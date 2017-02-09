Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России (видео)

Россияне выставили состав с семью дебютантами, но смогли победить сборную Финляндии в Санкт-Петербурге (2:1).

СКА ПРОТИВ СКА

Две интриги жили перед матчем сборной России с финнами в Санкт-Петербурге. Во-первых, выйдет ли на лед защитник Виктор Антипин? Парню только 24 года, но он успел выиграть две медали чемпионата мира и два Кубка Гагарина. Главный тренер сборной Олег Знарок говорил, что Антипин приболел. И хотя он не тренировался, в четверг может быть готов.

Оказалось, что нет. Виктор по-прежнему был не здоров.

Во-вторых, кто окажется в воротах? Илья Самсонов перед матчем разминался в тренажером зале, и было понятно, что в заявку попадут Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Выбор сделали в пользу голкипера СКА – Шестеркина. Что интересно, ворота финнов защищал Микко Коскинен – другой вратарь СКА. Прям какой-то двусторонний междусобойчик.

Вообще в сборной России после Кубка мира решили, что ставка будет сделана на этот дуэт. Ребят будут наигрывать на чемпионат мира и возможно, Олимпиаду. Добавь к ним Сергея Бобровского, и получится идеальная бригада вратарей. Не факт, что кого-то вытеснит Андрей Василевский. А больше из НХЛ нам и брать-то некого.

СВОЙ ПАРЕНЬ КРУЧИНИН

Олег Знарок уже привозил молодую сборную России на «Кубок Карьялы», где выиграл три матча из трех. Нынешняя команда старше всего на полгода. И в ней восемь новичков, которые никогда на таком уровне не выступали – вратарь Илья Самсонов, защитники Дамир Мусин, Захар Арзамасцев, Егор Рыков, форварды Кирилл Капризов, Максим Мамин, Алексей Кручинин, Артем Федоров. Присмотритесь к ним внимательнее.

…В первом периоде ничего не забили. Финны почаще бросали (7-4), зато Россия тотально превзошла соперника на вбрасываниях (12-4). Вообще удивительно, принято ведь считать, что это не наш конек. Но в сборную приходит новое поколение, у которого не возникает проблем с этим компонентом.

Во втором периоде сборная России прибавила (9-6 по броскам), два раза играла в большинстве – и наконец, забила. У финнов уже выскочил на лед удаленный Миика Койвисто. Но тут хорошую атаку разыграли Егор Рыков и Андрей Светлаков, а завершил ее Алексей Кручинин. То есть отличились сразу два новичка. Да и 20-летний Светлаков проводил только девятый матч за взрослую сборную.

Вот такой он, гол Кручинина! Смотрите сами и друзьям покажите - так счёт стал 1:0! pic.twitter.com/bArzQXa08s — Хоккей России (@russiahockey) 9 февраля 2017 г.

Что интересно, Кручинин родился в Костомукше – там, в Карелии, работал хоккейным тренером его отец. На тренировки Алексей ездил в финский город Суомуссалми, а потом перешел в школу петербургского «Спартака». Потом, в 14 лет, снова была Финляндия – Кручинин там играл, пока не кончилась ученическая виза. Наверное, Алексей сейчас прекрасно понимал финнов, даже когда они ругались матом.

Карьера началась в Молодежной хоккейной лиге – в составе СКА-1946. Потом Кручинина помотало: ХК ВМФ, «Локомотив» - в Ярославль его забрали после того, как разбилась команда, и в КХЛ провели драфт расширения. «Югра», опять «Локомотив», теперь вот «Трактор», где Алексей стал ключевым игроком. Достаточно сказать, что заслуженный тренер страны Сергей Гимаев, комментируя состав сборной России, отдельно выделил Кручинина: «Как я рад, что он попал в команду!»

А перед самым вызовом в сборную России в семье Леши родился сын. Вот такой дважды подарок.

ТОЛЯ-ГОЛ

В третьем периоде произошел курьезный момент. Анатолий Голышев начал кричать финнам: «Отдайте мою клюшку!» Оказалось, она улетела туда в горячке борьбы.

Финны быстро вернули инструмент Голышеву. Эти иностранцы не вели себя как Мартен Фуркад, а были вежливыми и дисциплинированными.

И свой гол забили. Кирилл Капризов вылетел один в ноль на Микко Коскинена, мог бы забивать, но не получилось. А игроки Суоми провели контратаку, острую как финский нож – завершил ее форвард Олли Палола.

Россия опять получала большинство, в игре вспыхивали драки – накал был что надо. Вот только маловато голов.

«Мы их давим! Братцы, короткими сменами! Нужно забить!» - летело от тренеров с нашей скамейке.

…И все решил Анатолий Голышев – парень по прозвищу Толя-Гол. Как же хорошо, что финны ему вернули любимую клюшку. Как же здорово Голышев сыграл в этом моменте! Сам поборолся за шайбу, втащив ее в зону. Отдал на Владимира Ткачева, потом – на защитника, бросок – и сам Голышев удачно подставляет клюшку. А потом показывает фирменный жест, будто танцует лезгинку.

Финны еще снимали вратаря Коскинена, но сравнять счет не смогли. Ну что, по-моему очень красивая победа. И тут вспомним слова президента ФХР Владислава Третьяка, произнесенные в эксклюзивном интервью «Советскому спорту»: «Пожалуйста, доказывай, что ты сильнейший! Пробивайтесь, парни, показывайте себя – и мы вас возьмем на чемпионат мира».

Кого бы вы после этого матча взяли в Кельн? Не ошибусь, если скажу, что Игоря Шестеркина, Анатолия Голышева, которого признали лучшим игроком в нашей команде, Владимира Ткачева и еще с десяток игроков.

Не надо бояться, когда делаешь ставку на молодежь. С ними в этом сезоне сборная России только побеждает. С учетом «Кубка Карьялы» – четыре матча из четырех!