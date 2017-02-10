Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера

Сегодня появилась информация, что в руководстве лондонского «Арсенала» планируют сменить главного тренера.

«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у специалистов, которых «сватают» в стан «пушкарей».

Массимилиано Аллегри

Известный итальянский тренер, скорее всего, покинет «Ювентус» по окончании этого сезона.

Во-первых, у наставника туринской команды довольно натянутые отношения с форвардом Пауло Дибалой, который поставил ультиматум руководству – либо я, либо Аллегри. Подобная ситуация возникла после матча за Суперкубок Италии. Именно тогда Аллегри был в ярости и обещал серьезно поговорить со своими игроками.

Во-вторых, с руководством «Ювентуса» Массимилиано расходится в некоторых вопросах, особенно это касается трансферной политики.

По информации итальянских СМИ, стороны договорились о прекращении сотрудничества грядущим летом, а действующего чемпиона Серии А может возглавить хорошо известный тренер в России Лучано Спаллетти, при котором «Рома» стала только сильней.

Здесь стоит отметить, «Манчестер Юнайтед» пытался до прихода Жозе Моуринью пригласить именно Аллегри, однако, сам итальянец не стал подтверждать эту информацию.

Ко всему прочему можно добавить, что у Аллегри заканчивается контракт как раз этим летом.

Роджер Шмидт

Этот тренер стал известен совсем недавно. Роберт Шмидт, в отличие от того же Аллегри, имеет не такой колоссальный опыт.

До приезда в Леверкузен этот специалист работал с такими командами, как «Дельбрюк», «Пройссен», «Падерборн 07», и австрийским «Ред Буллом». Ни одной серьезной команды, согласитесь.

В «Арсенале» явно хотят выиграть Лигу чемпионов, но сможет ли клуб завоевать один из самых престижных трофеев в футболе при тренере, который не выходил дальше 1/8 финала.

К тому же, как-бы руководство «фармацетов» не уволило Шмидта до окончания этого сезона, поскольку сейчас «Байер» занимает лишь 9-е место в таблице Бундеслиги.

Леонарду Жардим

Португальский специалист отлично проявляет себя на посту наставника «Монако». Сейчас его команда занимает первое место в таблице чемпионата Франции и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Кстати, при этом тренер клуб из Лиги 1 однажды вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей (1:0).

А до переезда во Францию Жардим три года тренировал лиссабонский «Спортинг». Доверить один из лучших клубов Португалии не станут, кому попало. Согласны?

Единственное, что может помешать португальцу возглавить «Арсенал» – контракт с «Монако». К тому же, Дмитрий Рыболовлев (владелец клуба – прим. Редакции) сделает все, чтобы сохранить этого тренера.

Томас Тухель

Говорят, Томас Тухель может «напихать» за любую мелочь. Этот тренер славится своей строгостью. Недавно он умудрился повздорить с руководством «шмелей» из-за трансфера Александра Исака, который был близок к переходу в «Реал».

Другое дело, что его «Боруссия», а она уже именно «его», а не Юргена Клоппа, выступает на очень высоком уровне. Это молодая и не уступчивая команда, которая способна обыграть любого соперника.

Это все наследие Клоппа, скажете вы, но нет уж… Томас лично «строил» эту команду минувшим летом, пригласив немало молодых игроков. Вспомните, сколько лидеров «Боруссии» было продано. Тот же Генрих Мхитарян или Матс Хуммельс.

Сейчас «шмели» занимают четвертое место в Бундеслиге и выступят в плей-офф Лиги чемпионов.

Интересно, что по информации СМИ, именно Тухель является главным кандидатом на пост наставника «Арсенала». Может, конфликт с руководством «Боруссии» станет причиной его переезда в Англию?