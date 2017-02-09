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«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров Хагуша

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анри Хагуш
Анри ХагушИсточник: «Советский спорт»

30-летний защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш сменил немало клубов и поработал под руководством многих известных тренеров. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с Анри на сборе в Турции про них, про тренеров.

«СПАРТАК»

Год: 2004

Тренеры: Иван ЛЯХ, Илья ЦЫМБАЛАРЬ, Невио СКАЛА

- Тогдашний спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заметил меня в Абхазии и забрал на просмотр. В итоге попал в школу, занимался вместе с Алексеем Ребко, Олегом Ивановым. Приехал как центральный полузащитник, но потом тренер нашего возраста Иван Лях перевел в центр защиты. Я взбунтовался, мол, не буду там играть, и он меня от тренировок отстранил. Спустя время пришлось согласиться. А в дубле стали уже на край защиты ставить. Когда Цымбаларь взял к себе в дубль, все было хорошо. В первой команде тогда главным тренером был Невио Скала. Общительный мужик! Он часто подбадривал, говорил со мной, настраивал, мол, готовься – возьму тебя на следующие сборы. А потом Цымбаларя убрали, Скала ушел. В дубле я оказался не нужен. Сергей Родионов сказал, чтобы я искал себе другую команду.

БАТЭ

Годы: 2006–2009

Тренер: Виктор ГОНЧАРЕНКО

- Ух, и строгий Виктор Михайлович! Однажды ему не понравилось, как мы разминались перед игрой. Причем, мы тогда нормально шли в сезоне. Не было, например, какой-то неудачной серии игр. Но он загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться. Решил так команду встряхнуть. Он – максималист. В Лиге чемпионов проигрываем в гостях «Реалу» 0:1. Меня удалили в первом тайме еще. Гончаренко тогда так кричал и мне сделал втык! Казалось бы, Мадрид, звезды, Лига чемпионов, но Гончаренко был очень зол. Во втором тайме, играя в меньшинстве, второй пропустили и проиграли. Но в ответном матче достойно с ними смотрелись, хоть и уступили 0:1.

«РУБИН»

Год: 2009

Тренер: Курбан БЕРДЫЕВ

В 2008-м в Москве я встретился с Курбаном Бердыевым. Он сказал: «Хочу тебя видеть у себя. Мы вышли в Лигу чемпионов, у тебя такой опыт есть. Приходи, я на правый фланг даже никого брать не буду». Я подумал, зачем мне идти в «Зенит»? Дал слово Бердыеву, что прекращу переговоры с ними, так и сделал. Но за «Рубин» так и не сыграл ни разу. Подписал контракт, но на первый же сбор меня не взяли. Не знаю, чье это было решение. С Бердыевым не говорил, позвонил агенту, сказал: «Забери меня отсюда».

«КУБАНЬ»

Год: 2008

Тренер: Сергей ОВЧИННИКОВ

- Мы тогда здорово играли с московскими командами – «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. Сергей Овчинников мог так настроить! Он нам даже выйти на поле и поздороваться с кем-то из игроков «Спартака» запретил. Сказал: «Если увижу кого, пусть забирает вещи и идет обратно на базу». Мы нормально шли в сезоне, но потом Овчинникова убрали. Считаю, это была ошибка. И команда просто повалилась и вылетела.

«РОСТОВ»

Год: 2010–2011

Тренеры: Олег ПРОТАСОВ, Владимир ЛЮТЫЙ, Сергей БАЛАХНИН

- При мне за год сменилось три тренера – Протасов, Лютый и Балахнин. Но в России так много где. Не скажу, что очень необычная ситуация. При Протасове мы хорошо играли, но потом начался период, когда около пяти месяцев команде не платили зарплату. Это, конечно, повлияло. Следующий сезон с Протасовым неплохо начали, «Спартак» обыгрывали 4:0. Но потом проиграли «Алании» в полуфинале Кубка России, а если бы вышли в финал, попали бы в еврокубки. Из-за поражения Протасов ушел.

«АРСЕНАЛ»

Годы: с 2015-го

Тренер: Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

- Все, что мы делали в спартаковской школе, делали и у Аленичева в Туле. Думаю, и у Романцева такие же занятия были. Много квадратов, много футбола, стеночек и забеганий. С «физикой» проблем не было, хотя работы у меня прибавилось. Мы перешли на схему с тремя центральными защитниками, а два крайних защитника должны были по всей бровке играть. Большой объем работы получался...

! Прочитав полную версию интервью с Анри Хагушем в ближайшем выпуске «Советского спорта – Футбола», вы узнаете:

- как Хагуш не дал Дель Пьеро обыграть себя между ног;
- как ему однажды позвонил бывший спартаковец Кебе;
- почему в 2008 году Хагуш не перешел в «Зенит»;
- какое чувство обещал Сергей Овчинников игрокам «Кубани»;
- как в «Ростове» подкалывали друг друга Олег Протасов и Роман Адамов
- и многое другое

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