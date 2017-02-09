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«Потушили» звезду. Все о матче ЦСКА с сербским клубом

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Потушили» звезду. Все о матче ЦСКА с сербским клубом
Источник: ПБК ЦСКА

Столичные армейцы взяли реванш у «Црвены Звезды» за поражение в первом круге регулярного чемпионата Евролиги. На своей площадке ЦСКА оказался сильнее сербского клуба – 102:80.

УРОК В БЕЛГРАДЕ

В баскетболе больше не осталось «Спартака». По крайней мере там, где с ним могли бы встретиться армейцы. Питерский обанкротился и прекратил существование. Приморский обитает в Суперлиге…

Зато есть другие красно-белые. Пусть из Белграда. Пусть и зовутся «Црвеной Звездой». И именно они – на радость всем спартаковским фанатам – обыграли ЦСКА в самый канун Нового года.

То поражение для подопечных Димитриса Итудиса стало не первым в нынешнем сезоне. Но самым трудно объяснимым. И только подчеркнуло, что лучший клуб Европы угодил в некоторый кризис. То, что до этого армейцы дома, в овертайме, в принципиальной схватке не справились с «Фенербахче», было обидно, но, в целом, понятно – за два дня до матча со стамбульцами красно-синие спаслись в игре с «Маккаби», отыграв без малого 20 очков. Усталость, сложный перелет… Да еще Милош Теодосич взял слишком много на себя в самой концовке – такое с ним бывает. Плюс, и соперник – все-таки, финалист прошлого года. В общем, бывает.

Вот поражения от «Црвены Звезды» никто не ждал никак. Тем более, белградцы никогда ранее армейцев не обыгрывали.

Так что случилось? Не справились с давлением трибун?

– Все решил ужасный старт. На протяжении всего матча он нас преследовал, как тень, – вздыхал Итудис. – С 0:13 не так-то просто отыграться! Соперник этого и не позволил. Что ж, это обидный результат. Но все мы – и я, и игроки – получили хороший урок.

– Теперь сделаем все, чтобы взять реванш, – отметил он же. Уже накануне ответной встречи.

Фотогалерея с матча

КУРАЖ ДЕ КОЛО

Зрители в «Мегаспорте» обеспечили гостям не менее «теплый» прием, чем тот, которым славятся белградские фанаты. Но еще лучше «Црвену Звезду» встретили сами красно-синие. Вернувшиеся в строй Виктор Хряпа и Милош Теодосич (проблемы со здоровьем преследуют обоих) усилили состав до оптимального. В отличие от клуба из Сербии, который потерял двух важных игроков основы – Стефана Йовича и Наманью Дангубича.

Но в первой половине Хряпа на площадку не выходит. А Милош явно не может разыграться. Единственное попадание с игры при регулярных промахах – все, чем удается отличиться Теодосичу.

Зато в ударе Де Коло!

Француз неудержим. Словно истосковался по игре за месяц своего отсутствия, связанного с травмой бедра, полученной в ноябрьском матче с «Дарушафакой». Вроде, вернулся-то давно, а все никак не насытится борьбой! Ладно – бросает по кольцу, как заведенный. Главное – попадает! Со средней, издали, с линии штрафных… 18 очков за половину – вот признак куража! А под щитами старается Курбанов – Никита, эффектно-эффективно расталкивая всех опекунов, добавляет мячи в корзину, не забывая собирать подборы. Легкая пробуксовка на старте («Црвена Звезда» ненадолго вырывается вперед – 4:0) сменяется серией успешных атак хозяев. К концу первой четверти на табло – 33:26. К большому перерыву разница становится двузначной (58:46). Лишь в третьей десятиминутке, опираясь на точные броски Люки Митровича и Чарльза Дженкинса, гости немного выравнивают борьбу.

Но заключительный отрезок вновь превращается из битвы в избиение.

Матч

ЦСКА - Црвена Звезда - 102:80

Место и дата

09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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