«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.
Семь матчей «Спартака»
Накануне «Спартак» впервые на втором сборе провел только одну тренировку. Футболисты работали на технику, оттачивали тактику и поздравляли Ещенко с днем рождения. Сегодня – первый спарринг в Испании. Соперник – хорватский «Осиек». Напомним, эту игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Стали известны все соперники «Спартака» на зимних сборах. В рамках второй подготовительной сессии пройдут спарринги с «Рубином» (13 февраля) и норвежским «Олесунном» (16). А на третьем сборе, который состоится тоже в Испании, красно-белые сыграют с норвежскими клубами «Сарсборг 08» (26) и «Волеренга» (28). Причем последний матч изначально запланирован не был. Но тренерский штаб внес изменения в календарь.
Получается, что на всех трех сборах Массимо Каррера добавил по одному контрольному матчу. В итоге вместо запланированных четырех спаррингов «Спартак» проведет семь.
Фото: официальный сайт «Спартака»
«Краснодар» возвращается домой
А вот «Краснодар» свою игровую программу уже выполнил. Вчера «быки» разгромили испанскую «Марбелью» (4:0), а сегодня вылетят домой и будут готовиться к «Фенербахче» на своей базе. Команда Игоря Шалимова оставила хорошее впечатление: игра есть, подбор исполнителей приличный, откровенно слабых звеньев не обнаружено.
Комментарий Шалимова.
А самое приятное впечатление на испанском сборе оставил Подберезкин. Парень прогрессирует. Особенно в количестве и качестве проникающих передач из глубины поля. Очень результативная игра. Лишь бы без травм…
Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?
В четверг были сыграны еще два матча. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами» (3:3), а «Терек» обыграл македонский «Вардар» (3:1).
Открытие Чалова
ЦСКА отправится на третий сбор. Все в ту же Испанию. Виктор Гончаренко говорил, что на последнем сборе изменений в «молодежном» составе не будет. А значит, нападающий Чалов будет работать с основой. Впрочем, Федор с осени является игроком основной обоймы, уже давно не резервист. Накануне «ЦСКА ТВ» опубликовал большое интервью с молодым нападающим. Есть возможность узнать его получше.
Сегодня «Зенит» отправится в Бельгию, где будет тренироваться на базе национальной сборной страны.
Бонус. «Зенит» в Испании
Если вы не следили за вторым сбором «Зенита», не переживайте. В одном ролике – почти все, что нужно знать.
Ближайшие матчи
10.02. «Амкар» – сборная Узбекистана
10.02. «Спартак» – «Осиек», Хорватия
11.02. «Урал» – «Партизан», Сербия
13.02. «Спартак» – «Рубин»
14.02. «Рубин» – «Чайна Форчун», Китай
14.02. «Амкар» – «Шериф», Молдавия
16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия