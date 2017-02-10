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«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандале

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандале
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Естественно, огонь в комментариях по поводу смешанной эстафеты не только в России.

В интервью норвежскому Aftenposten самым взвешенным мнением с французской стороны об этой истории поделился восьмикратный чемпион мира Рафаэль Пуаре:

– У истории сильный резонанс во Франции. Больше тех, кто поддерживает Фуркада, но многие считают его уход с награждения – неправильный поступок. Я сам, вероятно, сделал бы так же. Но потом бы пожалел. Все же уходить с награждения именно так – некрасиво со стороны Фуркада.

Мартен чувствует, что у него нет выбора в этой борьбе с допингом. Одному ему не справиться, хотя и хорошо, что Фуркад борется. Мартен ощущает себя одиноким в борьбе с допингом. Хотя мы ведь все не хотим, чтобы биатлон стал как велоспорт, где больше говорят о допинге, чем о спорте. А Шипулин поступил неуважительно, когда посмеялся после ухода Фуркада с пьедестала, – отдельно подчеркнул соотечественник Мартена.

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За Фуркада

Официально

– В последнее время нам доводилось слышать очень многое о русских. Мошенникам в любом виде спорта не место. Когда можно преподать им урок на трассе, это можно считать сведением счетов
Квентин Фийон-Майе, французский биатлонист, серебряный призер смешанной эстафеты

Мнения читателей ведущего французского издания LEquipe

«Эти парни – конкуренты, и у Фуркада есть много другого, о чем стоит думать, кроме как рукопожатие с Логиновым. Лучший ответ – на трассе и на стрельбе, а мы еще посмотрим, будет ли Логинов и дальше так смеяться, как вчера на подиуме. Сильно в этом сомневаюсь!»

«Бесполезный разговор! Даже если и был умышленный контакт, он же никак не помешал русскому, который уже закончил гонку».

«Добровольно ли? Не знаю. Заслуженно ли? Конечно! Логинов не имеет никакого отношения к честной конкуренции в биатлоне. В лучшем случае его место дома, в худшем – в тюрьме».

«По крайней мере на чемпионате мира не будет скучно! Немцы, норвежцы тоже гордятся позицией Фуркада по этому вопросу».

«Я поддерживаю Фуркада, хоть некоторые и предпочитают слепо слушать русские СМИ, прекрасно известные своей независимостью и честностью. Какой стыд».

«Как обычно, русские не умеют проигрывать. Когда они не используют ЭПО, они ищут причины своего поражения. Фуркаду не надо оправдываться, он явно выше этих русских».

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Против Фуркада

Официально

– Дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы «укусить» российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.
Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции (полный комментарий)

Мнения читателей LEquipe

«При передаче эстафеты Фуркад явно сделал все с умыслом, такое поведение нужно наказывать. Такие поступки от великого чемпиона – недопустимо. Он ясно показал границы своего интеллекта. Личное мнение у него может быть, но он не имеет права так вести себя на подиуме – это тоже заслуживает строгих санкций»

«Столкновение непроизвольное??? Это шутка. Фуркад все делает нарочно, это очевидно. Поэтому Францию вообще стоит дисквалифицировать, к моему огорчению. Я поддерживаю мнение Фуркада вне трассы, но в гонке нужно соблюдать правила».

«Он принимает эстафету перед русским, чтобы пересечься с Логиновым, как это объяснить? Он замедлился, смотря на россиянина, и по своей воле оказался перед ним, ради этого поступка. Я люблю Мартена Фуркада, но его поступок непростителен, его вполне могли дисквалифицировать».

 «Мы же знаем, что у Фуркада нет мозгов… Он пробежал именно так и рисковал падением? От него вполне можно ждать чего угодно»

«Я 7 лет смотрю биатлон и впервые вижу такое! Все эти инциденты после гонки – отвратительные, они заставляют меня думать о футболе. Думаю, поступок Фуркада был добровольным».

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Голосование: Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону?

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