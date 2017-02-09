Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете

В первой гонке чемпионата мира – смешанной эстафете – сборная России завоевала бронзовую медаль. На финишном круге развернулась драматичная борьба между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным. Россиянин уступил французу на последних метрах. Они вели настолько плотную борьбу, что это вызывало только одну ассоциацию – рукопашный бой.

Смешанная эстафета – не единственное событие первого дня биатлонного чемпионата мира. Целый день новостные ленты лихорадило от сообщений о сборной Казахстана: в их жилище якобы нашли запрещенные препараты, команда не вышла на церемонию открытия, скорее всего они не будут стартовать в эстафете. Затем стало известно о терапевтических исключениях, команда на старт все же вышла. Ложечки нашлись, но осадочек…

Второе. Французская федерация биатлона извинилась за некорректные высказывания Мартена Фуркада в адрес россиян. Правда, если кто-то подумал, что это какое-то официальное письмо с извинениями, поступившее в офис Союза биатлонистов России, то это не так, конечно. Все гораздо проще: президент СБР Александр Кравцов получил эти извинения при личном общении с представителями французской федерации во время заседания экстренного конгресса Международного союза биатлонистов. Не держите, мол, зла! Ну а в остальном все было штатно. Дождались эстафеты.

1-й этап. Ольга Подчуфарова: кошмарный финишный круг

Ольга Подчуфарова, один из самых надежных стрелков среди всех участников чемпионата мира, на стартовом этапе выдала 0+0. Кроме нее еще две спортсменки отстрелялись блестяще. Но если для итальянки Луизы Витоцци безукоризненная стрельба означала первое место, то Подчуфарова, на своем последнем круге уступила лидеру почти 20 секунд. Уходила на передачу эстафеты шестой, с 17-секундным отставанием, отпустила Акимову на этап 14-й, в 36 секундах.

Неожиданно на стартовом этапе провалилась сборная Чехии: Ева Пушкарчикова, использовав все дополнительные патроны, мишень так и не закрыла.

Ольга Подчуфарова: Первый и второй круги шла не в своем темпе, поэтому на последнем круге шла на зубах

2-й этап. Татьяна Акимова: сборная России на пятом месте

По итогам первой стрельбы в плане времени Татьяне ничего особо отыграть не удалось – только 4 секунды. Могла бы и больше, если бы не промах первым патроном. Но зато переместилась на пятое место, а на втором круге сбросила еще семь секунд.

Стойка у лидеров – Дальмайер, Дорен-Абер, Вирер – не задалась. Пока они выковыривали из чехлов дополнительные патроны, Акимова пришла на рубеж и стрельнула уже пять из пяти. Ну умница же! Просвет до лидеров все равно сохранился, но сократился до 11 секунд.

Германия, Франция, Италия, Финляндия, Россия (+ 22 секунды) – такой была первая пятерка после женской части эстафеты.

Татьяна Акимова: Во время передачи эстафеты не думала об отставании

3-й этап. Александр Логинов: на грани штрафного круга

Вот оно первое появление Александра Логинова в элите после дисквалификации. Как пробежит? Как стрельнет? А вполне нормально. Он абсолютно точен на первой стрельбе, да и на лыжне не уступает. Да, теряет несколько секунд (с 22 до 28), но прежде всего за счет скорострельности.

Впереди – сборная Германии в лице Арнд Пайффера: тот палит и бежит в стиле Фуркада.

А Логинов пощекотал, конечно, нервы на стойке. Решил рискнуть и стрельнуть быстро – получил две незакрытые мишени. Первым дополнительным промахнулся тоже. Два патрона – две незакрытые мишени, и – справился. А вот Йоханнес Бе – нет. Побежал штрафной.

Логинов после приключений на своей второй стрельбе остался пятым. Но до первого места теперь было далековато – 57 секунд. Пьедестал – совсем рядом, в шести секундах. Третьим за немцами и итальянцами, шел француз, четвертым финн, которого Логинов, конечно же, обошел.

Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести

4-й этап. Антон Шипулин: борьба с Фуркадом за серебро

Шипулин в итоге ушел четвертым. И – 47 секунд в нагрузку.

А Шипулин стреляет быстрее Фуркада. Выдалась возможность проверить это без секундомера. Пришли на первую стрельбу одновременно, изготовились синхронно, сработали без промахов. Шипулин рванул на трассу быстрее. Там впереди уже осваивали целину Симон Шемпп и Доминик Виндиш. Тот самый Виндиш, который отобрал медаль у нашей команды в миксте на первом этапе в Эстерсунде – прямо на последних метрах дистанции.

Драма, похоже, будет и сегодня. Только как распределятся роли?

Шемпп начинает стрельбу в гордом одиночестве, когда на стадионе не было еще никого. Один промах – один дополнительный. Все – он победитель.

Дальше: трое на два оставшихся места: Шипулин, Фуркад, Виндиш. Итальянец не закрывает две мишени. Россиянин и француз – снова вместе. Ах, какой это был финишный круг. Про Шемппа, кажется, все забыли, настолько увлекательной была борьба между Шипулиным и Фуркадом. На последних метрах француз все же оказался сильнее.

У сборной России – медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира спустя девять лет.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Смешанная эстафета

Текстовая трансляция

1. Германия (Хинц 0+0, 0+2; Дальмайер 0+2, 0+2; Пайффер 0+0, 0+0; Шемпп 0+0, 0+1) – 1.09.06,4 (0 штрафных кругов+7 дополнительных патронов)

2. Франция (Шевалье 0+0, 0+2; Дорен Абер 0+0, 0+2; Фийон Майе 0+1, 1+3; М.Фуркад 0+0, 0+0) – отставание +2,2 (1+8)

3. Россия (Подчуфарова 0+0, 0+0; Акимова 0+1, 0+0; Логинов 0+0, 0+3; Шипулин 0+0, 0+0) – +3,2 (0+4)

4. Италия (Витоцци 0+0, 0+0; Вирер 0+1, 0+2; Хофер 0+1, 0+0; Виндиш 0+0, 0+2) – +28,7 (0+6)

5. Украина (Пидгрушная 0+2,0+2; Джима 0+0, 0+1; Семенов 0+1, 0+2; Пидручный 0+0, 0+0) – +35.6 (0+8)

6. Швеция (Эберг 0+1, 0+1; Магнуссон 0+0, 0+0; Нелин 0+0, 0+3; Линдстрем 0+2, 0+1) – +41,6 (0+8)

7. Чехия (Пускарчикова 0+0, 2+3; Коукалова 0+0, 0+1; Моравец 0+1, 0+1; Крчмар 0+1, 0+2) – +41,9 (2+9)

8. Норвегия - +46,2 (2+10)

9. Австрия – 1.20,2 (1+8)

10. Финляндия – +1.38,9 (0+9)