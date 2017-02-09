«Давай поговорим один на один!». Шипулин ответил Фуркаду за Логинова

Самое интересное в четверг на чемпионате мира случилось не на трассе и не в телеэфире, а на пресс-конференци и.

Напомним, что в ходе смешанной эстафеты, где россияне уступили французам в борьбе за серебро, Мартен Фуркад сначала подрезал Александра Логинова (против выступления которого в Кубке мира и на чемпионате мира он давно ведет борьбу) при передаче эстафеты Антону Шипулину, а на финише закрыл дорогу последнему, нарушив негласные правила честной игры.

- Рад, что команда заняла третье место, - сказал Шипулин. Начало пресс-конференци и не предвещало бури. – Мы очень хорошо начали этот чемпионат мира, надеюсь, на этом не остановимся. Что касается борьбы на финише, то это не лучший пример того, как я могу финишировать. Думаю, другие финиши на чемпионате мира у меня получатся лучше.

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- Во время церемонии награждения вы отказались пожать руку Мартену Фуркаду.

- Эстафета – это командная гонка, и мы выиграли эту медаль все вместе. И когда к одному человеку отношение не очень хорошее, в данном случае к Александру Логинову со стороны Мартена Фуркада, то это касается всей команды. Я считаю, что спортсмены должны выступать, показывать хорошие результаты, честно бороться на трассе, а не заниматься политикой. А различные высказывания или особенности поведения держать при себе.

Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2017 г.

- Можешь объяснить, что я сделал не так? – вопрос Шипулину от Фуркада.

- Я думаю, что нам лучше поговорить после пресс-конференци и тет-а-тет.

- И все же можете объяснить, мы тоже хотим знать, - просьба журналистов.

- Можно посмотреть повтор передачи эстафеты и будет понятно, что сделал Мартен. Это во время гонки. А сколько еще было негатива от него до нее, направленного на Логинова. Можно перетерпеть раз, можно два, но постоянно смотреть на такие «накладки» не очень красиво. Человека поздравляют с днем рождения, а он в комментариях высказывает свое нелицеприятное мнение. Несмотря на то, что дисквалификация у Логинова уже закончилась. Это некрасиво. У нас одна команда, и задевая одного из нас, задевают и всех остальных. Я просил бы больше так не делать не только Фуркада, но и других. Мы приехали, чтобы участвовать в чемпионате мира, и я надеюсь на честное сражение.

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- Мартен, что вы скажете?

- Я уверен, что не сделал ничего выходящего за рамки правил. Также хочу напомнить, что неделю назад Союз биатлонистов России потребовал от IBU применить ко мне санкции за твит против Логинова. Как можно за это дисквалифицирова ть?

- Как отреагировали на то, что российские биатлонисты не пожали вам руку? Это холодная война?

- Нет, я так не думаю. Мне хватает уважения за то, что я делаю на трассе. Если кто-то не уважает меня за то, что борюсь за чистый спорт, это его личное дело.

А виноват ли Фуркад? Шипулин и Логинов первые не пожали руку французу (видео)

- Вы не объяснили, почему покинули подиум во время награждения.

- Потому что люди не хотели мне пожать руку. Потому что российская биатлонная федерация потребовала наказать меня за твит, что у Логинова была двухлетняя дисквалификация. Я не злодей, я борюсь честно и хочу, чтобы так же поступали другие.

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