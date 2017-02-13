Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Лацио- : -Милан
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал». Анонс «ССФ»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник выйдет свежий выпуск еженедельника»Советскому спорт - Футбол». Читайте в номере!

«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал»

Воспитанник московского «Спартака» Анри Хагуш помогает тульскому «Арсеналу» спастись от вылета из премьер-лиги. В интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.

Почему «Реал» проиграет «Наполи»

«Реал» – «Наполи» – одно из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. Так и тянет назвать команду Зидану фаворитом. Но стоит ли спешить? «ССФ» определил десять угроз, которые итальянский клуб представляет для действующего победителя турнира.

«Ростов» - в полуфинале Лиги Европы?

Российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев оценивает их шансы, а журналисты редакции дают прогноз – как далеко пройдут»Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

Отчаяние и боль Луиса Суареса

Удивительные факты из книги нападающего «Барселоны»! Что происходило с Суаресом до того, как он укусил итальянца Джорджо Кьеллини? Почему Суареса лечил больной раком физиотерпевт? Как они поддерживали друг друга и чего им это стоило?

«Мечтаем, чтобы во время ЧМ-2018 наша студия была на Красной площади»

Эксклюзивное интервью «Советскому спорту» исполнительного продюсера телекомпании FOX Sports Дэвида Нила

«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ – «МАЖОР»

Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В плей-офф Лиги Европы он стартует матчами против «Фенербахче», а в чемпионате России сразится со «Спартаком». Это и многое другое «ССФ» обсудил с бразильским полузащитником «быков» Жоаозиньо.

Также в номере!

- расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы;

- легенда «Зенита» Анатолий Тимощук может вернуться в Питер в качестве тренера;

- неожиданный гость на тренировке «Спартака».

и многое другое!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Десятка суперагентов. Кто управляет европейским футболомДесятка суперагентов. Кто управляет европейским футболомОни – суперагенты. «ССФ» составил рейтинг десяти владельцев наиболее крупных футбольных агентств планеты.Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»Рустем Мухаметшин в интервью «ССФ» рассказал, как он поспособствовал футбольной карьере брата-баскетболиста.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.Александр Кержаков: Если бы наигрался, давно бы закончилАлександр Кержаков: Если бы наигрался, давно бы закончилВ интервью «ССФ» Александр Кержаков рассказал о своей книге, травме спины, прокомментировал информацию о переезде в Казахстан.«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров Хагуша«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров ХагушаКорреспондент «Советского спорта» поговорил с Анри на сборе в Турции про них, про тренеров.Картинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКартинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКорреспондент «ССФ» выдвинулся на андалусийское побережье, чтобы воочию наблюдать, как российский футбольный пот орошает импортные курорты.Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахИван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!За два с половиной сезона в «Барселоне» хорватский хавбек Иван Ракитич успел стать одним из лидеров сине-гранатовых.Возня вокруг Миранчука, а также любовь Дзюбы к судьямВозня вокруг Миранчука, а также любовь Дзюбы к судьямКолонка шеф-редактора «ССФ» Николая Роганова.Кто займет место в призовой тройке чемпионата России? Анонс свежего «ССФ»Кто займет место в призовой тройке чемпионата России? Анонс свежего «ССФ»Сегодня начинаются продажи свежего номера «ССФ». Представляем его главные материалы.Как убивали «Москву»Как убивали «Москву»«ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва».ЦСКАзка на новый ладЦСКАзка на новый ладВозглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны».По лекциям «Сумасшедшего». В чем причина взлета «Севильи»По лекциям «Сумасшедшего». В чем причина взлета «Севильи»«ССФ» объясняет причины взлета «Севильи», рассказывает об их ярком тренере Хорхе Сампаоли и его кумире по прозвищу сумасшедший.«У нас футбольный бум!»«У нас футбольный бум!»Участники общественного движения «Россия Любит Футбол!» посетили одну из старейших футбольных школ Москвы – «Чертаново».Мануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евроМануэл Фернандеш: Сейчас я бы стоил больше 18 миллионов евроВ интервью «ССФ» португальский хавбек рассказал о карьере в «Бенфике», работе с Унаи Эмери, любви к гречке и матрешкам.Обновления ЦСКА и застой «Спартака». Анонс еженедельника «ССФ»Обновления ЦСКА и застой «Спартака». Анонс еженедельника «ССФ»Во вторник 31 января начнутся продажи свежего номера «ССФ». Вот его главные материалы.Иванович – это похороны! Колонка Юрия ЦыбаневаИванович – это похороны! Колонка Юрия ЦыбаневаПроявившийся вдруг интерес «Зенита» к Браниславу Ивановичу, на старости его игровых лет, сам по себе был бы нормален вполне.«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадиона«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадионаРеконструкция «Лужников» несется к финишу с опережением графика почти на два месяца – сдать стадион планируют в конце марта.Кто фаворит в гонке за золотом чемпионата России? Анонс свежего выпуска «ССФ»Кто фаворит в гонке за золотом чемпионата России? Анонс свежего выпуска «ССФ»Завтра, 24 января, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.Без кого «Спартаку» и «Зениту» не быть чемпионами. Что вас ждет в свежем «ССФ»Без кого «Спартаку» и «Зениту» не быть чемпионами. Что вас ждет в свежем «ССФ»Во вторник выйдет свежий номер еженедельника «Советский спорт Футбол», и вот что вы сможете из него узнать.
Главные новости
Футбол
Пятое поражение «Лестера» кряду, дубль Игуаина и камбэк «Атлетико». Главные новости утра
Фигурное катание
Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет
Футбол
«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса
Футбол
Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)
Биатлон
Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитывать
Теннис
Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTA
Теннис
Хачанов поднялся на 48-е место рейтинга ATP
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Зенит» пожалеет о переходе Ивановича
Футбол
Могилевец отказался подписывать новый контракт с «Зенитом»
Футбол
«Барселона» может выкупить Деулофеу у «Эвертона» в следующем сезоне
все новости