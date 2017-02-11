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Станет ли Холм вновь чемпионкой? О самых интересных боях турнира UFC 208

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

12 февраля в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 208, который навсегда войдет в историю.

Новый дивизион

Дело в том, что в главном поединке бойцовского вечера сразятся вновь девушки. Экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм (10-2) проведет бой против представительницы Голландии Жермейн де Рандамье (7-3). Мало кто бы обратил внимание на этот поединок, однако, есть одна очень важная деталь. UFC впервые в своей истории разыграет пояс чемпионки в полулегкой весовой категории.

Фанаты смешанных единоборств давно хотели, чтобы в UFC появился этот дивизион для того, чтобы увидеть в сильнейшей лиге мира великолепную Кристиан Жустино. И вот этот момент настал, однако, бразильянка попалась на допинге и отстранена от участия в соревнованиях. Фавориткой является Холм, однако не стоит недооценивать ее соперницу. Все мы прекрасно помним, как Холли по всем статьям проиграла Валентине Шевченко, хотя тоже была фавориткой. Рандамье подряд нокаутировала Лариссу Пачеко и Анну Элморс, перед этим проиграв техническим нокаутом действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес.

Прогноз «Советского спорта»: победа Холли Холм нокаутом.

Потерпит ли Силва очередное поражение?

Некогда лучший боец UFC бразилец Андерсон Силва (33-8), которому уже 41 год, на данный момент имеет неприятную серию из четырех поражений кряду. Бой против Дерека Брансона (16-4) — это еще один шанс попытаться вернуть прежние позиции. Кому проигрывал Паук в последних боях? Дважды Крису Уайдману, нынешнему чемпиону в среднем весе Майклу Биспингу и чемпиону в полутяжелом весе Даниэлю Кормье. Все они — топовые бойцы. Поэтому, у Силвы очень хорошие шансы наконец-то одержать победу, впервые с октября 2012 года, когда он победил Стефана Боннара.

Прогноз «Советского спорта»: победа Силвы нокаутом.

Раскроется ли в UFC талант Тыбуры?

Экс-чемпион M-1 в тяжелом весе Марчин Тыбура (14-2) проведет свой третий поединок в UFC. Первый свой поединок он проиграл американцу Тимоти Джонсону, второй выиграл у Виктора Пешты нокаутом во втором раунде. Теперь на пути амбициозного поляка — американец Джастин Уиллис, который провел всего пять боев, в которых потерпел одно поражение, причем в дебютной схватке. Свой последний бой он провел в организации WSOF, победив техническим нокаутом Джулиано Коутиньо. Следовательно, бой против Марчина будет для него дебютом в UFC. Шансы на успех примерно равные.

Прогноз «Советского спорта»: победа Тыбуры единогласным решением судей.

Ислам, пора показывать себя

В рамках UFC 208 выступит и российский боец Ислам Махачев, который тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым и является одним из самых перспективных бойцов ММА с постсоветского пространства. За свою карьеру он провел 14 поединков и потерпел одно поражение в октябре 2015 года на турнире UFC 192 техническим нокаутом от Адриано Мартинса. После этого в сентябре 2017 года он единогласным решением судей победил очень крепкого Криса Уэйда, тем самым обозначив свое желание драться с топами UFC.

На данный момент Махачев занимает 80-е место в мировом рейтинге легковесов, в то время, как его соперник находится на 37-й строчке. Победа над Ником Ленцом позволит Исламу как минимум попасть в топ-50. И на это есть все шансы, несмотря на большой опыт 32-летнего оппонента.

Прогноз «Советского спорта»: победа Махачева единогласным решением судей.

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