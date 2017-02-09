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Бычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крут

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крут
Источник: ФК «Краснодар»

Сегодня форварду сборной России и «Краснодара» Федору Смолову исполнилось 27 лет. Один из голов в сегодняшнем контрольном матче с «Марбельей» (4:0) – на его счету. «Советский спорт» вспомнил пять главных вех в карьере Федора.

Аренда в «Фейеноорд»

Федор из поколения российских футболистов-домоседов, хотя таким, безусловно, не является. Юный Смолов перебрался в из «молодежки» «Мастер-Сатурна» в московское «Динамо» в 2006-м, и спустя четыре года отчалил в Голландию, в «Фейеноорд». Полугодичная аренда на родине тотального футбола далась Федору сложно – всего один гол в 11 матчах – и он вернулся в РФПЛ.

Почему это важно? Спустя годы, Смолов признался, что был не прав, уехав из Голландии так скоро. Важнее, что он заразился Европой, стал жаждать вернуться туда вновь. Последние два сезона лишь подтверждают это.

Переход в «Урал»

Мемы, насмешки одноклубников, пресс СМИ. Смолов не забивал, даже защитники становились результативнее его. Так было пока Федор не перебрался в «Урал». Нападающий согласился на двукратное снижение зарплаты, лишь бы играть, лишь бы обрести себя.

Александр Тарханов нашел ключ к некогда обреченному на посмешище Смолову. И тот заиграл новыми красками вместе с «Уралом»: за сезон в Екатеринбурге Федор забил те же 8 голов, что за предыдущие 10 лет!

Расставание с Викторией Лопыревой

От этого никуда не уйдешь. Зачастую на личной жизни футболиста завязано больше, чем на футбольном поле. Со Смоловым, видимо, так и получилось. И стоило ему расстаться с моделью Викторией Лопыревой, как результаты пошли вверх.

– Над Федей Смоловым все смеялись. Мы много с ним работали – и я, и президент клуба Григорий Иванов, в том числе над психологией. Беседовали обо всем вплоть до женитьбы. Говорю: «Федь, найди нормальную девочку, чтобы она твоей жизнью жила». Это ему мешало, сложно же – он здесь, она там. По игре тоже советовал: «Федь, вопросов нет, ты талант! Но многое надо изменить. Не бери на себя лишнего, не отходи назад, чтобы разыгрывать. У тебя есть скорость, дриблинг, удар, вот этим и пользуйся. Развивай, совершенствуй и станешь большим футболистом», – говорил в интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол» Александр Тарханов.

Смолов прислушался, забил 8 голов за год и улетел в «Краснодар».

Лучший бомбардир «Краснодара»

Казалось, у Смолова в «Краснодаре» не получится, к этому нас приучило прошлое. Поначалу Олег Кононов использовал футболиста на фланге, но результативность все равно поражала: гол «Словану», победный мяч в дерби с «Кубанью», шикарная игра с «Боруссией». Федора не узнавал никто, и это восхищало вдвойне.

Затем форвард действительно стал форвардом, так как Кононов передвинул Смолова на острие атаки. И не прогадал. Федор оформил покер в ворота «Урала» и стал первым россиянином, забившим четыре гола в одном матче за последние 15 лет. По итогам сезона Смолов возглавил топ бомбардиров российского чемпионата с 20 голами. Здесь он снова стал первым. С 2008 года больше всех в РФПЛ забивали строго иностранцы.

Интерес дортмундской «Боруссии»

Сам факт интереса, пусть и раздутого СМИ до невероятных размеров, играет ключевую роль в дальнейшей карьере Федора: ты либо продолжаешь пахать и уезжаешь хоть в «Эвертон» или «Севилью», либо останавливаешься и выпадаешь.

Смолов давно пересмотрел жизненные приоритеты, о чем не раз говорил в интервью. Теперь ему важно оставаться не только сердцем «Краснодара», но и лакомым куском для европейских грандов.

С днем рождения, Федор!

Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?

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