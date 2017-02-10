«Надо запретить бюджетное финансирование, и ситуация выправится сама собой»

Считает Владимир Легостаев – экс-президент «Титана», в котором начинал карьеру Андрей Тихонов.

Бывшего президента «Титана» из Реутово (в его команде начинал карьеру Андрей Тихонов) я знаю давно, поэтому мы на «ты» и он для меня Михалыч.

- Михалыч, «Томь» тонет, у бюджетных команд «финансы поют романсы»…

- Зато бюджет ЧМ-2018 вырос еще на 19 миллиардов, всего стало 640! Я на мою ДЮСШ (350 ребят) в год тратил миллион. Получается, бюджет ЧМ – на эти деньги можно целый год обучать футболу в таких ДЮСШ, как моя, два миллиарда детей!

- Миллион тратил на всю ДЮСШ? Что-то маловато…

- Тренеры мои работали в обычных школах, а в ДЮСШ подрабатывали, получали по 6-7 тысяч. Летом дети уезжали в пионерлагеря. Но это была хорошая ДЮСШ, давала результат. Я каждый год двух – трех футболистов продавал. Из «Титана» вышли два десятка мастеров спорта, два заслуженных (ЗМС) – Андрей Тихонов и Витя Волков (он в футзале за сборную играл). Андрей Бухлицкий, вратарь, стал чемпионом мира по пляжному футболу.

- Вообще ты умел оптимизировать (вот модное словечко!) расходы… Сейчас в трудную годину этот твой опыт – содержания и развития клуба - весьма интересен…

- Двадцать лет при моем государственном строительном предприятии (я там был директором) работала ДЮСШ, любительский клуб, потом профессиональный . Система была такая. Пацан, кончая школу, институт, устраивался ко мне, к примеру, прорабом. Играли участок на участок. На первенство города. Все варились в одной каше. Если я решил купить, к примеру, форму команде, рабочие не возражали. Все были фанатами, все считали команду своей. Потом команда стала чемпионом России среди производственных коллективов, перешли в профессионалы…

- Но раньше таким клубам, как твой, было полегче – сумма, которую ты вкладывал в футбол, не облагалась налогом.

- Совершенно верно. Я был в строительной организации и налогов платил реально меньше. Бизнесменам было выгодно вкладывать в спорт. Фирма космическая в Королеве перечислила мне деньги – я на них отремонтировал стадион «Орион» в Железнодорожном. В области было много предприятий неплательщиков налогов. Денег у них не было, зато было сырье. Ко мне однажды пришли люди из областной администрации и предложили такой вариант: возьми у цементного завода в Воскресенске цемент, а мы это им зачтем, как налоги. Я этот цемент пускал в производство, получал доход, деньги давал на клуб. Деревообрабатыва ющий комбинат в Железнодорожном давал нам доски и другой стройматериал плюс инструмент – у меня была ведь своя пилорама и мастерская. Я каждый год двух – трех футболистов продавал…

Сегодня говорят о развитии футбола. Но если начинать с нуля, создавать школу, клуб, конечно, траты будут несопоставимые с моими. Футбол надо создавать при предприятиях, где уже есть инфраструктура. Тот же автобус. Ну, доплачивали мы водителю, или давали ему отгулы – это же не покупка нового… У нас в офисе в Реутово была своя сауна – после матчей, ребята не мылись, садились в автобус прямо в трусах и ехали в эту сауну. Тренажеры мы сами сделали - по моим чертежам. У меня была небольшая гостиница для командировочных - там жили иногородние ребята. После тренировки люди должны поесть – мы наняли тетку из Украины, она готовила – борщи…

- Ты же в Новокосино для футзала сам площадку сколотил…

- Когда мы увлеклись футзалом, надо было снимать зал, мы подсчитали, что на аренду громадные деньги уйдут, и решили построить сами – с деревянным покрытием, из «сороковки». Главный инженер Валера Петров нарисовал проект. Себестоимость площадки - это та же аренда зала за пару месяцев. Я попросил разрешение, мне сказали: если сделаешь в одной школе, то можешь сделать и себе. И я сделал две площадки 20х40 метров. При школе до сих пор существует. А нашу снесли, после того, как я ушел… Лет десять мы на ней играли. Да на ней вся округа бегала! Было безумно приятно – когда играли, тренировались, из окон вокруг свистели, болели… В том году, когда появилась площадка, мы и стали бронзовыми призерами чемпионата России. Хотя должны были стать первыми, но нам засчитали поражение за несыгранный матч, трех очков как раз не хватило. Хотели мы в суд подать, но ребята получили мастеров спорта, поэтому плюнул. Тогда же возник вариант для ДЮСШ – получить бюджетное финансирование. Сдали документы, дали взяток тысяч на двадцать долларов каким-то посредникам. Но первых, кого вычеркнули из списка – нашу школу.

- Сейчас много денег уходит на сборы – в Турции, в Крыму…

- Мы никуда не выезжали. Тренировались на снегу, участвовали в первенстве области по зимнему футболу. Мы считали, что для физического развития снег дает колоссальный эффект! Тренер Беленков (он сейчас тренирует «Томь», которая, как ты говоришь, «тонет») был просто фанат зимних соревнований!

