу. Люди делом доказали, что она там нужна!