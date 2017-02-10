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Старых возвращается. Россиянка впервые стартует на ЧМ после дисквалификации

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ирина Старых
Ирина СтарыхИсточник: «Советский спорт»

Сегодня на чемпионате мира – женский спринт. Первой из россиянок со старта уйдет Ирина Услугина (под 10-м номером), Татьяна Акимова начинает гонку под 43-м номером, Светлана Слепцова – под 69-м, Ирина Старых – под 98-м.  

Состав

Ирина Старых проведет сегодня первую гонку в главной сборной страны после дисквалификации.

В последние дни не раз приходилось слышать вопрос – почему все говорят только о Логинове, хотя Старых в той же ситуации: отбыла дисквалификацию, вернулась в команду в непростое время. Но ее в инстаграме никто не оскорбляет, соперники жмут руку на пьедестале и вообще встречают ее с улыбкой. Почему?

Тут все просто. У Ирины нет такого пиарщика, каким невольно обзавелся Александр Логинов. А Мартен Фуркад, сам того не подозревая, им стал. Конечно, француз затевал кампанию со знаком минус, но в России его нападки произвели обратный эффект, и Логинов стал чуть ли не национальным героем.

Особенно после того как его поддержал Антон Шипулин и оба они не стали пожимать руку Фуркаду на пьедестале после микста – таким образом россияне выразили свою принципиальную позицию против некорректных заявлений Фуркада. Хорошо, что не стали в мужские разборки впутывать девушек – Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова пожали руки всей французской команде.

Вот и Ирина Старых осталась в стороне от всего этого негатива.

Тренерский штаб не вызывал Старых в сборную А ни разу в сезоне до начала чемпионата мира, на который Ирина отобралась благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы. Так что она – единственная среди наших необстрелянная на Кубке мира. Светлана Слепцова провела несколько этапов в первой команде, но высоких результатов не показала.

«Что вообще Слепцова делает в сборной?» – вопрос, который также часто приходится слышать.

«Она в сборную не попадает, она в сборную отбирается, – это ответ всем возмущенным от главного тренера российской команды Александра Касперовича. – Пока она обходит тех, кто на шесть-семь лет моложе ее, до тех пор она и будет в команде».

Напомним, Светлана – самая опытная из всей российской сборной. Ей 30 лет и она единственная из наших, кто когда-либо выигрывал чемпионат мира.

Ольги Подчуфаровой на старте сегодня не будет. Спортсменка по-прежнему не в лучшей физической форме: в миксте с чистой стрельбой она передала эстафету 14-й, отстав от лидера только на последнем круге на 20 секунд.

Две оставшиеся участницы – Татьяна Акимова и Ирина Услугина.

Изначально вместо Услугиной должна была бежать Глазырина, которая тоже только в этом сезоне вернулась в команду, но у нее были более радостные причины для отсутствия нежели у Старых: Екатерина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Перед началом Кубка мира она сама поставила себе задачу попасть в топ-10 общего зачета по итогам сезона, однако пока Глазырина лишь 32-я.

Чем вызвана эта замена? Официального заявления по этому поводу не было, но мы можем предположить, что тренеры изначально рассматривали ее кандидатуру на спринт, и, может даже, эту замену спланировали – с тем, чтобы Ирина не растратила себя на ненужные волнения накануне перед гонкой, как это не раз случалось с той же Викорией Сливко.

Светлана Слепцова
Светлана СлепцоваИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Прогноз

Сегодняшний день вряд ли омрачится скандалами, подобными вчерашним: вряд ли бы стала Габи Коукалова «подрезать» Старых на крутых поворотах и наступать той на инвентарь, тем более что они и стартуют очень далеко друг от друга…

Если, наконец, обратить внимание на спортивную сторону вопроса, то тут такие обстоятельства.

Обнадеживает то, что в этом сезоне именно в спринте наша женская сборная одержала единственную победу в сезоне. В Нове-Место удивила всех Татьяна Акимова, завоевавшая первое золото в карьере.

Если шанс сегодня повторить успех? На золото вряд ли можно рассчитывать, но на медаль – почему нет? Тем более, что Татьяна из тех спортсменок, кого очень окрыляет успех. Вчерашняя бронза в смешанной эстафете – это еще какой успех. Ведь она выиграла первую медаль в карьере на чемпионате мира. Плюс со всей сборной свалился страх повторить прошлогодний антирекорд, когда команда впервые в истории не выиграла ни одной медали за турнир. Год назад в спринте Татьяна Акимова была 28-й, но сегодня ее скорость выше, а нервная система – крепче.

Ну и замечу, что говорить о том, будто бы успех Акимовой в Нове-Место случайный – некорректно, поскольку пасьют она завершила с бронзой и могла преподнести еще один сюрприз в масс-старте, только там ее подвела третья стрельба.

История

Знаете, сколько наши девушки не выигрывали спринт на чемпионатах мира? Ровно 20 лет. Последняя победа у россиянок была в 1997 году, когда в словацком Осрбли победила Ольга Ромасько. Годом ранее в Рупольдинге спринт тоже выиграла она и со времен того дубля – тишина. Ближе всех к успеху в последние годы была Ольга Зайцева. После серебра в 2005 году она завоевала бронзу в 2009-м. И еще два раза Зайцева становилась четвертой – 2011 и 2013 годах.

А самыми успешными на последних десяти чемпионатах мира в спринтерской дисциплине были немки – они побеждали 6 раз: трижды Магдалена Нойнер (2007, 2011, 2012), по разу Кати Вильхельм (2009), Андреа Хенкель (2008), Уши Дизль (2005).

Текстовая трансляция гонки ЗДЕСЬ. Начало в 16.45 мск. 

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