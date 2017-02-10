«У Фуркада нет мозгов», «Русские не умеют проигрывать». Франция – о скандале
Естественно,
огонь в комментариях по поводу смешанной эстафеты не только в России.
В интервью норвежскому Aftenposten самым взвешенным
мнением с французской стороны об этой истории поделился восьмикратный чемпион
мира Рафаэль Пуаре:
– У истории сильный резонанс во Франции. Больше тех,
кто поддерживает Фуркада, но многие считают его уход с награждения –
неправильный поступок. Я сам, вероятно, сделал бы так же. Но потом бы пожалел.
Все же уходить с награждения именно так – некрасиво со стороны Фуркада.
Мартен чувствует, что у него нет выбора в этой борьбе с допингом. Одному ему не справиться, хотя и хорошо, что Фуркад борется. Мартен ощущает себя одиноким в борьбе с допингом. Хотя мы ведь все не хотим, чтобы биатлон стал как велоспорт, где больше говорят о допинге, чем о спорте. А Шипулин поступил неуважительно, когда посмеялся после ухода Фуркада с пьедестала, – отдельно подчеркнул соотечественник Мартена.
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За Фуркада
Официально
– В последнее время нам доводилось слышать очень
многое о русских. Мошенникам в любом виде спорта не место. Когда можно
преподать им урок на трассе, это можно считать сведением счетов
Квентин Фийон-Майе, французский биатлонист, серебряный призер смешанной эстафеты
Мнения
читателей ведущего французского издания L’Equipe
«Эти парни – конкуренты, и у Фуркада есть много
другого, о чем стоит думать, кроме как рукопожатие с Логиновым. Лучший ответ –
на трассе и на стрельбе, а мы еще посмотрим, будет ли Логинов и дальше так
смеяться, как вчера на подиуме. Сильно в этом сомневаюсь!»
«Бесполезный разговор! Даже если и был умышленный
контакт, он же никак не помешал русскому, который уже закончил гонку».
«Добровольно ли? Не знаю. Заслуженно ли? Конечно!
Логинов не имеет никакого отношения к честной конкуренции в биатлоне. В лучшем
случае его место дома, в худшем – в тюрьме».
«По крайней мере на чемпионате мира не будет скучно!
Немцы, норвежцы тоже гордятся позицией Фуркада по этому вопросу».
«Я поддерживаю Фуркада, хоть некоторые и
предпочитают слепо слушать русские СМИ, прекрасно известные своей
независимостью и честностью. Какой стыд».
«Как обычно, русские не умеют проигрывать. Когда они не используют ЭПО, они ищут причины своего поражения. Фуркаду не надо оправдываться, он явно выше этих русских».
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Против Фуркада
Официально
– Дошло до того, что отношения России и Франции
стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не
существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал
свою энергию на то, чтобы «укусить» российских биатлонистов, а сосредоточился
на завоевании золотых медалей.
Мишель Вьон, президент Федерации лыжного спорта Франции (полный комментарий)
Мнения
читателей L’Equipe
«При передаче эстафеты Фуркад явно сделал все с
умыслом, такое поведение нужно наказывать. Такие поступки от великого чемпиона –
недопустимо. Он ясно показал границы своего интеллекта. Личное мнение у него
может быть, но он не имеет права так вести себя на подиуме – это тоже
заслуживает строгих санкций»
«Столкновение непроизвольное??? Это шутка. Фуркад
все делает нарочно, это очевидно. Поэтому Францию вообще стоит
дисквалифицировать, к моему огорчению. Я поддерживаю мнение Фуркада вне трассы,
но в гонке нужно соблюдать правила».
«Он принимает эстафету перед русским, чтобы
пересечься с Логиновым, как это объяснить? Он замедлился, смотря на россиянина,
и по своей воле оказался перед ним, ради этого поступка. Я люблю Мартена
Фуркада, но его поступок непростителен, его вполне могли дисквалифицировать».
«Мы же знаем,
что у Фуркада нет мозгов… Он пробежал именно так и рисковал падением? От него
вполне можно ждать чего угодно»
«Я 7 лет смотрю биатлон и впервые вижу такое! Все эти инциденты после гонки – отвратительные, они заставляют меня думать о футболе. Думаю, поступок Фуркада был добровольным».
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