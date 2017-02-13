«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал». Анонс «ССФ»

Во вторник выйдет свежий выпуск еженедельника»Со ветскому спорт - Футбол». Читайте в номере!

«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал»

Воспитанник московского «Спартака» Анри Хагуш помогает тульскому «Арсеналу» спастись от вылета из премьер-лиги. В интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.

Почему «Реал» проиграет «Наполи»

«Реал» – «Наполи» – одно из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. Так и тянет назвать команду Зидану фаворитом. Но стоит ли спешить? «ССФ» определил десять угроз, которые итальянский клуб представляет для действующего победителя турнира.

«Ростов» - в полуфинале Лиги Европы?

Российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев оценивает их шансы, а журналисты редакции дают прогноз – как далеко пройдут»Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

Отчаяние и боль Луиса Суареса

Удивительные факты из книги нападающего «Барселоны»! Что происходило с Суаресом до того, как он укусил итальянца Джорджо Кьеллини? Почему Суареса лечил больной раком физиотерпевт? Как они поддерживали друг друга и чего им это стоило?

«Мечтаем, чтобы во время ЧМ-2018 наша студия была на Красной площади»

Эксклюзивное интервью «Советскому спорту» исполнительного продюсера телекомпании FOX Sports Дэвида Нила

«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ – «МАЖОР»

Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В плей-офф Лиги Европы он стартует матчами против «Фенербахче», а в чемпионате России сразится со «Спартаком». Это и многое другое «ССФ» обсудил с бразильским полузащитником «быков» Жоаозиньо.

Также в номере!

- расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы;

- легенда «Зенита» Анатолий Тимощук может вернуться в Питер в качестве тренера;

- неожиданный гость на тренировке «Спартака».

и многое другое!