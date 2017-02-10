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Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик ОбамеянгИсточник: Reuters

«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Вернувшись с Кубка Африканских Наций, габонец Пьер-Эмерик Обамеянг поспешил сделать громкое заявление. Игрок «Боруссии» Дортмунд изъявил желание покинуть клуб летом в поисках новых горизонтов и возможностей. Своим интервью футболист вызвал немало дискуссий как в прессе, так и внутри команды. В итоге Обамеянгу посоветовали сконцентрироваться на текущем сезоне, на время оставить свои мечты о смене «прописки» и , в частности, о мадридском «Реале». Именно туда Пьера-Эмерика тянет с огромной силой.

Появление Обамеянга в стане «Боруссии» в 2013 году стоило клубу 13 миллионов евро. Игрок сполна отработал вложенные в него инвестиции, забив в 166 матчах сотню голов. Из них 20 мячей Пьер-Эмерик забил под руководством Томаса Тухеля, с которым он находится в дружеских отношениях. При этом габонец не стеснялся проверять терпение главного тренера на прочность. Тайная поездка в Италию лишила футболиста места в составе в матче Лиги Чемпионов, а поздние возвращения из ресторанов влекли за собой прочие финансовые и дисциплинарные санкции.

«Когда вы амбициозны, то вы уходите, потому что хотите испытать что-то новое», - слова Обамеянга. Где лучший футболист первой половины сезона, по версии игроков Бундеслиги, может испытать неизведанное и выйти на новый уровень?

«Реал Мадрид»

Это безусловная мечта Пьера-Эмерика Обамеянга. Любовь футболиста к «Королевскому Клубу», однако, может быть далеко не взаимной. Единственным возможным вариантом видится приход в клуб вместо Карима Бензема. 29-летний нападающий уже не первый раз получает свою порцию свиста на «Сантьяго Бернабеу». Но если уйдет Бензема, не захотят ли Зинедин Зидан и Флорентино Перес заменить его на более молодого игрока? Тем более, что «на карандаше» уже долгое время находится туринский самородок Паоло Дибала.

«Манчестер Сити»

Нынешний главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола уже не раз пересекался с Обамеянгом в Бундеслиге. С тех пор испанец остается большим ценителем таланта нападающего. У «Манчестер Сити» есть достаточно ресурсов, чтобы позволить себе трансфер Пьера-Эмерика, а авторитет Пепа Гвардиолы может сыграть ключевую роль. С другой стороны, наличие в составе Серхио Агуэро и покупка Габриэля Жесуса заставляют руководство «Сити» задуматься: а нужно ли очередное усиление линии нападения? Ведь оборона «Манчестера» является куда большей проблемой.

«Челси»

Одним из наиболее реальных вариантов для продолжения карьеры в Англии для Обамеянга видится «Челси». Юный Миши Батшуайи по-прежнему «греет лавочку» лондонцев, а будущее Диего Косты остается загадкой. Конте продолжает подбирать необходимые кусочки в свой пазл нападения: пристальная слежка ведется, к примеру, за форвардом «Селтика» Муссой Дембеле. Обамеянг также может претендовать на роль главного летнего трансфера «Челси».

«ПСЖ»

Где родился там и сгодился? Вполне подходящая перспектива для 27-летнего игрока «Боруссии». Обамеянг поиграл за ряд французских клубов, задержавшись в «Сент-Этьене». Но будет ли возвращение на родину шагом вперед? Только в случае перехода в «Пари Сен-Жермен». Парижане потеряли Златана Ибрагимовича, а приход в клуб игрока уровня Обамеянга может облегчить команде горечь расставания. Пьер-Эмерик сможет выдержать непростую конкуренцию с нападающим «номер 1» Эдисоном Кавани. Последнего, к слову, преследует критика за неиспользованные голевые моменты в целом ряде матчей. Сам же француз рассматривает вариант с «Пари Сен-Жермен», о чем не стесняется говорить в интервью.

«Атлетико»

Для перехода Обамеянга в «Атлетико Мадрид» недостаточно правильного расположения звезд. Вопрос состоит в том, останется ли в клубе главный тренер Диего Симеоне и покинет ли команду Антуан Гризманн. Если учесть, что Симеоне продлит контракт, а Гризманн отправится в английский вояж в «Манчестер Юнайтед», то Обамеянг может стать главным кандидатом на усиление атакующей мощи «матрасников». Диего Симеоне уже делал запрос на трансфер габонца ранее, но получил отказ от «Боруссии». «Мне нравится Ла Лига», - заявил Пьер-Эмерик. Если не выйдет попасть в один мадридский клуб, будет пробовать другой?

Китай

Пожалуй, только ленивого сейчас не сватают в Китайскую Лигу. Естественно, и Обамеянг не стал исключением. Баснословные контракты и всенародная любовь местной публики, однако, не очень воодушевляют молодого нападающего. Составлять компанию целому ряду футболистов в поисках счастья на полях Китая Пьер-Эмерик не торопится. Если только летом он не получит предложение, от которого невозможно отказаться. А вербовщики из Китая, как мы видим, становятся в этом настоящими профессионалами.

«Бавария»

Отношения заклятых врагов «Баварии» Мюнхен и «Боруссии» Дортмунд не требуют дополнительного разъяснения. Но, несмотря на негласное правило не переходить из стана одной команды в другую, трансферы совершаются с завидным постоянством. Сколько было заявлений от Роберта Левандовски и Марио Гётце о невозможности перехода во вражеский клуб. Вышло иначе. Следом отправился и Матс Хуммельс. Наперекор всему, движения игроков из «Баварии» в «Боруссию» и наоборот стали «доброй традицией». Может и Обамеянг своим отказом от трансфера в Мюнхен просто скрыто анонсировал свой переезд на «Альянц Арену»?

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