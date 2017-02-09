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Олег Знарок: Что-что, какой еще остроты нам не хватало? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Что-что, какой еще остроты нам не хватало? (видео)
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» послушал после матча с финнами (2:1) главного тренера сборной России Олега Знарка.

Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России

- Матч получился тяжелым, но наша команда понравилась. Ребята с самоотдачей, с характером, - сказал Олег Знарок. – Хорошо, что победили. Есть моменты, которые еще надо подработать, но у нас на это очень мало времени. 

- Что скажете по поводу новичков? Никто из них не выпадал?
- Кто? – не расслышал Знарок. – Ах, новички… Нет, никто. Вся команда выглядела монолитной. Хотя конечно, кого-то мы вызывали раньше, кто-то пришел сейчас. Таким составом выступаем впервые. Но в целом все было хорошо.

- Не показалось ли, что ребята заигрывались? Может, они переволновались?
- Что значит, заигрывались? – насторожился Знарок. – Где?

- Там остроты не хватало.
- Какой остроты?

- В завершении атак.
- А-а-а. Нам этого не хватало с первого периода. Говорю же, мы только собрались.

- Редкий случай, когда в воротах двух сборных играли оба вратаря из вашей команды СКА. Вы ими довольны? Можете кого-то похвалить?
- Естественно. Нормально сыграли и Шестеркин, и Коскинен. Но это был тот день, когда я не желал удачи Микко.

- Стоит ли ждать изменений в звеньях в следующих двух матчах – против чехов и шведов?
- У нас и нет никого, кроме одного запасного нападающего Максима Карпова. Посмотрим, что будет дальше.

- А Виктор Антипин?
- Он пока больной. Посмотрим, что скажут врачи. Может быть даже отправим его домой.

Матч

Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).

Место и дата

09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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