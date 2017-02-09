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А виноват ли Фуркад? Шипулин и Логинов первые не пожали руку французу (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Мартен Фуркад
Мартен ФуркадИсточник: Associated Press

Подробный разбор того, что произошло на награждении призеров смешанной эстафеты.

После финиша Антон Шипулин в интервью «Матч ТВ» сказал, что больше не уважает Мартена Фуркада из-за того, как француз вел себя на трассе. По мнению Шипулина, Фуркад при передаче эстафеты толкнул Логинова, а на финише закрыл створ и не дал Шипулину растолкаться.

Но так ли не прав Фуркад?

Столкновение Логинова и Фуркада действительно было, но назвать его умышленным будет неправильно: француз видел, что Логинов рядом, но обвинять его в намеренном желании ударить нашего спортсмена нельзя.

На финише Фуркад действовал в рамках дозволенного и никаких правил не нарушал. Да, створ не уступил, но и не должен был этого делать. Обычная тактическая борьба. 

Теперь к самому главному – демаршу Фуркада во время награждения. В трансляции во время того, как российские спортсмены благодарили соперников за гонку, камеру перевели на милую девушку. Обратно крупный план вернулся только, когда Фуркад начал демонстративно хлопать и убегать с пьедестала.

Но на видео в официальном твиттере Олимпийского комитета России видно, что Шипулин и Логинов первыми не подошли к Фуркаду, чтобы пожать ему руку, чем и спровоцировали француза на странные действия.

В итоге президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг силой вернул Фуркада на место, и награждение продолжилось.

Александр Касперович: Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду 

В этот момент в эфире «Матч Арена» Дмитрий Губерниев уже призывал российских болельщиков рассказать Фуркаду в инстаграме, что считают француза свиньей. Призыву комментатора последовало около 7 500 пользователей, а ведь не прошло еще и двух часов с момента окончания гонки. 

За обновлением порицания Фуркада можно следить онлайн здесь

Чемпионат мира только начался, а событий уже больше, чем на прошлогоднем первенстве. Но самое главное – первая медаль сборной России, когда ее ждали далеко не все. Жалко, что после гонки обсуждают не ее, а взаимоотношения россиян и Мартена Фуркада. 

Так или иначе, дальше будет только интереснее: мужской спринт уже 11 февраля.  

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