Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия2 : 1Финляндия
Хоккей  Чехия0 : 3Швеция
Баскетбол  УНИКС77 : 81Реал
Баскетбол  ЦСКА62 : 56Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)
Источник: «Советский спорт»

Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».

- Сборная России планирует в марте сыграть матчи Еврочелленджа в регионах. Насколько это для вас важно?
- Мы всегда хотим играть в регионах, но не всегда получается со временем, переездами. Теперь хотим направить сборную в Челябинск, Ярославль, Казань. Посмотрим, как команды КХЛ из этих городов будут выступать в плей-офф. Если стадионы окажутся свободными, и там дадут добро, то мы попробуем поехать туда.

- Сборная России отправляется во все города, куда нас зовут в Чехии, Финляндии, Швеции. Ни разу не было отказа. Почему же финны не захотели ехать в Якутию, когда мы их туда позвали?
- Каждый может сказать, что не хочет ехать. Но если надо, то поедут! – улыбается Третьяк. – Мы ведь тоже хотим, чтобы не только в Москве видели сборную России и ее соперников.

- В этом матче в главной команде страны дебютирует Кирилл Капризов, который уже побил рекорды новичков в КХЛ…
- Россия богата талантами. Конечно, мы радуемся таким молодым игрокам. Наша большая задача – удержать их, чтобы они не уезжали, давать им возможности. У нас сегодня восемь новичков, и для каждого мальчишки большая честь – выходить на лед в майке сборной России. Я знаю об этом как спортсмен. Помню, играл на призы газеты «Известия», и для меня это было подарком жизни.
У ребят есть все возможности. Пожалуйста, доказывай, что ты сильнейший! Поэтому сейчас Олег Знарок уже знает основных игроков в СКА, ЦСКА, «Магнитке». Но мы хотим дать дорогу молодым. Пробивайтесь, парни, показывайте себя – и мы вас возьмем на чемпионат мира.

Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастут

- В четверг ровно год до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. Канадские журналисты пишут – это хорошо, что НХЛ пока не дала конкретного ответа. Если бы хотели, то давно уже бы отказались.
- Но у нас есть волнение. Буквально на днях прошла телефонная конференция со всеми президентами национальных федераций. Нас обзванивал Рене Фазель. Рассказывал в деталях, как проходят переговоры с НХЛ, что да как. Все идет очень трудно, на сегодняшний день нет никакой конкретики и точности. Но и отказа нет.
В принципе мы ждем. 6-8 марта в Цюрихе пройдет Совет ИИХФ. И думаю, что в середине марта уже все будет известно. А к концу этого месяца надо уже определяться. Все-таки пора составлять календари на новый сезон – в НХЛ, в Швеции, в других странах. Подбивать их под реалии Олимпиады.

- Напомните, какую паузу держала НХЛ перед Играми в Сочи?
- Тогда ответ был дан в июле. Конечно, это сильно напрягает организаторов. Поставьте себя на место корейцев. Они должны создать специальные условия в олимпийской деревне, соблюсти условия по питанию – выставляются же требования. Но пока мы все находимся в подвешенном состоянии.

- Вы выиграли три Олимпиады без хоккеистов из НХЛ. Сильно ли упадет интерес к главному турниру четырехлетия, если лучшие игроки мира не приедут в Пхенчхан?
- Олимпийский чемпион – это звание говорит само за себя. С игроками НХЛ ты его завоевал или без них. Да, в мое время энхаэловцы не приезжали на Олимпиады. Но мы их побеждали и в 1972-м, и в 1974-м, и в 1975-м. То есть уровень мы держим.
Хотя конечно, хотелось бы увидеть на Олимпиаде лучших хоккеистов. Потому что самим игрокам интересно выступать против сильнейших. Но мы готовы играть в любом варианте. Даже если НХЛ откажется, то мы соберем нормальную сборную.

