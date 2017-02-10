Сергей Кирьяков: Теперь и в Китае болеют за «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги второго сбора команды.

- Мы планировали проделать более интенсивную работу по сравнению с первым сбором. И мы ее выполнили, – говорит Сергей Кирьяков. – Понравилось, как игроки, несмотря на нагрузки, старались выполнять все наши требования. В играх приходилось тяжеловато, но они выжимали из себя последние силы. Мы параллельно с тренировками и матчами вели наблюдения: на каком пульсе, какую дистанцию и в каком режиме пробегают игроки. И могу с уверенностью сказать, что мы на правильном пути.

- И мышечных травм относительно мало.

- Да, единственную тяжелую травму получил Илья Максимов. У него разрыв крестообразных связок – надолго выбыл.

- Что скажете об одном из новичков команды – болгарском защитнике Иване Иванове?

- Он не прошел с нами первые сборы, где закладывался фундамент физподготовки. В матче с «Милсами» (3:3 – Прим. ред.) было видно, что Иван пока не готов. Поэтому во втором тайме начались ошибки. Держали с Ивановым связь до подписания контракта, он говорил, что делает определенную работу. Но, наверное, ее было недостаточно.

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- Успеете за один сбор подтянуть его?

- Перед началом третьего сбора проверим состояние всех ребят. И на основании этих данных будем планировать работу. Конечно, в целом для команды нагрузки будут потихоньку снижаться. Станет больше игровых упражнений, начнем наигрывать состав, который будет играть в чемпионате после перерыва.

- Что с атакой? С ней были большие трудности в первой части сезона – шесть голов в 17 матчах.

- Считаю, стало намного лучше. Мы приобрели Расича, который, правда, тоже приехал на сборы неготовым, но уже почти втянулся. В матче против «Радника» (1:0 – Прим. ред.) он смотрелся неплохо. Увидели то, что и хотели. Он не из тех форвардов, которые берут мяч и обыгрывают по три-четыре человека. Он нападающий таранного типа, который может навязать борьбу вверху – непосредственно в штрафной и в середине поля после длинных передач. Такого форварда у нас не было. Поэтому мы испытывали огромные проблемы – некому было цепляться за мяч, зарабатывать штрафные вблизи ворот соперника.

- Заметил, что стали больше атаковать флангами.

- С приходом Комбарова с правого фланга стало возникать больше остроты. В матче с «Лудогорцем» (2:2 – Прим. ред.) почти все, что у нас было, мы создали через фланг Комбарова и Бурмистрова, которые неплохо взаимодействовал и между собой. Отставал левый фланг, но на втором сборе здорово прибавил Олег Власов. Он вместе с Вергарой, которого мы вынужденно переместили на левый фланг защиты из-за травмы Григалавы, неплохо показали себя в последних матчах.

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- Покупки еще будут?

- Попытки будут вестись до самого закрытия трансферного окна. Еще нужны как минимум два человека.

- До «Арсенала» вы на протяжении семи лет работали в молодежных и юношеских сборных России. Окончательно перестроились на клубную работу?

- Да, полностью погрузился в клубные дела. Конечно, разница большая. В клубе есть возможность каждый день что-то подправить, подкорректироват ь. Подвести команду к общему знаменателю, чтобы игроки думали одинаково. В сборной из-за длинных пауз между сборами это сделать тяжело.

- Вы рассказывали, что в Китае написали о тульском «Арсенале». Что это за статья?

- О том, что меня назначили главным тренером. Я играл в Китае, поэтому некоторые местные журналисты меня до сих пор помнят. Не знаю, была ли эта статья в газетах, но в интернете я ее видел. У меня осталось много друзей в Китае. Поэтому они с интересом наблюдают за нашими выступлениями.

- Получается, за «Арсенал» теперь болеют и в Китае.

- Да, есть группа болельщиков, которая будет переживать. Пусть она не очень большая по сравнению с населением всего Китая, но это все равно приятно.

- Впервые за последние годы вы не сыграете на Кубке Легенд?

- Когда решался вопрос о моем участии, сказал, что с удовольствием приеду, но для этого даты турнира должны совпасть с промежутками между сборами «Арсенала». К сожалению, не совпали. Буду по интернету следить. А в футбол мы и в «Арсенале» играем – персонал клуба против тренерского штаба. Это сплачивает коллектив.

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