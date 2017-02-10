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Русские превратили инстаграм Фуркада в ад. Зовите его свиньей – но он великий!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русские превратили инстаграм Фуркада в ад. Зовите его свиньей – но он великий!

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об оглушительном скандале с участием знаменитого биатлониста Мартена Фуркада.

А вы видели, что инстаграм Мартена Фуркада превратился в ад?

Почитайте комментарии, развлекитесь. Их там уже больше 10 тысяч. Много на русском. И о том, как мы французов гнали в 1812-м, и как по Парижу ехали-ехали наши казаки, и просто «чмошник». А хэштег «фуркадсвинья» в эти часы прошил социальные сети насквозь.

Fourcade le porc. Правильно перевел?

Последний раз такой взрыв в инстаграме я видел во время финала Евро, когда тоже француз Пайет сломал Криштиану Роналду. Тогда на Пайета матерился весь мир, а его аккаунтом можно было травить тараканов, таким он был мерзким и вонючим.

En route pour la finale 🇫🇷 @equipedefrance @whufc_official #euro2016 #fiersdetrebleus #8 #teamboumbam #FRAALL

Фото опубликовано Dimitri Payet (@payetdimitri27)

Если честно, я даже позавидовал. Сидишь себе на спокойном и размеренном хоккейном матче в Санкт-Петербурге, где сборная России методично укатала финнов. А где-то в Австрии бушуют бразильские страсти, когда от российских спикеров в эфир летит прелестное:

- Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом!

- Я бы снес Фуркада, как бульдозер!

- Мартен Фуркад, ты свинья! (Дима Губерниев, он тебя не понял. Надо было сказать, гнусавя в нос: Fourcade le porc)

Это ведь находка для репортера – оказаться в центре таких событий. Последний раз такой бурление происходило вокруг Юлии Ефимовой на Олимпиаде в Рио, когда все американки дружно ненавидели русскую девушку, которая так обожает розовые шапочки.

Но тогда Майкл Фелпс не наступал Ефимовой на лыжу, не ругался на нее в диктофоны. Плавательное божество смотрело сверху с Олимпа и просто обронило фразу, в которой не было конкретной фамилии. Но на Фелпса и по сей день обижается вся Россия.

Вообще мы очень обидчивые, заметили? Стоит в нашу сторону цыкнуть какому-нибудь заметному иностранцу, и это сразу же вылетает на первые полосы газет. Вот на обложку NY Post не попадет Ефимова, если она что-то скажет о Фелпсе. Всем американцам плевать. И вы масштабы не сравнивайте, пожалуйста.

Но эта трескучая болтовня из нашего лагеря…

Нет, давайте разберемся. Лично мне понятно, что Мартен Фуркад – неврастеник. Не такой, как шахматист Магнус Карлсен, который убегал как девчонка с пресс-конференций от Сергея Карякина. Это более тяжелая форма. Дважды олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира спускается с пьедестала, чтобы нагавкать в инстаграме Союза биатлонистов России на мало кому известного Логинова.

Детский сад, штаны на лямках. Мартен, попейте успокоительные.

Но лично мне понятно и другое. Мы никуда дальше болтовни не зашли. Просто трещим как сороки.

А ведь какие могли быть варианты?

- Логинов подходит к Фуркаду и стальным кулаком бьет его по сопатке, отправляя в глубокий нокаут. Да, Логинова бы дисквалифицировали, но этот случай вошел бы в историю;

- доблестные юристы из сборной России, эти спокойные люди в белых воротничках и с черными дипломатами, так выкручивают руки боссам международной федерации, что уже Фуркаду выписывают какую-нибудь дисквалификацию за неэтичное поведение. Или крупный денежный штраф;

- самый лучший вариант – Россия побеждает Францию на трассе и забирает хотя бы серебро. Пусть тогда Fourcade le porc сидит с бронзой иплачет горючими слезами.

Но мы ничего такого не сделали. В морду не дали, в арбитраже не победили, медаль не отняли. У нас только бла-бла-бла. Пройдет время, и об этой истории будут вспоминать как мелкой шумихе русских, которые напрыгивали на великого француза.

Лэнс Армстронг был лишен всех семи титулов чемпиона «Тур де Франс», потому что сидел на допинге. Но вы вряд ли назовете фамилии тех, кому отошли его награды. Кто там был вторым?

Зато все помнят, как Армстронг победил рак и стал легендой спорта.

Мартен Фуркад – лучший биатлонист мира. Все остальные – туда идите, пожалуйста, очередь за ним занимайте.

Надеюсь, весь чемпионат мира для сборной России не превратится в один сплошной «Fourcade le porc«. И мы сумеем зацепить еще хотя бы одну бронзу.

Побеждайте Фуркада на трассе, а не в склоках, как в «Доме-2».

Не можете победить – тогда молчите, сжав зубы.

Голосование: Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону?

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