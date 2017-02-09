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Мелкий пакостник Фуркад, или почему Россия никогда не станет Европой

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мелкий пакостник Фуркад, или почему Россия никогда не станет Европой
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о французской трусости и мелочности, проходящих сквозь века.

Два эпизода живо пришли на память, когда увидел сегодня мелкие пакости Фуркада.

Поклюка-2014, Кубок мира. На финиш мчатся втроем – Шипулин, Фуркад и его соотечественник Беатрикс. И великий, тогда уже, несомненно, великий Фуркад, отъявленно мелочится. Прячется за спиной земляка-середняка, скрываясь от прямой мужской схватки с Шипулиным. Отдыхает за счет товарища по сборной, накапливая силу для финишного стыка с Шипулиным. Антон р-раз – идет сбоку на обгон, Беатрикс на встречном движении натыкается на лыжу Антона, падает, невольно тормозит Фуркада…

Великий закатил тогда после финиша истерику. Подал протест. На обстоятельства, помешавшие его ловкачеству. Ему, великому, даже в голову не пришло, что биатлонный бог наказал его за тактику, непозволительную для истинно великого спортсмена.

Почувствуйте глубокую ментальную разницу. Российскому спортсмену, в подобной ситуации струсившему тактически, элементарно стыдно было бы потом в жанре протеста качать попранные якобы права.

Другой случай произошел совсем уж в седые времена. Француз – о да, как раз француз,– борясь с русским силачом Иваном Поддубным за звание чемпиона мира, обмазал тело то ли маслом, то ли жиром – чтобы невозможно было его ухватить. И французу присудили победу… Представляю, чего стоило Ивану Максимовичу, славному богатырю земли русской, удержаться и не врезать сопернику-ловкачу от всей широкой души в ухо после схватки. Вот это было бы по-нашему.

Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете

…И дался же Фуркаду Александр Логинов! Ну, дурак парень был – нарушил. Сделало это его тогда сильнее? Глядя на нынешнего Логинова, сомневаюсь. И Фуркад этого доподлинно не знает. Тогда что за бес на него напал?

С недоумением выслушал версию Дмитрия Губерниева: это-де француз ищет себе мотивацию. Нонсенс же. Если опираться на наши спортивные ценности.

Вот попробуйте поставить на место абсолютного биатлонного корифея кого-то из великих русских спортсменов. Он - чемпион-доминатор, а там, внизу табели о рангах, какой-то сопливый мальчишка по недомыслию что-то когда-то сделал неправильное. Да ему, русскому чемпиону-доминатору, этот мальчишка будет глубоко по фигу! Нет разве? Да русский чемпион-доминатор, выискивая себе новую мотивацию, быть может, в глубине души даже даст мальчишке-сопернику добро на применение любого стимулятора. Так интересней будет его победить!

А француз Фуркад – просто гаденький крючкотвор. Типичный продукт так называемых европейских ценностей. Где формальное преобладает над человеческим. И тогда даже великое иногда становится иногда отвратительно мелким – когда рассматриваешь его в подробностях.

Важно только, чтобы Антон Шипулин, а желательно и Александр Логинов правильно расшифровали посыл, полученный в первый день ЧМ. Вот Шипулин уже категорично заявил после гадкого поведения француза на трассе: больше не считаю Фуркада достойным спортсменом. Значит, надо преобразовать этот импульс в победу над Фуркадом. Ибо, как тот ни химичил в эстафете, было видно: сейчас Антон как минимум не слабее.

А виноват ли Фуркад? Шипулин и Логинов первые не пожали руку французу (видео)

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