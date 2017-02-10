Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?

Чемпионат мира по биатлону – не единственное крупное событие в зимних видах спорта. «Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что: чемпионат мира на отдельных дистанциях

Где: Каннын (Корея)

На кого рассчитывать: Увы, не на Павла Кулижникова. Лидер сборной России и ее главная звезда этот сезон, по сути, пропускает. Травма бедра и прочие проблемы со здоровьем вывели рекордсмена планеты из строя еще до Нового года. Ни в Каннын, ни в Калгари (где пройдет спринтерский ЧМ) Кулижников, в итоге, не поехал/не поедет. В лучшем случае – засветится на финале Кубке мира.

Впрочем, и без него нам есть, от кого ждать медалей. Руслан Мурашов (500 и 1000 м), Денис Юсков (1500), Ольга Фаткулина (500, 1000) – все в своих видах были в медалях по ходу этого сезона. И даже брали золото. Юсков - так вовсе действующий чемпион на «полуторке». Жаль, Анна Юракова после серии удачных выступлений в Кубке мира не смогла зацепиться за награду на дистанции 3000 м – в Канныне стала лишь 11-й (первые забеги прошли в четверг). Но даже так мы вполне можем рассчитывать на 4-5 медалей. Ведь есть еще и командные гонки, где особая надежда – на наших девушек.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Что: чемпионат мира

Где: Сенкт-Мориц (Швейцария)

Александр Хорошилов Источник: Reuters

На кого рассчитывать: На Александра Хорошилова. Три подиума по ходу текущего сезона, 4-е место в зачете Кубка мира в слаломе – все этот как бы непрозрачно намекает, что Россия может получить первую награду на горнолыжном первенстве планеты за последние 20 лет! Хорошилов сравнялся с Александром Жировым по количеству попаданий в тройку на Кубке мира – он девять раз был в медалях, даже выигрывал этап (два года назад в Шладминге), но вот на ЧМ пока призов не брал. Форма сейчас у россиянина в порядке, январь он провел ударно (бронза в Китцбюэле и в том же Шладминге), так что в Сенкт-Морице у Хорошилова все может получится. Правда, ждать придется долго – соревнования по слалому будут завершать программу турнира аж 19 февраля.

ШОРТ-ТРЕК

Что: этап Кубка мира

Где: Минск (Белоруссия)

На кого рассчитывать: Мы так пока и не дождались медалей от нашей женской сборной. Софья Просвирнова и Екатерина Константинова зажгли на последнем чемпионате Европы, взяв серебро и бронзу в многоборье (и до кучи – по две медали тех же достоинств на отдельных дистанциях), но вот в Кубке мира пока в тройки не попадали. Минск – последняя возможность это сделать, ведь этап – последний. Конечно, главный старт все еще впереди, чемпионат планеты пройдет 10-12 марта в Роттердаме. Но разогреться можно и сейчас.

Другое дело – сборная мужская. Семен Елистратов, окончательно утвердившись в роли лидера своей команды, с осени собрал хороший урожай медалей…. но без золота. Точнее, золото одно – в командной гонке (в Дрездене). Вот в личных видах его пока нет. И в Белоруссии Елистратов будет пытаться исправить ситуацию. Плюс Виктор Ан обрел уверенность в себе и снова может попытаться взойти на подиум – хотя бы на коронной «пятисотке». Наконец, Александр Шульгинов неделю назад взял первую личную медаль в карьере – бронзу на «полуторке». С формой – порядок. Осталось повторить успех. Минск – не Россия, но близко. Поддержкой публики ребята будут обеспечены. Надеемся, она поможет.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что: этап Кубка мира

Где: Саппоро (Япония) – мужчины, Любно (Словения) – женщины

На кого рассчитывать: Конечно, на Ирину Аввакумову. Вот только россиянку кидает то ввысь, то вкось. Либо – в медали, либо – на место в конце топ-20, как было на предыдущем этапе в Хинценбахе. Похоже, Аввакумова больше главных соперниц зависит от погоды. Хочется верить, что в Словении с погодой повезет. До конца Кубка мира осталось два этапа – в Любно и затем в Пхенчхане. В тройку общего зачета не прорваться, но подтянуться с нынешней седьмой позиции можно. Последнюю награду Ирина завоевала три недели назад в Дзао (Япония), и это была бронза. Пора бы обновить коллекцию медалей.

СНОУБОРД

Что: этап Кубка мира

Где: Бокван (Корея) – слалом-гигант, Квебек (Канада) – биг-эйр

На кого рассчитывать: На возвращение Андрея Соболева. Похоже, кроме него в нашей мужской команде никто медалей принести не может. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд редко заглядывает даже в топ-10, не говоря о тройке. А Соболев начал сезон с победы в Кортина д’Ампеццо и серебра в Карецце, но вот затем… Травма, операция, лечение. В Корее он выступит впервые за последние почти два месяца. Конечно, сложно будет сразу включиться в борьбу за медали, но вдруг получится?

И точно мы ждем подиума от Алены Заварзиной, которая неделю назад, в болгарском Банско, взял золото в этой же дисциплине (слалом-гигант). Для россиянки такой успех стал первым с прошлого марта, так что значительно придал уверенности. А из Кореи хочется уехать в хорошем настроении – чтобы вернуться сюда с приятными воспоминаниями на будущий год.

Наконец, в канадском Квебеке пройдет заключительный этап в биг-эйре. Дисциплина, прямо скажем, не российская, но в начале января, в Москве, наш Влад Худобин сенсационно выиграл золото! Хочется верить, что долгий перерыв (а Кубок мира не проводился больше месяца), не сказался на настрое россиянина. И что ему по силам закрепить успех.

ФРИСТАЙЛ

Что: этап Кубка мира

Где: Пхенчхан (Корея) – акробатика

На кого рассчитывать: На всю команду в целом. Максим Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова – на счету всех в этом сезоне есть медали. И есть даже победа – в командных выступлениях в Бейда-Лейк (Буров/Спиридоно ва/Александра Орлова). Белоруссия, Китай, Австралия, США – вот список сборных, спорящих за золото, и россияне пока в него не входят. Но лишь – пока. Прогресс заметен, этот сезон может стать прорывным, так что в Пхенчхане, на олимпийской арене, наши парни и девушки будут стараться проявить себя по-максимуму.