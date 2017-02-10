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«Не скрываем их грубые ошибки, но...». Почему возвращаются забракованные судьи

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Некоторые рефери получат второй шанс проявить себя в РФПЛ
Некоторые рефери получат второй шанс проявить себя в РФПЛИсточник: «Советский спорт»

Новый руководитель судейского комитета РФС Андрей Бутенко дал первое интервью в новом качестве. В том числе, объяснил, почему в премьер-лигу возвращаются рефери, которые были забракованы прежним руководством.

- Вы сейчас на судейском сборе в Турции. Как обстановка?
- Здесь отличные условия для подготовки судей к возобновлению сезона. Все арбитры сдали первый тест с хорошими показателями. Но, к сожалению, буквально за 50 метров до окончания теста травму получил Игорь Федотов.

- Что случилось?
- У него была микротравма еще до сбора. Игорь лечился, восстановился и на тестах, которые проходил сам, показывал хороший результат. А здесь на коротких дистанциях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, упал. Не то что без сил – просто нога не дала возможности дальше бежать. Не сомневаемся: когда Федотов восстановится, сдаст нормативы. По регламенту, арбитр имеет право это сделать, когда будет готов.

- Федотов не единственный, кто не сдал тест? Ведь если рефери его не выполняют, к работе не допускаются…
- Игорь Демешко не сдавал тест по состоянию здоровья. Он также сможет пройти тест, как только будет готов. Что касается петербургских арбитров, в частности, Сергея Лапочкина, они после работы на одном из официальных матчей под эгидой ФИФА, 10 февраля прибудут в Турцию и сдадут тесты.

- Что с Алексеем Николаевым?
- За день до вылета в Турцию Алексей сильно заболел. Скорее всего, он сдаст тесты на одном из следующих сборов.

- Как остальные выдержали тестирование?
- Все – с хорошим запасом, без надрыва и видимых усилий. Раньше у некоторых сдающих тесты были заметны сложности. Но не в этот раз.

- Всех поразил Александр Егоров, сбросивший 15 килограммов во время зимней паузы.
- Его могу отметить отдельно. У Александра был разговор еще в прошлом году с руководством департамента судейства и инспектирования – по поводу лишнего веса и уровня физподготовки. Человек отнесся к делу ответственно. Он говорит, что сбросил около 15 килограммов. И на беговой дорожке выглядел на уровне молодых участников сбора.

- Почему вернули в число арбитров Николая Еремина? Его ведь еще в сезоне 2012/13 отстранили от работы из-за грубейших ошибок в матче «Спартак» – ЦСКА. Ни Валентин Иванов, ни Роберто Розетти с тех пор про Еремина не вспоминали…
- Речь идет не только о Еремине. На этом сборе со всеми готовятся и Арсланбеков, и Костевич (арбитр из Курска, который понес наказание, так как в соцсетях появилось его фото в спартаковской атрибутике – Прим. ред.). Никто не пытается скрыть грубые ошибки Еремина, которые он допустил. Но, на мой взгляд, и департамент судейства, и судейский комитет идут по пути профессионализма. Считаем, люди, допустившие грубую ошибку, имеют право на то, чтобы им дали еще одну возможность доказать: то была случайность.

«Костевич будет расплачиваться за ошибку. И вернется». Что говорил о рефери Роберто Розетти

- Хочу провести параллель с великим Стрельцовым, которому в 19 лет инкриминировали изнасилование, - продолжает Бутенко. - Человеку, отсидевшему несколько лет, дали возможность выйти на поле. И он остался любимцем всех болельщиков, не только торпедовских. И людей, которые в него поверили, не подвел.

Кроме Еремина у нас много арбитров, которые серьезно в прошлые годы ошибались. У них была не одна ошибка, а несколько, за которые их можно было бы отстранить от судейства. Но в предыдущие годы эти судьи, в том числе Еремин, были отстранены без каких-либо законодательных документов. И сегодня мы обязаны учитывать, что они имеют право доказать, что произошедшее с ними ранее – случайность. 

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