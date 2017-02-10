Александр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроков

32-летний полузащитник «Урала» Александр Павленко – единственный продолжающий профессиональную карьеру футболист из тех, кто имеет отношение к «золотой» эпохе «Спартака». С ним на сборе на Кипре поговорил корреспондент «Советского спорта».

Павленко начинал играть за команду Олега Романцева, когда она выиграла свой последний и чемпионат, и Кубок. Только вот медали за победу в первенстве-2001 у Александра, как выяснилось, нет.

- Мне было тогда 16 лет, я поучаствовал в шести или семи играх, - вспоминает Павленко. - И на церемонию награждения был приглашен вместе со всей командой, но медали мне не досталось – тогда по регламенту нужно было провести то ли 30, то ли 40 процентов матчей.

- Обидно было, когда вы уже готовы были наклонить шею, а на нее не нашлось что повесить?

- Тогда я даже не очень-то и расстроился: совсем мальчишкой выхожу в матчах за «Спартак», да еще причастен к такому событию! А вот сейчас бы, конечно, иметь ту медаль не отказался.

- Но хоть что-то вещественное на память о той исторической победе осталось?

- Только грамота «за вклад в победу «Спартака» за подписью президента Романцева. Зато на Кубок два года спустя я сыграл все матчи, включая финал – там уж меня наградами не обнесли.

- Наверное, и в самом фантастическом сне невозможно было предположить, что тот титул на столько лет станет для клуба последним?

- Так ведь сразу после того финала ушел Романцев, и почти тут же началась резкая, просто обвальная смена поколений. А вместо тех, кто годами олицетворял победный спартаковский стиль, стали массово приходить игроки, элементарно не подходившие команде по своему уровню. Вот так, если коротко.

- То есть, если бы не уход Романцева...

- С сегодняшних позиций сложно говорить – у Романцева всегда в команде был костяк из славян – русских, украинцев, белорусов. И иностранцы были вынуждены подстраиваться под наш менталитет – иначе среда их просто отторгала. Возьмите, к примеру, Робсона – парень выучил язык настолько, что мог и шутку любую понять, и сам в ответ подколоть. А сегодня у нас зачастую местные игроки должны встраиваться в команду, где заправляют иностранцы. Так что кто знает – может, методы Олега Иваныча сейчас бы и не сработали.

- После долгих лет в «Спартаке» вы довольно часто стали менять команды, хотя внешне не похожи на сколько-нибудь конфликтного человека.

- Для начала мне в «Спартаке» сказали: «Извини, но...».

- Ну, хоть извинились – уже неплохо.

-Да нет, на самом деле никто не извинялся, просто объявили, что выставляют на трансфер. Что ж, это жизнь. Но потом тоже было много чего интересного – своей ошибкой могу посчитать только скоропалительный переход в «Тосно» – соблазнился амбициями молодого клуба, согласился на ФНЛ. Но что-то сразу пошло не так – играть мне почти не давали. А последние два сезона, в СКА и «Шиннике», играл уже из любви к футболу.

- В том смысле, что там не платили?

- Нет, моей главной целью было не заработать, а выбраться из ФНЛ. Футбол же я действительно по-прежнему люблю, и чувствую, что могу еще приносить пользу командам уровнем повыше. Поэтому благодарен моим друзьям, которые связались с Григорием Викторовичем Ивановым и организовали мне в прошлом году просмотр в «Урале». Остальное зависело уже от меня.

- Какие-то временные рамки в карьере себе ставите?

- Ветераном себе точно не ощущаю. Но если вдруг почувствую, что уже не тяну, сразу и закончу.

- «Спартак», интересно, до тех пор успеет что-нибудь выиграть?

- Искренне желаю ребятам в этом году стать чемпионами – даже не для себя, а прежде всего для болельщиков, которые так заждались этой победы. И пусть на сей раз медалей хватит на всех.