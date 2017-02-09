140 килограмм для Квята. Как Даниил готовится к сезону
Становая тяга Квята, травма Паскаля Верляйна, мнение Флавио Бриаторе о «Феррари» и вероятное появление в чемпионате мира «Бентли»… О чем говорили и писали в мире «Формулы-1» за последнюю неделю?
ПОДГОТОВКА
- Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Я же прилетел в Фаэнцу, - обратился к фанатам Квят через пресс-службу «Торо Россо». – Начинаем напряженную работу. Я уже провел встречи с инженерами, с другими сотрудниками команды. Было приятно всех увидеть после перерыва. Хотя перерывом он только называется… На самом деле, приходилось много тренироваться, чтобы быть в хорошей форме. Ведь новые болиды станут куда быстрее!
Пилоты об этом говорили еще по ходу прошлого сезона – с переменами в регламенте значение физической формы заметно возрастет. Скорость увеличится – как максимальная, так и в поворотах. Перегрузки увеличатся тоже. А дистанция меньше не станет – все те же 300 км на гонку (за исключением Монако, но и там сладко не бывает). Так что приходится усиленно качаться и «подкачиваться».
- Вот, завершена очередная тренировка. Делали становую тягу – пять раз по 140 кг! – подписал Даниил свое фото со штангой в соцсетях.
К слову, собственный вес Квята – примерно 60 кило.
Кто-то еще считает, что в «Формуле-1» достаточно просто крутить руль, нажимать на педали?
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ТРАВМА
Слухи о том, что Паскаль Верляйн пропустит первые зимние тесты, расползаются со страшной силой. По сообщениям СМИ, новичок «Заубера» получил травму шею во время «Гонки чемпионов», состоявшейся не так давно в Майами. Там Верляйн «знатно» врезался в машину Массы. Восстановиться до приезда в Барселону, где 10 марта стартуют тесты, он может не успеть. Известно даже о предполагаемой замене – якобы вместо немца за руль машины может сесть вице-чемпион GP2 Антонио Джовинацци, недавно обзаведшийся поддержкой «Феррари» и даже протестировавший болид Скудерии образца 2015 года. Впрочем, сам «Заубер» все эти слухи старательно опровергает. По сообщениям пресс-службы швейцарской «конюшни», медики продолжают оценивать состояние Верляйна. И говорить о том, что он пропустит первые тесты, преждевременно.
НАПАРНИК
Нико Росберг, хоть и завершил карьеру, на правах действующего чемпиона продолжает наслаждаться вниманием прессы. И заодно активно рассуждает на тему того, кто должен был бы стать новым партнером Льюиса Хэмилтона.
- Знаю, фанаты очень хотели, чтобы напарником Льюиса стал Фернандо Алонсо. А раз я теперь сам перешел в категорию болельщиков, то должен с ними согласиться! - смеясь, поделился мнением Росберг в интервью испанской газете Marca. – Был бы чудесный вариант! Парни бы «зажгли» - это точно.
- Если серьезно, то изначально было понятно – такой вариант не сработает, - продолжил Нико. – Так что в команде нашли отличный выход, пригласив Боттаса. Валттери быстр, и хотя победить Хэмилтона невероятно тяжело, я доказал, что это все же возможно. Значит, может получится и у Боттаса. Скажу больше – ставлю на то, что Валттери возьмет поул в Австралии!
МНЕНИЕ
- Когда хлеб печет все тот же старый пекарь в той же старой печи, то и вкус у него останется прежним. В «Феррари» ничего не изменилось. А значит – у них нет шансов выиграть титул в 2017 году.
Таково мнение Флавио Бриаторе. И как бы не относились к итальянцу, надо признать – он редко ошибается в таких прогнозах.
- К изменениям в правилах успешнее всего адаптируются команды с сильными инженерами. Такие работают в «Ред Булл», - продолжил экс-глава «Беннетона» и «Рено». – При этом вряд ли «Быкам» удастся полностью сократить отставание от «Мерседеса». Преимущество останется за немецкой командой. К тому же, куда серьезнее будет мотивирован Хэмилтон. В прошлом году он то катался на лыжах, то пробовал себя в роли ди-джея, в итоге – проиграл титул Росбергу. Теперь Льюис должен опять начать доминировать в гонках.
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ВОЗМОЖНЫЙ ДЕБЮТ
Одна команда, увы, покинула чемпионат мира – «Манор»-таки обанкротился. Может, в будущем появится другая?
Согласно информации F1i, в «Формулу-1» может прийти «Фольксваген». Собственно, крупнейший немецкий автоконцерн зазывают давно, но все безуспешно. Руководство компании то и дело заявляло, что участие в чемпионате мира им неинтересно. Слишком много денег приходится вкладывать, слишком сомнительна отдача, а о быстрых победах и говорить не приходится…
Но время бежит, все меняется. Репутации
«Фольксвагена» нанесен колоссальный
ущерб после скандала в США, который
обошелся концерну в десятки миллиардов
долларов (напомним, немцев уличили в
том, что они сознательно занижали
заявленный выброс автомобилями вредных
веществ). В свете все более широкого
использования в «Формуле-1» «зеленых»
технологий, заявиться в чемпионат для
«Фольксвагена» - хорошая возможность
исправить положение и реабилитироваться
в глазах потенциальных покупателей.
Особенно – американских. Особенно –
учитывая, что именно американцы теперь
владеют «Формулой-1». А уж выбор марок
для названия заводской команды тут
огромен – от «Ауди» до «Бугатти». При
желании, можно и «Порше» и подтянуть.
Но пока речь идет о «Бентли». По крайней
мере, президент «Бентли Моторс», в
прошлом – глава автоспортивного
подразделения «Фольксвагена» Вольфганг
Дархеймер подтвердил, что «такая
возможность в настоящий момент
оценивается».