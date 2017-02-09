Фил Джонс: Моуринью помог мне поверить в собственные силы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс дал небольшое интервью изданию Manchester Evening News.

«По-настоящему в меня верили только три тренера, – говорит 22-летний англичанин. – Сначала это был Сэм Эллардайс в «Блэкберне», а потом в моей жизни появился сэр Алекс Фергюсон.

Сейчас я чувствую поддержку со стороны Жозе Моуринью, который заряжает меня уверенностью на тренировках. Ты можешь сделать ошибку, но он скажет: «Ну и что? Ты справишься с этим».

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У меня нет никаких претензий к остальным специалистам, но повторюсь, эти три наставника сыграли важную роль в моей спортивной жизни. Каждый из них помог мне поверить в собственные силы.

Да, я не тот парень, которого хлопают по спине каждый день, и не все матчи я провожу на отлично, но я стараюсь изо всех сил помочь своей команде. Знаете, некоторые игроки просто нуждаются в поддержке. Уверенность – важная вещь, особенно если речь идет о футболе», – сказал Джонс.

Также защитник «красных дьяволов», который в этом сезоне провел 17 матчей, рассказал об отношениях с голландским специалистом Луи ван Галом.

«В последние месяцы его работы я сидел на скамейке запасных. Он решил оставить меня на скамейке в финале Кубка Англии. У меня нет никаких проблем с ван Галом, но я точно знаю, что находился в прекрасной форме, а Луи, почему-то, считал, что я еще больше должен работать над физикой.

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Мне не о чем жалеть. Я сделал все, что мог, но мне не так и не удалось завоевать доверие этого тренера», – сказал Джонс

Оказывается, такое отношение со стороны ван Гала заставило Джонса задуматься о смене клубной прописке.

«Конечно, тогда мне было очень и очень тяжело. Ничего удивительного в том, что на тот момент у меня было желание покинуть «Юнайтед». Если ты не выходишь на поле, нужно что-то менять», – заявил англичанин.

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Футболист «красных дьяволов», которым активно интересовался «Халл Сити», рассказал, что ему нужно было от нового тренера «Юнайтед».

«На старте этого сезона я поставил себе цель – завоевать доверие Моуринью. Однако, чтобы это сделать, я должен был выйти на поле.

Жозе выпустил меня в одной игре, а я сдержал свое слово. Всегда говорил, что тот специалист, который даст мне шанс, не пожалеет о своем решении.

Очень хочется продолжать в том же духе и не уходить из этого клуба. Нет места лучше, чем «Манчестер Юнайтед».