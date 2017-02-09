Восточные наступают

После трех туров второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом впереди квартет восточных команд. Четыре западных коллектива набрали лишь одно очко на всех.

«СКА-Нефтяник» делегировал в на ЧМ-2017 восемь игроков. Семеро защищали цвета сборной России, а Эрик Сэфстрем стал чемпионм мира в составе шведской команды. Наставник хабаровчан Михаил Юрьев прилетал в Сандвикен на решающие матчи и видел готовность своих подопечных. «Выбило мировое первенство нас из всех графиков, - сказал главный тренер дальневосточнико в корреспонденту «Советского спорта» в аэропорту Стогкольма. – Кто-то играл, кто-то нет, да и настроение у российских сборников после досадного поражения в финале неважное».

Хабаровчанам повезло еще, что им не пришлось возвращаться на Дальний Восток – девятичасовая разница во времени помноженная на усталость и возможную страсть мотивированного соперника могли закончиться для лидера чемпионата России плачевно.

А вот молодая команда московского «Динамо» хорошо подходила, чтобы гости переключились с мирового чемпионата на внутренний. И первый тайм вышел очень даже боевым. На голы мощной хабаровской атаки молодые москвичи, ведомые Сергеем Шабуровым успевали отвечать очень даже остро. У гостей блистали Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин, оформившие хет-трики. Максим летал по полю, забивал и не жадничал. Словно и не было у него за плечами изнуряющего чемпионата мира. В первом тайме он выдал такой пас Александру Антипову на пустые ворота, что промахнуться было нельзя.

Победа гостей порадовала болельщиков, которые перебрались из Хабаровска в Москву. Они поддерживали любимую команду с барабаном и трубой, а одна мамаша принесла на трибуны малыша.

«Енисей» в Ульяновске дважды вел с разницей в два мяча (3:1 и 4:2), но все завершилось ничьей (4:4). «Байкал-Энергия» в Казани выиграла за счет дубля Евгения Иванушкина. Больше всего удивила победа «Уральского Трубника» в Архангельске над крепким «Водником».

Группа I

«Динамо» – «СКА-Нефтяник» – 5:13 (4:6)

«Динамо-Казань» – «Байкал-Энергия» – 2:3 (0:1)

«Волга» – «Енисей» – 4:4 (1:3)

«Водник» – «Уральский Трубник» – 2:4 (0:1)

11 февраля, суббота. «Динамо-Казань» – «СКА-Нефтяник»

12 февраля, воскресенье. «Динамо-Москва» – «Байкал-Энергия», «Волга» – «Уральский Трубник», «Водник» – «Енисей»

Группа II

«Родина» – «Кузбасс» – 3:3 (2:2)

«Старт» – «Сибсельмаш» – 3:4 (0:4)

12 февраля, воскресенье. «Родина» – «Сибсельмаш», «Старт» – «Кузбасс»