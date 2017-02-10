«У Карабутова – огромный авторитет»

Глава Федерации водного поло России Алексей Власенко в интервью «Советскому спорту» рассказал о предстоящем чемпионате мира, переменах в команде и перспективах создания Ассоциации водных видов спорта.

«СБОРНОЙ НУЖНА СВОЯ БАЗА»

Стартовавший на «Озере Круглое» первый сбор мужской сборной по водному поло стал поводом встретится с руководителем ФВПР, который заодно возглавляет национальные федерации по прыжкам в воду и синхронному плаванию.

- Ожидания от предстоящего матча Мировой лиги против Грузии, который пройдет во вторник в Казани, хорошие? – первый вопрос Алексею Власенко.

- Отличные! Конечно, расхолаживаться нельзя ни в коем случае. Но атмосфера в сборной изменилась. Теперь нет такого – кто-то хочет ехать в команду, кто-то не хочет. Мотивация у парней – запредельная. Глаза горят! Взаимопонимание с главным тренером – высочайшее. Конечно, в таких условиях легче рассчитывать на хороший результат. Хотя Грузия – команда непростая, так что легкой борьбы не будет.

- В любом случае, главный старт этого года – чемпионат мира в Венгрии. Уже есть конкретная цель на турнир?

- Когда Владимира Карабутова назначили на пост главного тренера, я спросил у него: «Каковы наши шансы?». Услышал в ответ: «Должны быть шестыми». Такую задачу он поставил сам перед собой. Федерация на данном этапе ничего не требует. Объективно, если попадем в шестерку – можно считать турнир успешным. Не забывайте, наша мужская команда на последние Игры вообще не поехала. Но потенциал есть. Главное – подтягивать резерв, растить молодежь, юниоров. Уже с прицелом на Токио. Сейчас можно набрать 13 парней, которые готовы умирать за сборную. Надо, чтобы их стало больше.

- Вы отмечали, что водному поло сейчас оказывается поддержка на всех уровнях. Проблем, получается, больше нет?

- Есть, конечно! Одна из главных – отсутствие базы. У пловцов база есть. У прыгунов в воду – вообще лучшая в мире. Я когда китайцев сюда, на «Озеро Круглое», привез, они сами глаза округлили. Даже у нас, говорят, такого нет! А ватерполисты, получается, обделены. Сейчас-то здесь тренируются лишь потому, что я прыгунов на время отправил в другое место.

- Решить проблему получится?

- Надо работать над вопросом. Вот, строят «ВТБ Арену», там два бассейна-»полтинника». Будем договариваться, чтобы один отдали под федерацию. Помните, как Геннадия Турецкого спросили: «В чем секрет успеха ваших пловцов?». Он ответил: «У меня есть ключи от бассейна». С тех пор ничего не изменилось. Так что база очень нужна. Кроме того, у нас слабый внутренний чемпионат. В СССР было по 8 клубов в Москве и в Питере. Сейчас осталось по одному. Конкуренции нет. Турнир надо усиливать.

- Разве федерация может на это повлиять?

- У нас есть все рычаги. Есть экспертный совет, есть возможность давить на мэров, губернаторов в регионах. Чтобы там создавали команды, детские школы, выделяли финансирование. Иного выхода нет.

- Привлекать в чемпионат легионеров?

- Нет, по пути футбола не пойдем.

- А резерв как подтягивать?

- Строить вертикаль из сборных всех возрастов, во главе которой будет стоять главный тренер национальной команды. Так, как это устроено в прыжках в воду, в синхронном плавании. Раньше была проблема – с прежним наставником (Эркином Шагаевым, - Прим. ред.) половина основного состава работать не хотела, не говоря уж об остальных. Сейчас все иначе. У Карабутова – колоссальный авторитет.

«СЕЙЧАС ВСЕ ТЯНУТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ»

- Как обстоят дела с созданием Ассоциации водных видов спорта?

- Со стороны возглавляемых мною федераций проблем нет. Все упирается в решение Всероссийской федерации плавания. В пятницу у них состоится президиум, на котором утвердят руководителя наблюдательного совета. Он уже назначит дату заседания самого совета. И вот там-то будут принимать решение – входить ли им в Ассоциацию. Захотят объединиться – объединимся. Нет – так нет.

- В чем вообще смысл создания такой Ассоциации?

- Так живет весь современный мир. Так устроена FINA (Международная федерация водных видов спорта). Они нас все время подначивают – вы, мол, застряли в Олимпиаде-1980. Не требуют, но настойчиво советуют нам перестроиться. Даже объединенный чемпионат России по всем водным видам уже будет значительно успешнее обычных – и с финансовой точки зрения, и в плане зрительского интереса. Не говоря уже о развитии самих видов спорта.

- А иначе?

- Сейчас как в басне «Лебедь, рак и щука» - все тянут одеяло на себя. Перекосы страшные. В водном поло раньше денег не хватало, зато в плавании с ними был перебор. К синхронисткам спонсоры в очередь выстраиваются, а в прыжки в воду их арканом не затащишь. Будет Ассоциация – будет возможность все это регулировать. При этом во внутренние дела федераций никто лезть не собирается.

- Правильно понимаем, что если Ассоциация будет создана, вы – единственный претендент на должность ее руководителя?

- Я так не считаю. Для меня пост главы – не самоцель. Тем более, у нас хватает достойных кандидатов – Владимир Сальников, Александр Попов, Денис Панкратов. Сколько пятикратных олимпийских чемпионок в синхронном плавании! В общем, сначала надо Ассоциацию создать. А потом уже решать, кто ее возглавит.