Лига прирастет «Москвой»? В ПФЛ может появиться московская зона

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин полагает, что было бы целесообразно создать в ПФЛ отдельную московскую зону.

Об этом функционер заявил на пресс-конференци и, состоявшейся в Доме футбола после первого заседания возглавляемого им комитета.

– Идея о создании московской зоны – она на поверхности, – сказал Анохин. – Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, есть хорошие судьи, которые могли бы работать на матчах зоны. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

Сейчас в ПФЛ пять зон: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье» и «Сибирь-Дальний Восток».

Кроме того, Анохин высказал мнение, что ПФЛ нужно перейти обратно на систему «весна-осень».

– Надо менять календарь, – полагает чиновник. – «Осень-весна» – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с 3-м дивизионом. Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи.

А вот идея матча между любительской и настоящей сборной России, которая возникла летом прошлого года после провала национальной команды на Евро-2016 Анохину не нравится.

– Знаете, эта идея, как и все эти петиции о роспуске сборной – это чистой воды популизм, – сказал он. – Любители – это любители, профессионалы – это профессионалы. Не нужно их даже сравнивать. Ясно, что главной целью было привлечь внимание прессы и общественности к проблемам национальной команды.

На заседании комитета обсуждалось и возможность разрешить иностранцам участвовать в матчах любительских команд в 3-м дивизионе.

– Позиция межрегиональных объединений по этому вопросу отрицательная – иностранцы не должны выступать в третьем дивизионе, – сказал Анохин. – Но, на наш взгляд, есть некоторые спорные вопросы. Так что создана специальная рабочая группа, которая должна выйти со своими предложениями на ближайший исполком РФС.

Кроме того, был поднят вопрос о введение в школах уроков футбола. Этот вопрос должна проработать созданная рабочая группа.