«Нет никаких оснований отбирать у России ЧМ-2021»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.

В среду Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.



- Дмитрий, ни могу не коснуться темы чемпионата мира-2021 в Тюмени. Не понимаю логики чиновников IBU: какая связь между борьбой с допингом и чемпионатом мира, который у нас почти отобрали и который пройдет аж через четыре года?

- Ничего у нас пока не отобрали! И наша позиция совершенно четкая: мы не хотим никаких скандалов, но мы уже раз пошли на компромисс с IBU, отказались от этапа Кубка мира и молодежного ЧМ, а сейчас наша позиция твердая – чемпионат мира не отдадим.

- Но ведь есть ультиматум IBU: отказаться добровольно от ЧМ до 24 февраля, иначе сами отберем.

- Не могут они отобрать, для этого нужны очень веские причины. Поэтому они и предлагают нам самим отказаться. Сами они забрать чемпионат никак не могут. Какой для этого повод? Нет его.

Отобрать чемпионат рекомендовала WADA. Но это не входит в компетенцию WADA, она даже не имеет права рекомендовать такие вещи.

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- WADA сильно превышает свои полномочия…

- Именно так, и об этом тоже говорилось на конгрессе 8 февраля, который прошел здесь, в Хохфильцене. WADA уже давно превратилось в репрессивный орган.

- Представим, что настала полночь 24 февраля, истек срок ультиматума IBU. Не зря же именно такой срок назывался. Значит, есть в запасе какие-то козыри. Что они предпримут, чтоб отобрать чемпионат?

- Да нет у них никаких оснований для этого! Нужно руководствоватьс я каким-то регламентами, законами, а таких законов не существует. На что они опираться будут при принятии такого решения? WADA рекомендовала? Да мало ли что она рекомендовала! Они ведь тоже понимают, что нас нельзя загонять в угол. Один раз мы пошли на компромисс, но все – хватит. Если они вдруг примут такое не законное решение, мы просто пойдем в суд. И в данном случае закон на нашей стороне.

- Александр Тихонов говорит, что даже внеочередной конгресс IBU не имеет права принимать такие решения. Это прерогатива очередного конгресса, а он пройдет лишь в 2018 году.

- Все правильно. Потому делегаты внеочередного конгресса проголосовали против обсуждения вопроса – отобрать ЧМ-2021 у Тюмени. Причем этот вопрос в повестке даже не значился изначально. Его уже потом протащили, но большинство делегатов высказалась против обсуждения данного вопроса. Сейчас руководство IBU в трудном положении, я им не завидую.

Если конгресс не хочет этот вопрос обсуждать, значит, исполком должен взять на тебя ответственность при принятии решения. И тогда члены исполкома уже будут нести всю ответственность за принятие такого решения. Но мы-то будем судиться.

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