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Братья Кержаковы больше не нужны «Зениту»? Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Братья Кержаковы больше не нужны «Зениту»? Свежие трансферные новости и слухи
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

КЕРЖАКОВЫ НЕ ПОЕХАЛИ НА СБОР «ЗЕНИТА»

Нападающий Александр Кержаков и вратарь Михаил Кержаков не поехали на третий сбор «Зенита». Как сообщают СМИ, Михаил может продолжить карьеру в «Оренбурге», судьба Александра пока что неизвестна.

Нет в списке футболистов «Зенита» и защитника Ивана Новосельцева, но игрок присоединится к питерцам 17 февраля, так как сейчас залечивает травму.

ГРИГОРЬЕВ МОЖЕТ УЙТИ В «ОРЕНБУРГ»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев может перейти в «Оренбург» на правах аренды. Об это сообщает «Чемпионат».

Как стало известно «Советскому спорту», такая вероятность действительно существует, но сам игрок не хочет уходить из донского клуба. Тренерский штаб ростовчан предупредил футболиста, что у него будет минимум игровой практики по второй части сезона.

Сегодня Григорьев должен отправиться в Турцию, где «Ростов» будет готовиться к матчу со «Спартой».

ШАНДАО ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В ОДНОМ ИЗ ТОП-КЛУБОВ РФПЛ?

Защитник «Анжи» Шандао может остаться в премьер-лиге. Об этом заявил агент футболиста Ролим Кармо.

– Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно туда, – сказал Кармо в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что из-а тяжелой финансовой ситуации «Анжи» покинул ряд игроков.

МИРАНЧУК ОТОЗВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ «ЛОКО»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее футболист присылал заявление о том, что он увольняется с 10 февраля 2017 года.

– Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. В частности, было отозвано заявление об увольнении», – сказал Геркус в интервью «Чемпионату».

Напомним, что контракт Миранчука с «Локо» действует до конца 2017 года. Ранее стало известно, что футболист не хочет подписывать с железнодорожниками новое соглашение. На услуги полузащитника претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».

ИДОВУ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «АМКАРОМ»

Защитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с пермским клубом на три года. Прошлое соглашение игрока заканчивалось в июне 2017 года.

– Я благодарен «Амкару» за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие, – сказал Идову в интервью официальному сайту «Амкара».

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