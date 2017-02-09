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«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментирует

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментирует
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Тульский «Арсенал» не смог обыграть молдавский «Милсами», а Кирилл Комбаров попробовал себя в качестве комментатора.

Мы уже писали о квадрокоптере и пяти других камерах, при помощи которых «Арсенал» транслирует игры туляков на сборах, в том числе, в прямом эфире на тульском ТВ. Теперь покорен новый рубеж.

Во время товарищеской игры с «Милсами» к комментаторам присоединился защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров. Он и еще несколько футболистов, таких, как Габулов, Максимов, Бурчану, Горбатенко, на которых, видимо, будет сделана ставка весной, в этом матче участия не принимали. Поэтому некоторых задействовали в эфире.

Комбаров-комментатор веля себя сдержанно. Однажды защитник почти повторил фразу, ставшую мемом в прошлом году – про тактику. Что она «была и мы ее придерживались».

По игре Комбаров высказывался емко, но точно.

– Команда под нагрузками. Это видно по моментам, когда в микроэпизодах не хватает скорости и сил, – объяснял футболист.

Также Кирилл справедливо заметил, что в первом тайме «Арсенал» смотрелся значительно лучше «Милсами» и заслуженно вел в счете, благодаря быстрому голу со стандарта. Но перед перерывом случился провал в обороне, и молдаване отыгрались.

На вопрос, какие цели экс-игрок «Спартака» ставит перед собой в весеннем отрезке, Кирилл ответил скромно:

– Сначала нужно закрепиться в составе. И, конечно, помочь клубу решить задачу остаться в премьер-лиге.

– Кирилл, не умничай! – не выдержав, подколол партнера Владимир Габулов.

Кирилл и не умничал, говорил, как есть. И появления игрока в прямом эфире – это классно. Если в таблице «Арсеналу» еще предстоит нагонять соперников, то по работе с аудиторией клуб уже в большом порядке.

Нагрузки нагрузками, но определенные выводы по итогам двух сборов «Арсенала» сделать можно.

Во-первых, «Арсенал» опасен при стандартах. Три из пяти своих голов на втором сборе туляки забили именно после них. И было еще несколько опасных моментов. Вот и в игре с «Милсами» верх выиграл колумбийский защитник Вергара, а добил мяч в ворота Беляев.

Во-вторых, «Арсенал» может быть разным. Команда практиковала как закрытый вариант игры, опускаясь глубоко в защиту, так и агрессивный – с прессингом у чужой штрафной. Сергей Кирьяков наигрывает схему 5–4–1, где роль крайних защитников в построении атак будет весьма значимой.

В-третьих, тулякам пока не хватает конкретики в атаке. Видимо, поэтому поиски нападающего продолжаются. Подходов хватало, но завершающие пасы и удары зачастую выходили смазанными. Поэтому «Арсенал» свои моменты не реализовал, а «Милсами» – забил.

В концовке туляки все сделали красиво. Сначала сократили отрыв, а в завершающей атаке, когда в штрафную соперника побежал даже вратарь Левашов, сравняли счет –Бурмистров забил ударом со штрафного.

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