- Льготы по налогам - их отменили, когда повсеместно бизнесмены начали отмывать деньги, требовать огромные откаты…

- Иногда откаты доходили до 90%! Говорят, «афганцы» столько требовали. Но все было бы еще терпимо, пока нефть не подорожала, и государство не стало в профессиональный футбол вливать огромные деньги. Сразу зарплаты начали расти бешеным темпом. И клубы, такие как у меня, автоматически рухнули, разорились. Клубы начали платить за игроков громадные суммы, покупают, к примеру, за десять миллионов, но реально отдают только три, а остальные - себе в карман. Этих схем много. Проконтролироват ь невозможно. А все эти «мундиали» – это тоже способ набить карманы. Проходили это и в Сочи, и в Питере, где стадион просто «золотой»!

- Но сейчас сама жизнь заставляет жить по средствам… В командах низшего дивизиона зарплата должна быть примерно как средняя по стране. Или исходить из дохода клуба: если убыточный, значит, ничего и не заработал!

- У меня не мог футболист получать больше рабочего. Это рабочий формировал зарплату для футболиста. 90% игроков были студенты и где-то еще подрабатывали. Если он работал в моей конторе, график ему делали, чтобы он мог тренироваться, ездить на матчи. Кто-то подрабатывал сторожем – лежи себе на кровати и смотри телевизор!

Бывало, я использовал футболистов в производственной деятельности. К примеру, у здания министерства налоговых сборов ветром снесло крышу. Нас попросили отремонтировать. Но надо было срочно утилизировать остатки крыши, балки. Трое моих кровельщиков месяц бы возились! Шесть этажей, лифтом нельзя пользоваться. А я сказал ребятам: «Считайте, что это тренировка!» И они (22 человека) быстро по лестнице, на перегонки эти железяки перенесли. Тот же тренер Беленков считал, что бег по лестнице очень полезен…

Ты говоришь о зарплатах, ко мне однажды приехала полностью команда из Мариуполя – выпускники ДЮСШ, они были чемпионами Украины по своему возрасту. Согласились играть у меня бесплатно! Лишь бы получить шанс попасть в профессиональный футбол – засветиться. Наш «Титан» рассматривали как ступеньку, чтобы подняться повыше. Мы же играли с дублирующими командами московских клубов, и на матчи порой приезжали тренеры основы. Поэтому и Тихонов потом очутился в «Спартаке», и Гаврилин в «Сатурне»… Но что нас расстраивало - когда играли, к примеру, против Коломны, ребята не очень-то выкладывались, но против «Спартака» бились так, что… Понятно, если на трибуне сидел тренер сборной России!

К слову о мариупольцах. Мой тренер Юра Крайнов еще вел какую-то группу в «Спартаке» и говорит: давай этих украинцев проверим – сыграют против своего года «Спартака». Но они сыграли с ребятами на год младше и проиграли. Я им: «Ну что ж вы так!» А они: «Владимир Михайлович, да там с Украины Васька – уже три года как кончил ДЮСШ, Петька – два года назад закончил!» То есть выправили себе паспорта. И таких в Москве липачей из других республик СНГ было много.

- Рост зарплат футболистов – это раз. Что-то еще мешало развитию твоего «Титана»?

- Я участвовал в формировании ПФЛ, выступал, требовал… Но там такую вещь приняли при Толстых: учредителем профессиональной лиги могут стать только футбольные клубы, зарегистрированн ые как отдельное юридическое лицо. А я - директор государственного предприятия, и по закону не имею права еще где-то работать – в частности в этом клубе. Я был его владельцем де факто, содержал его, но мой тренер стал президентом клуба и начал уже жить не интересами конторы, а своими и того же ПФЛ. Он мог уже заключать сделки, которые я мог и не проконтролироват ь. У него же печать в кармане! Продал Тихонова «Спартаку» за комплект формы! Ну не верою я в это! Потом просто предал команду! «Титан» вышел в одну восьмую финала Кубка – на «Светотехнику» из Саранска. Позже я узнал, что тренер пообещал кому-то из чиновников, что матч «Титан» проиграет. Но ребята завелись, и мы выиграли 3:1! Но за минуту до конца матча этот тренер сделал лишнюю замену, и ПФЛ засчитал нам поражение! Я выгнал тренера, а он сразу уехал за рубеж, отблагодарила его ПФЛ…

Когда произошло такое размежевание клуба и предприятия, до смешного доходило. Чтобы как-то свое мнение донести до ПФЛ, прийти на конференцию, выступить, мне приходилось в тот же клуб, который я содержал, на общественных началах устраиваться то пресс-секретарем , то еще кем-то…

- Футболу нужны реформы. Сделать потолок зарплат…

- Да надо первым делом запретить бюджетное финансирование, и ситуация выправится сама собой! Клубы начнут жить по средствам. Дзюба и другие звезды уедут за границу – за хорошей зарплатой, зато место освободиться для сотен российских пацанов!

Когда «Сатурн» вышел в премьер-лигу, спорткомитет московской области устроил банкет, все радовались, обнимались. А я встал и сказал: «Помянем весь любительский футбол нашей области!» Все зашипели. Я говорю: «Чувствую, все деньги теперь пойдут на «Сатурн», и остальным командам ничего не останется». Так оно и вышло.

- Хорошо, зарплаты снизятся, но ведь огромные деньги уходят на перелеты, гостиницы, сборы, аренды полей…

- Но тут и должно помочь государство. Предоставил билеты, накладные – получил компенсацию. У студентов ведь есть льготы – 50% на проезд. Пусть и клубы получат такие же льготы.

