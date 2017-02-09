Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)

Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

- Сборная России планирует в марте сыграть матчи Еврочелленджа в регионах. Насколько это для вас важно?

- Мы всегда хотим играть в регионах, но не всегда получается со временем, переездами. Теперь хотим направить сборную в Челябинск, Ярославль, Казань. Посмотрим, как команды КХЛ из этих городов будут выступать в плей-офф. Если стадионы окажутся свободными, и там дадут добро, то мы попробуем поехать туда.

- Сборная России отправляется во все города, куда нас зовут в Чехии, Финляндии, Швеции. Ни разу не было отказа. Почему же финны не захотели ехать в Якутию, когда мы их туда позвали?

- Каждый может сказать, что не хочет ехать. Но если надо, то поедут! – улыбается Третьяк. – Мы ведь тоже хотим, чтобы не только в Москве видели сборную России и ее соперников.

- В этом матче в главной команде страны дебютирует Кирилл Капризов, который уже побил рекорды новичков в КХЛ…

- Россия богата талантами. Конечно, мы радуемся таким молодым игрокам. Наша большая задача – удержать их, чтобы они не уезжали, давать им возможности. У нас сегодня восемь новичков, и для каждого мальчишки большая честь – выходить на лед в майке сборной России. Я знаю об этом как спортсмен. Помню, играл на призы газеты «Известия», и для меня это было подарком жизни.

У ребят есть все возможности. Пожалуйста, доказывай, что ты сильнейший! Поэтому сейчас Олег Знарок уже знает основных игроков в СКА, ЦСКА, «Магнитке». Но мы хотим дать дорогу молодым. Пробивайтесь, парни, показывайте себя – и мы вас возьмем на чемпионат мира.

Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастут

- В четверг ровно год до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. Канадские журналисты пишут – это хорошо, что НХЛ пока не дала конкретного ответа. Если бы хотели, то давно уже бы отказались.

- Но у нас есть волнение. Буквально на днях прошла телефонная конференция со всеми президентами национальных федераций. Нас обзванивал Рене Фазель. Рассказывал в деталях, как проходят переговоры с НХЛ, что да как. Все идет очень трудно, на сегодняшний день нет никакой конкретики и точности. Но и отказа нет.

В принципе мы ждем. 6-8 марта в Цюрихе пройдет Совет ИИХФ. И думаю, что в середине марта уже все будет известно. А к концу этого месяца надо уже определяться. Все-таки пора составлять календари на новый сезон – в НХЛ, в Швеции, в других странах. Подбивать их под реалии Олимпиады.

- Напомните, какую паузу держала НХЛ перед Играми в Сочи?

- Тогда ответ был дан в июле. Конечно, это сильно напрягает организаторов. Поставьте себя на место корейцев. Они должны создать специальные условия в олимпийской деревне, соблюсти условия по питанию – выставляются же требования. Но пока мы все находимся в подвешенном состоянии.

- Вы выиграли три Олимпиады без хоккеистов из НХЛ. Сильно ли упадет интерес к главному турниру четырехлетия, если лучшие игроки мира не приедут в Пхенчхан?

- Олимпийский чемпион – это звание говорит само за себя. С игроками НХЛ ты его завоевал или без них. Да, в мое время энхаэловцы не приезжали на Олимпиады. Но мы их побеждали и в 1972-м, и в 1974-м, и в 1975-м. То есть уровень мы держим.

Хотя конечно, хотелось бы увидеть на Олимпиаде лучших хоккеистов. Потому что самим игрокам интересно выступать против сильнейших. Но мы готовы играть в любом варианте. Даже если НХЛ откажется, то мы соберем нормальную сборную.

- Понятно, что это дело КХЛ. Но вас, как президента ФХР, не смущает хорватский «Медвешчак», который привозит на матчи по 13 игроков? Это ведь нонсенс!

- Это их проблемы, конечно. Но нужно подумать, нужны ли нам такие команды или нет. Если клуб не показывает результат, не приезжает в полном составе, то нужно задуматься о его будущем.

- С новым министром спорта Павлом Колобковым у вас тот же вектор развития хоккея, что и при Виталии Мутко?

- Да, абсолютно. Он все понимает, сам был спортсменом. И по легионерам, например, на сегодняшний день одинаковый курс. Пока до Олимпиады – точно пять человек, а дальше посмотрим. На эту тему пройдут дискуссии, и мы придем к общему мнению.

Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»