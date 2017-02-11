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«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛ

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ливерпуль» проиграет «Тоттенхэму». Прогноз на матчи 25-го тура АПЛ
Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 25-го тура чемпионата Англии. 

«Арсенал» – «Халл Сити»

Матч, который в самом начале сезона назвали бы простым для прогноза, но только не сейчас. В последнее время «Арсенал» не показывает той игры, которой от него ждут, а «Халл» отнял очки уже и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Юнайтед». Поставим все же на победу «Арсенала», но с большим трудом.

«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»

За последние пять матчей «Вест Хэм» уступил лишь двум командам из Манчестера, и можно сказать, что команда набрала ход. Лондонцы нашли своего нового героя – Энди Кэрролла. «Вест Бромвич» занимает восьмое место и опережает своих соперников на пять очков, комфортно себя чувствуя. «Вест Хэм» победит, но забьют обе команды.

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

Охота на «лис» прошла успешно, «Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер», на очереди «Уотфорд». Да, «шершни» обыграли «Арсенал» и «Сток Сити», да, «МЮ» лихорадит в этом сезоне, да и пусть. «Юнайтед» победит. Несмотря на свои 35 лет, Ибрагимович забил уже 15 мячей и сделает это еще не раз, возможно и в этом матче.

«Мидлсбро» – «Эвертон»

«Эвертон» расположился на седьмом месте и подняться выше у него вряд ли получится, как, в общем, и опуститься. Лукаку разошелся не на шутку, и, думаю, «Мидлсбро» попадет под горячую руку, а точнее ногу бельгийца. Прогнозирую уверенную победу «Эвертона».

«Сандерленд» – «Саутгемптон»

«Сандерленд» сейчас выглядит как раненый хищник, который находится на грани вылета из АПЛ, но иногда со злости выдает хорошие матчи. Отнимает очки у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», громит 4:0 «Кристал Пэлас». А вот «Саутгемптон» сейчас не в своей тарелке. Поставим на победу аутсайдеров чемпионата – на «Сандерленд».

«Сток Сити» – «Кристал Пэлас»

Игра этих команд – это как в РФПЛ матч «Крылья Советов» – «Анжи», но с одним исключением – противостояние «Стока» и «Кристал» я бы посмотрел с удовольствием, а вот... Ну вы поняли. В матче будет много борьбы, и, думаю, будет немало предупреждений. Результат может быть абсолютно любым, но предположу, что матч закончится результативной ничьей.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль», проснись! Что с тобой творится? Ни одной победы в 2017 году. Из всех команд первой шестерки именно команда Юргена Клоппа выглядит слабее всех, и даже «Арсенала», да простят меня болельщики этой команды. «Тоттенхэм» наоборот выглядит самой предпочтительной командой в плане борьбы за первое место с «Челси». Поставлю на победу гостей.

В воскресение нас ждут три матча.

«Бернли» – «Челси»

«Челси» идет к своему очередному чемпионскому титулу. И «Бернли» на этом пути выглядит маленькой кочкой, которую команда Антонио Конте с легкостью переступит. Даже говорить много об этом матче бессмысленно – победа «Челси».

«Суонси» – «Лестер»

Аллегри, Конте, Каррера, Анчелотти – итальянские тренеры, которые идут на первом месте в своих чемпионатах. Действительно год итальянской тренерской школы. «Лестер» вписал свое имя в историю в прошлом году, а в этом уже скорее вляпался в историю. В этом матче отдам предпочтение «Суонси». Тем более посмотрим на такой случай, когда команда играет в плей-офф Лиги чемпионов и вылетает из высшего дивизиона своего чемпионата. Где же вы, с детства болеющие за «Лестер»?

«Борнмут» – «Манчестер Сити»

Как я и говорил в прошлом прогнозе, один-два тура и «Сити» будут в тройке. «Борнмут» – не та команда, которая сможет остановить подопечных Хосепа Гвардиолы. У «Манчестера» на скамейке сидит Агуэро, но он не провинился и не наказан, просто он оказался слабее конкурентов. В «Борнмуте» Агуэро был бы просто богом, но это все мечты. Ставим на простую победу «Сити». 

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