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Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?
Источник: ФК «Краснодар»

В последнем матче на зимних сборах «Краснодар» разгромил испанскую «Марбелью» – 4:0. «Советский спорт» подводит итоги.

Генеральная репетиция

Из-за известных событий «Краснодар» разбил лагерь не в Турции, а в Испании, по соседству с другими большими клубами. Позади почти две недели плодотворной работы и хорошего настроения. Смолов тренировался с микрофоном. Крнцюк призывал население премьер-лиги отказаться от бюджетных денег. Жигулев стал первым воспитанником Академии, с кем будет подписан полноценный контракт. А Игорь Шалимов излучал уверенность: ему не страшны ни «Фенербахче», ни «Спартак», ни Судный день.

Завершать игровую программу зимних спаррингов должен был матч с «Рубином». Но по не выясненным причинам казанцы от встречи отказались. Наверное, в этот день были заняты все их три состава. «Краснодар» нашел замену – местную «Марбелью». Клуб третьего дивизиона – конечно, не лучший оппонент для генеральной репетиции. Но хоть что-то. До битвы с «Фенербахче» всего неделя. Шалимов выпускает боевой состав. Без Гранквиста и Рамиреса, игравших накануне, и Мамаева, которого, видимо, пока берегут.

Но то ли «Краснодар» недооценил «Марбелью», то ли такого класса команды играют в испанском третьем дивизионе – в первом тайме только подходы, уверенный контроль мяча в середине поля и творческий кризис в последней атакующей фазе. Без моментов. И почти без ударов. После перерыва, однако, меняется все. «Быки» доминируют, забивают на любой вкус, играют в свое удовольствие, смакуя каждый проникающий пас. Не такие уж испанцы мастеровитые. А значит, природа сбоя в первом тайме была в другом.

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Подход Шалимова

На втором сборе «Краснодар» провел пять спаррингов. Как и «Зенит». Разница в подходе. Если Мирча Луческу каждый матч играл фактически двумя составами (первый тайм – одним, второй – другим), то Шалимов давал футболистам все 90 минут. Менял состав не между таймами, а между матчами. Для понимания происходящего такой подход, конечно, лучше. Картина вырисовывается более четкая. Удалось составить представление и о «Краснодаре», и о «Краснодаре-2». Хотя нас, понятно, больше интересует первая команда.

Девять игроков стартового состава можно назвать хоть сейчас. Вопросы остаются по позициям центрального защитника (Гранквист, Мартынович, Налдо) и правого инсайда (Вандерсон или Перейра). У краснодарского Маурисио была травма, и если он наберет форму, то будет играть. Недавно поправился и Жоаозиньо, хотя он уже давно является игроком не стартового состава, а ротации. Не все понятно с Мамаевым. Он ни минуты не провел на поле, хотя находится в общей группе. Берегут для «Фенербахче»? Или не готов?

Как это ни странно, меньше всего вопросов к средней линии, хотя именно здесь зимой произошли серьезные перестановки: с корабля сошли Куасси и Ахмедов. Скорее всего, основное трио – Каборе, Газинский, Подберезкин. Первый только-только вернулся с Кубка Африки, где и набрал форму. Вернулся, кстати, с «бронзой». Аплодисменты! Второй уже давно играет в основе, и играет здорово, даже когда получает локтем в лицо. А третий на сборах выдал потрясающий футбол. Раскрывается Подберезкин.

Новые штрихи

«Краснодар» Шалимова любит использовать территорию и умеет находить коридоры для проникающих передач. О, «Краснодар» от них кайфует! Разумеется, почти все через зоны инсайдов – между центральными и фланговыми защитниками соперника. Олег Кононов предпочитал тактику осады: игроки выстраивались вокруг штрафной площади и за счет серии коротких передач расшатывали построение противника. При Шалимове игра стала размашистой, более вертикальной, с фланговыми переводами. Лучше или хуже – не знаю.

Знаю другое. В этой игре неплохо себя чувствует Клаессон. Новичка ставят на левый полуфланг, но, по сути, он исполняет роль свободного художника. Поле видит, техникой обладает, с новыми партнерами общий язык находит. В одном из контрольных матчей заработал три очка по системе «гол+пас». Постоянно источает угрозу воротам. Можно запросто зевнуть удар, неожиданное открывание или оригинальный пас. Шишкин, другой новобранец, пока используется в опорной зоне. С Рамиресом проще – левый защитник.

Впечатлили стандарты. Много в них тренерского. Возможно, в этом компоненте игры «Краснодар» за зиму прибавил еще. Хотя в нынешнем сезоне показатель и так приличный – 25%, то есть каждый четвертый гол. Есть ли у «Краснодара» какие-то болевые точки? Нет, когда он играет в свою силу. Правда, в свою силу получается редко – то подготовка смазана, то эпидемия травм, то что-то еще, что не поддается анализу. Нестабильны «быки». И по спаррингам не определишь, изменилось ли что-то в лучшую сторону.

А в целом – нормальное боевое состояние. Поводов для паники точно нет. Привет, «Фенербахче»!

«Краснодар» (Россия) – «Марбелья» (Испания) – 4:0 (0:0)

Голы: Мартынович, 67 – 1:0, Подберезкин, 69 – 2:0, Налдо, 80 – 3:0, Смолов, 90 – 4:0.

Состав «Краснодара»: Крицюк, Налдо, Калешин, Мартынович, Торбинский (Рамирес, 62), Подберезкин (Жоаозиньо, 75), Газинский, Каборе (Фомин, 63), Клаессон, Вандерсон (Лаборде, 63), Смолов.

Предупреждения: Не было.

9 февраля. Марбелья, Испания. Футбольный центр «Марбельи».

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Михаил Борзыкин
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