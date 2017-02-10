Дмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человек
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта». Напомним, что в стартовой гонке чемпионата мира Россия взяла бронзу в смешанной эстафете.
- Получилась замечательная гонка, которая всех порадовала, но начали мы неудачно – эмоции захлестнули, - говорит Дмитрий Васильев. – При такой стрельбе у Подчуфаровой получился такой проигрыш – 36 минут. Это недопустимо на чемпионате мира! Мы выставили боевой состав и у нас были шансы на золотую медаль, что и показал финиш. И при этом Подчуфарова не взяла ни одного дополнительного патрона - и такой проигрыш. А если б она хотя бы раз промазала? Ну нельзя так выступать на чемпионатах мира! Чувствуешь себя плохо – скажи об этом тренерам и откажись от гонки.
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Видимо, она чувствовала себя хорошо…
- Ну как хорошо, если так слабо выступила? Такое выступление Подчуфаровой не дало нам возможности бороться за золотую медаль. И вообще могли без медалей остаться, если б не итальянец, который на последней стрельбе использовал два дополнительных патрона.
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Что там опять
учудил Фуркад?
- Очень неспортивно себя повел. Спортсмен такого уровня должен вести себя достойно. Но сегодня он вел себя недостойно. Думаю, он потерял уважение в глазах даже тех людей, которые критически относились к российской сборной. Во время лишь одной гонки он успел трижды повести себя, как непорядочный человек.
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Хочется подробностей из первых рук…
- Первый его некрасивый поступок был при передаче эстафеты: проезжая мимо Логинова, он зацепил Сашу и тот упал. Второй некрасивый поступок был в финишном створе. Когда Шипулин стал его обгонять, Фуркад просто перерезал пусть Антону.
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Но так всегда делают велогонщики,
автогонщики…
- В биатлоне так не принято. Если ты перерезаешь сознательно путь, это неспортивное поведение. А затем, когда нашим вручали цветы, француз демонстративно ушел с пьедестала. Это характеризует Фуркада, как невоспитанного и крайне ограниченного человека. После этого он прилично подрастерял уважение к себе.
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Вернемся к гонке. Что скажете про Акимову?
- Из-за неудачного выступления Подчуфаровой, Акимовой пришлось исправлять ситуацию, и она бросилась с первого круга отыгрывать отставание. На первом и втором кругах разрыв она подсократила, но сказалась высота, и Татьяна немного захлебнулась на третьем круге, поэтому к финишу подсела. И все, что отыграла, по сути, проиграла обратно.
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Логинов?
- Здорово прошел, подтянулся к лидерам, но на стойке, видимо, тоже захлебнулся, и поразил мишень восемью патронами.
Что касается, Шипулина, то он здорово свой этап пробежал, обошелся без доппатронов. Думаю, в честной борьбе Антон обыграл бы Фуркада. Мартен делал попытки уйти от Антона, даже ускорялся в подъем, но у него ничего не получалось. А на финише просто перерезал путь Шипулину самым некрасивым способом и не дал Антону обойти его.
Но в целом гонка получилась очень красивая и принесла нам первую медаль. Это даст нашей команде хороший психологический заряд.
- Есть версия,
что Логинов из-за всей этой атмосферы
немного перенервничал и потому трижды
промахнулся.
- Нет, это из-за высоты. Первый круг Саша прошел здорово, отлично отстрелялся, но на втором круге немного перестарался со скоростью и пришел на стойку немного захлебнувшимся. На высоте разряженный воздух, необходимо время, чтобы отдышаться и привести дыхание в порядок. У биатлонистов этого времени при стрельбе нет.
«Давай поговорим один на один!». Шипулин ответил Фуркаду за Логинова