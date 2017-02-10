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Америка удивлена: что с Овечкиным? Он прервал серию из 315 матчей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Америка удивлена: что с Овечкиным? Он прервал серию из 315 матчей (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Александр Овечкин куда-то пропал на площадке, хотя его «Вашингтон» снова одержал крупную победу.

Нет, ну что вы, «Вашингтон» в эти дни очень хорош. После Нового года «столичные» набрали такой сумасшедший темп, что выносят всех подряд. Теперь вот на своей поляне был побежден «Детройт» (6:3).

Так «Кэпиталз» стали вторым клубом в истории НХЛ, которому удалось забрасывать не меньше пяти шайб в десяти домашних матчах подряд. Первым это сделал «Бостон» в сезоне 1970-71.

Но вот парадокс, Александр Овечкин в этом матче против «Детройта» куда-то исчез. Только 13:54 минуты на льду, хотя обычно кэп «Кэпиталз» получает по 18-20 минут игрового времени.

При этом – ноль бросков по воротам! Тут нужно объяснить, что Овечкин из года в год становился лидером НХЛ по этому показателю. Бросал он много, точно, обильно – стрелял как пулемет «Максим». Ему принадлежала действующая серия из 315 матчей, в которых он наносил минимум один бросок по воротам. Поэтому, собственно, и были взяты шесть «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер лиги. Нет бросков – нет голов.

Но теперь эта серия прервана. Последний раз Овечкин ни разу не бросал по воротам 12 марта 2013 года, в матче с «Каролиной» (0:4).

Из остального – игра началась со вбрасывания, которое сделала Фатима Аль Али. Мы уже писали об этой девушке из ОАЭ, которая мечтала побывать в Вашингтоне на матче Александра Овечкина, и вот сказка стала былью. Фатима уже несколько дней тусуется в «Кэпиталз», выходила даже на тренировку команды и ловко орудовала клюшкой. Вот так в НХЛ работают с иностранными болельщиками.

«Детройт» в этом сезоне плох, но команда смогла дотянуть до счета 3:3. Потом, в третьем периоде, еще забили Карлсон, Оши, Бэкстрем – и все было решено.

Не обошлось и без ложки дегтя. Форвард «Кэпиталз» Андре Бураковски блокировал шайбу, но она попала в кисть, и там получилась травма. Парень не смог продолжить матч и выбыл на какое-то время, как сказал тренер Барри Тротц.

Евгений Кузнецов, лучший форвард января в НХЛ, отметился еще одной передачей. А мог и забить за минуту до конца матча, сделав счет 7:3. Но не переиграл Петра Мразека.

Тогда Кузя взял шайбу в зубы и отвез арбитру. Прикольный момент. Все у «Кэпиталз» хорошо, и жаль, что плей-офф не начинается прямо сейчас.

Матч

Вашингтон - Детройт - 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Голы:

Юханссон (Уильямс, Кузнецов), 5:57 (1:0). Атанасиу (Ванек, Спрул), 13:30 (1:1). Атанасиу (Ванек), 16:23 (1:2). Коннолли (Эллер, Алзнер), 18:30 (2:2). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 21:16 (3:2). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 41:25 (3:3). Карлсон (Оши), 44:15 (4:3). Оши (Бэкстрём, Юханссон), 54:18 (5:3). Бэкстрём (Бигл), 58:28 (6:3).

Место и дата

10 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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