«Круто, что сказать!» Эмоции яркой сборной России после новой победы (видео)

Ритмичный Голышев, счастливый Кручинин, максимально приятный Капризов и другие герои молодой сборной России.

Анатолий Голышев: Не говорил, что хочу играть в СКА

– Молодые ребята показали азарт, темперамент и высокие скорости. Наши парни – молодцы! – Владислав Третьяк появился в микст-зоне первым, он излучал оптимизм. – Игорь Шестеркин молодец, игра всех новичков достойна уважения.

– Благодарен ребятам, что ловили на себя шайбы, что заблокировали очень много бросков, – Шестеркин не сыграл на ноль, но все равно первым делом поблагодарил партнеров. – Думаю, именно поэтому мы победили.

– В чем отличие этой сборной от той, что была на чемпионате мира?

– Там были игроки из НХЛ, здесь их нет, – отрезал Игорь. Он чем ближе к весне, тем сдержаннее в комментариях.

– Здорово, что дотерпели, достояли. Трудно было, но дожали, – ритмично проговорил автор победного гола Анатолий Голышев.

– Сколько рикошетов было, когда вы забрасывали?

– Захар Арзамасцев хотел бросать, мы переглянулись. Он увидел меня, побежал на прострел. Показалось, что я подставил, и сразу гол под перекладину влетел.

– Что пытались поцеловать на плече после гола?

– Я ничего не целовал! Не-не-не!

– Сделали дэб?

– Это случайно получилось.

– Готовы повторить сейчас?

– Нет-нет, позже.

– Вы говорили, что не против обменяться в СКА.

– Я такого не говорил. Вопрос был задан по-другому. Я не читал сам интервью, мне не давали его сверить. Мне Илья Петрович Воробьев сказал. Я думал, шутит. Всегда говорил: если захотят меня обменять – обменяют. Я сказал, что мечта любого игрока – выступать в таких командах как СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Магнитка». Играть в команде с высокими задачами. Я счастлив в «Автомобилисте», меня все устраивают. Я это имел в виду.

– Как вам игралось с Капризовым?

– Кирилл – мастер с большой буквы, у него все впереди. Он большой молодец, но ему еще работать, стараться. С ним и с Вовой Ткачевым быстро нашли взаимопонимание.

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Алексей Кручинин: Забил – копаться в себе не буду

– Петербург для вас почти родной, Алексей, – обращаемся к форварду Кручинину, который забил первый гол матча при дебюте за сборную России.

– Хорошее совпадение, что я дебютировал в сборной именно в Петербурге, да еще и против финнов.

– Вы же жили на границе с Финляндией: в Карелии.

– Да, я играл и жил какое-то время в Финляндии. Поэтому круто, что еще сказать!

– Вы недавно в интервью сказали: «После каждого матча думаю о том, что хоккей - не мое». С матчем за сборную поменяли свое мнение?

– Я рад, что забил гол, поэтому в этот раз копаться в себе не буду.

Кирилл Капризов в дебютном матче за сборную не забил, поэтому ему вопрос про победный гол как наблюдателю.

– Решающая шайба – это импровизация или наигранная комбинация?

– Так получилось, что Ткачев хорошо отдал защитнику, оттуда Захар Арзамасцев прострелил, а Голышев классно подставил клюшку. Думаю, больше импровизации, – подытожил Кирилл. Он говорил с прессой сразу после игры, когда с арены еще вовсю неслась громкая музыка. Капризов не злился, когда приходилось переспрашивать суть. С улыбкой наклонялся, чтобы его лучше слышали журналисты – с такими парнями действительно приятно работать, не только Олегу Знарку.

– У вас были выходы один в ноль, но реализовать моменты не получилось. Это волнение?

– Первый раз вообще мимо ворот бросил. Наверно, мастерства не хватило. Да и второй раз тоже. Надо работать над этим, чтобы такие моменты забивать. Тем более, что после второго момента, который я не забил, мы сразу же получили гол в свои ворота.

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