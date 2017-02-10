Дмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человек

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта». Напомним, что в стартовой гонке чемпионата мира Россия взяла бронзу в смешанной эстафете.

- Получилась замечательная гонка, которая всех порадовала, но начали мы неудачно – эмоции захлестнули, - говорит Дмитрий Васильев. – При такой стрельбе у Подчуфаровой получился такой проигрыш – 36 минут. Это недопустимо на чемпионате мира! Мы выставили боевой состав и у нас были шансы на золотую медаль, что и показал финиш. И при этом Подчуфарова не взяла ни одного дополнительного патрона - и такой проигрыш. А если б она хотя бы раз промазала? Ну нельзя так выступать на чемпионатах мира! Чувствуешь себя плохо – скажи об этом тренерам и откажись от гонки.

- Видимо, она чувствовала себя хорошо…

- Ну как хорошо, если так слабо выступила? Такое выступление Подчуфаровой не дало нам возможности бороться за золотую медаль. И вообще могли без медалей остаться, если б не итальянец, который на последней стрельбе использовал два дополнительных патрона.

- Что там опять учудил Фуркад?

- Очень неспортивно себя повел. Спортсмен такого уровня должен вести себя достойно. Но сегодня он вел себя недостойно. Думаю, он потерял уважение в глазах даже тех людей, которые критически относились к российской сборной. Во время лишь одной гонки он успел трижды повести себя, как непорядочный человек.

- Хочется подробностей из первых рук…

- Первый его некрасивый поступок был при передаче эстафеты: проезжая мимо Логинова, он зацепил Сашу и тот упал. Второй некрасивый поступок был в финишном створе. Когда Шипулин стал его обгонять, Фуркад просто перерезал пусть Антону.

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- Но так всегда делают велогонщики, автогонщики…

- В биатлоне так не принято. Если ты перерезаешь сознательно путь, это неспортивное поведение. А затем, когда нашим вручали цветы, француз демонстративно ушел с пьедестала. Это характеризует Фуркада, как невоспитанного и крайне ограниченного человека. После этого он прилично подрастерял уважение к себе.

- Вернемся к гонке. Что скажете про Акимову?

- Из-за неудачного выступления Подчуфаровой, Акимовой пришлось исправлять ситуацию, и она бросилась с первого круга отыгрывать отставание. На первом и втором кругах разрыв она подсократила, но сказалась высота, и Татьяна немного захлебнулась на третьем круге, поэтому к финишу подсела. И все, что отыграла, по сути, проиграла обратно.

- Логинов?

- Здорово прошел, подтянулся к лидерам, но на стойке, видимо, тоже захлебнулся, и поразил мишень восемью патронами.

Что касается, Шипулина, то он здорово свой этап пробежал, обошелся без доппатронов. Думаю, в честной борьбе Антон обыграл бы Фуркада. Мартен делал попытки уйти от Антона, даже ускорялся в подъем, но у него ничего не получалось. А на финише просто перерезал путь Шипулину самым некрасивым способом и не дал Антону обойти его.

Но в целом гонка получилась очень красивая и принесла нам первую медаль. Это даст нашей команде хороший психологический заряд.

- Есть версия, что Логинов из-за всей этой атмосферы немного перенервничал и потому трижды промахнулся.

- Нет, это из-за высоты. Первый круг Саша прошел здорово, отлично отстрелялся, но на втором круге немного перестарался со скоростью и пришел на стойку немного захлебнувшимся. На высоте разряженный воздух, необходимо время, чтобы отдышаться и привести дыхание в порядок. У биатлонистов этого времени при стрельбе нет.

«Давай поговорим один на один!». Шипулин ответил Фуркаду за Логинова