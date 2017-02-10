Деонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мне

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер неожиданно не стал хвалить своего «нового мешка», заявив, что смотрит сквозь Джеральда Вашингтона.

Напомним, что Уайлдер 25-го февраля должен был встретиться с поляком Анджеем Вавжиком. Но тот нежданно-негаданно не прошел допинг-контроль. Вследствие этого соперником Уайлдера стал его 34-летний соотечественник Джеральд Вашингтон.

– Что вы думаете о своем новом сопернике?

– Я могу обсудить с вами лишь его рост и вес. Я видел пару его боев, но не более того. Думаю ли я, что он готов к такому вызову? Определенно нет. Он думает, что готов, но все увидите 25-го февраля.

– Тогда почему вы выбрали Вашингтона?

– Потому что уважаю его. Я никогда не слышал от него чего-то плохого. Большинство из боксеров все время что-то говорят про меня, плачут каждый день. Но Джеральд, когда увидел меня, то просто пожал мне руку и сказал, что будет готов драться, когда я этого захочу. Мне было приятно увидеть боксера из другого теста, чем остальные.

– У вас есть планы на будущее – после боя с Вашингтоном?

– Мы хотим объединительные бои в 2017 году. Я не смотрю мимо Джеральда Вашингтона, но я смотрю сквозь него. Посмотрим, кто победит в поединке Паркера с Хьюи Фьюри. Лично я ставлю на Паркера и именно он является моей основной целью Я хочу пояса, а Паркер находится рядом. Его тренер ударил меня. Они хотят драться.

– Что думаете о другом чемпионском поединке – Энтони Джошуа – Владимир Кличко?

– Кличко – очень умный. Он - контрпанчер. Джошуа, несмотря на свою молодость, тоже может ударить очень хорошо. Но он не имеет боксерской гибкости или опыта. Кличко любит драться с такими боксерами.

– Считаете, Джошуа не нужно было соглашаться на бой?

– Я не думаю, что Джошуа созрел для такого боя. Не думаю, что его подготовят за это время. Когда вы выходите против настолько опытного бойца, как Кличко, возможны разные ситуации. Думаю, что это будет очень тяжелый бой для Джошуа.

Джошуа должен развиваться. Покажите мне хотя бы один бой, после которого можно сказать: Да, этот парень готов к Кличко.

Посмотрите, что стало с Дэвидом Прайсом. Когда он шел вперед так быстро, что оставил позади всю Англию, хотя ничего по-настоящему не показал. Он был ни воином, ни убийцей. Но он был звездой в Англии. Посмотрите, кто его уничтожил. Сколько было лет было Тони Томпсону? Сорок с чем-то.

Добавим, что портал BoxRec поставил Вашингтона на 20-ю позицию в рейтинге лучших тяжеловесов мира.

Уайлдер в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, одержав досрочную победу над Крисом Арреолой.