- Понятно, что это дело КХЛ. Но вас, как президента ФХР, не смущает хорватский «Медвешчак», который привозит на матчи по 13 игроков? Это ведь нонсенс!
- Это их проблемы, конечно. Но нужно подумать, нужны ли нам такие команды или нет. Если клуб не показывает результат, не приезжает в полном составе, то нужно задуматься о его будущем.

- С новым министром спорта Павлом Колобковым у вас тот же вектор развития хоккея, что и при Виталии Мутко?
- Да, абсолютно. Он все понимает, сам был спортсменом. И по легионерам, например, на сегодняшний день одинаковый курс. Пока до Олимпиады – точно пять человек, а дальше посмотрим. На эту тему пройдут дискуссии, и мы придем к общему мнению.

Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Игра новичков сборной России достойна уваженияПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России (видео)Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России (видео)Россияне выставили состав с семью дебютантами, но смогли победить сборную Финляндии в Санкт-Петербурге (2:1).Шайба Голышева принесла сборной России победу над Финляндией в матче ЕвротураСборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1.Евротур. Россия – Финляндия - 2:1. Как это былоВ рамках матча Еврохоккейтура сборная России сыграет с командой Финляндии.Сергей Петренко: Московское «Динамо» должно как минимум повторить результат двух предыдущих сезоновОлимпийский чемпион Сергей Петренко поделился мнением, на что московское «Динамо» может рассчитывать в текущем сезоне.Россия – Финляндия. Коскинен в воротах, Лехтонен во втором звенеТренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на матч Еврохоккейтура против России.Россия – Финляндия. Шестеркин в воротах, Капризов и Ткачев в первом звенеТренерский штаб сборной России определился с составом на матч Еврохоккейтура против Финляндии.Илья Самсонов: Надо отработать контракт с «Магниткой», а потом подумаю об НХЛГолкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов рассказал о вызове в сборную России на третий этап Евротура.Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился с командой на выездные матчи.Сергей Петренко: Шведские игры особенно интересны дебютом в сборной Капризова и ФедороваОлимпийский чемпион Сергей Петренко поделился ожиданиями от Шведских игр - третьего этапа Евротура сезона-2016/17.Виталий Прохоров: Уверен, у сборной России есть все шансы выиграть «Шведские игры»Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».Угадай хоккеиста сборной России по детскому фото! Тест от «Советского спорта»Угадай хоккеиста сборной России по детскому фото! Тест от «Советского спорта»Тест «Советского спорта», посвященный игрокам сборной России.Александр Кожевников: Абсолютно не смущает тот факт, что в сборной практически нет опытных игроковДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».Александр Кожевников: На таких игроков, как Гусев, идет болельщикДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал игроков, которые добились в этом сезоне наибольшего прогресса.«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в АзииДавайте вспомним, как НХЛ впервые приняла историческое решение о том, что будет участвовать в Олимпиаде-1998.Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?Букмекеры отдают предпочтение России в матче с ФинляндиейБукмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.Борис Майоров: А что Капризов и Рыков? Фетисов и Макаров в 20 лет были звездамиБорис Майоров: А что Капризов и Рыков? Фетисов и Макаров в 20 лет были звездамиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказался о юниорах, которые сегодня будут сражаться за сборную России на Шведских играх.Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.
Главные новости
Хоккей
Шайба Голышева принесла сборной России победу над Финляндией в матче Евротура
Биатлон
Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира
Биатлон
Владимир Стогниенко: Без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее
Хоккей
Владимир Крикунов: Хочется, чтобы и в клубе Голышев выкладывался так, как делал это сегодня за сборную
Футбол
Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераменту
Хоккей
Олимпийская сборная России на Кубке Словакии обыграла хозяев турнира
Футбол
Виталий Мутко: У ФИФА к нам вопросов нет
Футбол
Суарес дисквалифицирован на два матча и не сыграет в финале Кубка Испании
Баскетбол
УНИКС уступил «Реалу» в Евролиге
Футбол
Спаллетти может возглавить «Ювентус»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости