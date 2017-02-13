«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал». Анонс «ССФ»
Во вторник выйдет свежий выпуск еженедельника»Со
«Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещал»
Воспитанник московского «Спартака» Анри Хагуш помогает тульскому «Арсеналу» спастись от вылета из премьер-лиги. В интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.
Почему «Реал» проиграет «Наполи»
«Реал» – «Наполи» – одно из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. Так и тянет назвать команду Зидану фаворитом. Но стоит ли спешить? «ССФ» определил десять угроз, которые итальянский клуб представляет для действующего победителя турнира.
«Ростов» - в полуфинале Лиги Европы?
Российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев оценивает их шансы, а журналисты редакции дают прогноз – как далеко пройдут»Зенит», «Краснодар» и «Ростов».
Отчаяние и боль Луиса Суареса
Удивительные факты из книги нападающего «Барселоны»! Что происходило с Суаресом до того, как он укусил итальянца Джорджо Кьеллини? Почему Суареса лечил больной раком физиотерпевт? Как они поддерживали друг друга и чего им это стоило?
«Мечтаем, чтобы во время ЧМ-2018 наша студия была на Красной площади»
Эксклюзивное интервью «Советскому спорту» исполнительного продюсера телекомпании FOX Sports Дэвида Нила
«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ – «МАЖОР»
Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В плей-офф Лиги Европы он стартует матчами против «Фенербахче», а в чемпионате России сразится со «Спартаком». Это и многое другое «ССФ» обсудил с бразильским полузащитником «быков» Жоаозиньо.
Также в номере!
- расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы;
- легенда «Зенита» Анатолий Тимощук может вернуться в Питер в качестве тренера;
- неожиданный гость на тренировке «Спартака».
и многое другое!