«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза

«Советский спорт» собрал самые яркие комментарии скандального эпизода с участием француза Мартена Фуркада и россиянина Александра Логинова.

Напомним, спортсмены столкнулись во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

Первым делом журналисты решили обсудить эту тему с самим Логиновым.

«Сложно сказать, что произошло на передаче эстафеты, – говорит россиянин, – надо будет посмотреть повтор, потому что все случилось очень быстро. Ну, упал и упал. Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести. Я не обращаю на это внимания. Моя работа – бегать и давать результат», – сказал Логинов.

Позже Александра поддержал его партнер по национальной команде Антон Шипулин, который после сегодняшнего дня разочаровался в Фуркаде.

«После сегодняшней гонки я потерял уважение к Фуркаду, – говорит Шипулин. – Ценю его как спортсмена, но не как человека. Он специально сбил Логинова. Да, возможно, это и было в рамках правил, но не по-человечески. Эпизода не видел, мне рассказали об этом. Однако, по тому, как себя вел Фуркад на трассе, все было понятно», – сказал Шипулин.

Интересно, что после окончания гонки Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета, когда на третью ступень поднялись российские спортсмены.

Этот поступок окончательно добил Логинова и Шипулина. Оба россиянина отказались пожать руку французу, а наставник команды из РФ Александр Касперович остался этим недоволен:

«Нужно посмотреть, что случилось на последней передаче эстафеты. Сбил Фуркад Логинова случайно или было что-то другое – нужно разобраться. Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду. Мы поговорим обо всем после церемонии», – сказал специалист.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о поступке Мартена Фуркада:

«Фуркад все сделал в пределах правил на финишном отрезке. Да, он чуть-чуть подрезал, но в принципе там нарушений правил не было. Уже нельзя было перемещаться в зоне зеленых елочек, а тот, кто в ней первым занял стартовую полосу, тот и должен находиться. Фуркад проявил очень солидное тактическое мастерство», – сказал Чепиков.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев был немногословен. На своей странице в Instagram он оставил следующую запись:

«Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты – свинья!», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Бывший шведский биатлонист Магнус Юнссон остался доволен поведением француза и даже поддержал его после скандальной ситуации.

«После всего этого Фуркад только вырос в моих глазах. Его поведение говорит о том, что он борется за чистоту в спорте. Вперед, Мартен!», – написал Юнссон на своей странице в Twitter.

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