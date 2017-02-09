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140 килограмм для Квята. Как Даниил готовится к сезону

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
140 килограмм для Квята. Как Даниил готовится к сезону
Источник: Instagram

Становая тяга Квята, травма Паскаля Верляйна, мнение Флавио Бриаторе о «Феррари» и вероятное появление в чемпионате мира «Бентли»… О чем говорили и писали в мире «Формулы-1» за последнюю неделю?

ПОДГОТОВКА

- Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Я же прилетел в Фаэнцу, - обратился к фанатам Квят через пресс-службу «Торо Россо». – Начинаем напряженную работу. Я уже провел встречи с инженерами, с другими сотрудниками команды. Было приятно всех увидеть после перерыва. Хотя перерывом он только называется… На самом деле, приходилось много тренироваться, чтобы быть в хорошей форме. Ведь новые болиды станут куда быстрее!

Пилоты об этом говорили еще по ходу прошлого сезона – с переменами в регламенте значение физической формы заметно возрастет. Скорость увеличится – как максимальная, так и в поворотах. Перегрузки увеличатся тоже. А дистанция меньше не станет – все те же 300 км на гонку (за исключением Монако, но и там сладко не бывает). Так что приходится усиленно качаться и «подкачиваться».

- Вот, завершена очередная тренировка. Делали становую тягу – пять раз по 140 кг! – подписал Даниил свое фото со штангой в соцсетях.

К слову, собственный вес Квята – примерно 60 кило.

Кто-то еще считает, что в «Формуле-1» достаточно просто крутить руль, нажимать на педали?

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ТРАВМА

Слухи о том, что Паскаль Верляйн пропустит первые зимние тесты, расползаются со страшной силой. По сообщениям СМИ, новичок «Заубера» получил травму шею во время «Гонки чемпионов», состоявшейся не так давно в Майами. Там Верляйн «знатно» врезался в машину Массы. Восстановиться до приезда в Барселону, где 10 марта стартуют тесты, он может не успеть. Известно даже о предполагаемой замене – якобы вместо немца за руль машины может сесть вице-чемпион GP2 Антонио Джовинацци, недавно обзаведшийся поддержкой «Феррари» и даже протестировавший болид Скудерии образца 2015 года. Впрочем, сам «Заубер» все эти слухи старательно опровергает. По сообщениям пресс-службы швейцарской «конюшни», медики продолжают оценивать состояние Верляйна. И говорить о том, что он пропустит первые тесты, преждевременно.

НАПАРНИК

Нико Росберг, хоть и завершил карьеру, на правах действующего чемпиона продолжает наслаждаться вниманием прессы. И заодно активно рассуждает на тему того, кто должен был бы стать новым партнером Льюиса Хэмилтона.

- Знаю, фанаты очень хотели, чтобы напарником Льюиса стал Фернандо Алонсо. А раз я теперь сам перешел в категорию болельщиков, то должен с ними согласиться! - смеясь, поделился мнением Росберг в интервью испанской газете Marca. – Был бы чудесный вариант! Парни бы «зажгли» - это точно.

- Если серьезно, то изначально было понятно – такой вариант не сработает, - продолжил Нико. – Так что в команде нашли отличный выход, пригласив Боттаса. Валттери быстр, и хотя победить Хэмилтона невероятно тяжело, я доказал, что это все же возможно. Значит, может получится и у Боттаса. Скажу больше – ставлю на то, что Валттери возьмет поул в Австралии!

МНЕНИЕ

- Когда хлеб печет все тот же старый пекарь в той же старой печи, то и вкус у него останется прежним. В «Феррари» ничего не изменилось. А значит – у них нет шансов выиграть титул в 2017 году.

Таково мнение Флавио Бриаторе. И как бы не относились к итальянцу, надо признать – он редко ошибается в таких прогнозах.

- К изменениям в правилах успешнее всего адаптируются команды с сильными инженерами. Такие работают в «Ред Булл», - продолжил экс-глава «Беннетона» и «Рено». – При этом вряд ли «Быкам» удастся полностью сократить отставание от «Мерседеса». Преимущество останется за немецкой командой. К тому же, куда серьезнее будет мотивирован Хэмилтон. В прошлом году он то катался на лыжах, то пробовал себя в роли ди-джея, в итоге – проиграл титул Росбергу. Теперь Льюис должен опять начать доминировать в гонках.

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ВОЗМОЖНЫЙ ДЕБЮТ

Одна команда, увы, покинула чемпионат мира – «Манор»-таки обанкротился. Может, в будущем появится другая?

Согласно информации F1i, в «Формулу-1» может прийти «Фольксваген». Собственно, крупнейший немецкий автоконцерн зазывают давно, но все безуспешно. Руководство компании то и дело заявляло, что участие в чемпионате мира им неинтересно. Слишком много денег приходится вкладывать, слишком сомнительна отдача, а о быстрых победах и говорить не приходится…

Но время бежит, все меняется. Репутации «Фольксвагена» нанесен колоссальный ущерб после скандала в США, который обошелся концерну в десятки миллиардов долларов (напомним, немцев уличили в том, что они сознательно занижали заявленный выброс автомобилями вредных веществ). В свете все более широкого использования в «Формуле-1» «зеленых» технологий, заявиться в чемпионат для «Фольксвагена» - хорошая возможность исправить положение и реабилитироваться в глазах потенциальных покупателей. Особенно – американских. Особенно – учитывая, что именно американцы теперь владеют «Формулой-1». А уж выбор марок для названия заводской команды тут огромен – от «Ауди» до «Бугатти». При желании, можно и «Порше» и подтянуть. Но пока речь идет о «Бентли». По крайней мере, президент «Бентли Моторс», в прошлом – глава автоспортивного подразделения «Фольксвагена» Вольфганг Дархеймер подтвердил, что «такая возможность в настоящий момент оценивается».

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