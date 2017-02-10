Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Динияр Билялетдинов: Слова Карпина пропускаю мимо ушей

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Динияр Билялетдинов: Слова Карпина пропускаю мимо ушей
Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов после долго молчания дал интервью – спецкору «Советского спорта».

- С какими надеждами подходите к завершающей части этого сезона?
- Поиграть, насладиться футболом. Заработать какие-то очки, чтобы команда поднялась выше. Пока недовольны местом в таблице, поэтому вкалываем на сборах почти без выходных.

- Почему, кстати, вы на месте, которым недовольны? Игроки в «Рубине» серьезные, тренер из футбольной страны…
- В России сложный чемпионат. А игрокам и тренерам из других стран нужно время на адаптацию. Хави Грасия как-то говорил в интервью: для него стала сюрпризом, допустим, игра в пять защитников, с которой он столкнулся в России.

- «Рубин» никогда не играет в пять защитников?
- Грасия предпочитает четырех. Наверное, пять – не в его вкусе.

- «Рубин» играет чаще от соперника или от себя?
- В первой части сезона чаще играли от соперника.

- Намеренно – или соперник вынуждал?
- И так, и так. Были матчи, когда желание выиграть заставляло искать пути к воротам, исходя из ситуации на поле. Но вот к «Спартаку» и ЦСКА целенаправленно готовились всю неделю. Победить не получилось, но по игре, считаю, вышло неплохо.

- В мае у вас заканчивается контракт. С продлением пока тишина?
- Надо что-то показать на поле, чтобы не было тишины. Намерен серьезно поработать и подтвердить свой уровень.

- В уже прошедших контрольных матчах получилось?
- С «Осиеком» я не вышел, а против софийского ЦСКА и японцев сыграл. Тренер почему-то предпочитал выпускать меня в нападение.

- Вы работали с многими тренерами. Каков Грасия в сравнении с ними?
- Эмоциональный. Требовательный. Хотя у того же Унаи Эмери, если продолжать испанскую линию, требования были немножко другими.

- В каком смысле?
- Иной направленности. Грасия уделяет большое значение агрессивному прессингу и персональному противодействию. Много силовых упражнений, таких, как прыжки со штангой. Эмери не так ценил тренажерный зал, давал больше работы с мячом. В этом смысле Грасия чуть менее испанец – это я сейчас о стиле, а не о национальности. Зато у него тренировки очень интенсивные. Сейчас много команд, предпочитающих разваливать чужую игру. Быстрые перемещения в зоне атаки серьезно осложняют такую тактику. Потерял, отпрессинговал, вернул мяч, снова пошел к чужим воротам. Интенсивность тренировок даст «Рубину» возможность играть именно так.

- В душу футболистам Грасия лезет?
- Бывает, на поле минуту-две объясняет игроку, в чем он ошибся. Но долгих бесед за жизнь не ведет. Во всяком случае, со мной не вел. Юрий Семин такое практиковал, помню. Не вижу минусов в обоих случаях. К тому же Грасия общается через переводчика, так по душам поговорить сложнее.

- Общепризнанный футбольный эксперт номер один в России сейчас Валерий Карпин. Согласны?
- Слушал я его пару раз. Нравится — на здоровье.

- Вам от Карпина, от которого вы уходили из «Спартака», недавно перепало в интервью коллегам Кружкову и Голышаку. По делу?
- Мне есть чем ответить Георгичу, но уже устал, если честно, от его упоминаний. Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей. Неинтересно.

- Про пять кило лишнего веса, набранных вами в отпуске, все же спрошу. Как так, с вашей-то конституцией? Джанашия в свое время меньше «наедал».
- У Карпина проблемы со счетом, наверное. У меня таких проблем нет, и добавить к этому нечего. Мое отношение к Карпину все знают. Может говорить, что угодно, – оно не поменяется. Его отношение ко мне, наверное, такое же, но мне по барабану. Если человек неприятен, это навсегда. Никаких компромиссов.

Прочитав полную версию интервью с Динияром Билялетдиновым в одном из ближайших выпусков «Советского спорта - Футбола«, вы узнаете:

- почему при Валерии Чалом автобус «Рубина» не мог двигаться назад:
- почему в «Эвертоне» с командой путешествовала повариха;
- какие футбольные программы, по мнению Билялетдинова, нужны на российском ТВ;
- отличает ли Динияр дизельный двигатель от роторного;
- как ему удалось не попались в руки бандитов в Бразилии;
- почему Билялетдинов вновь готов стать доверенным лицом Владимира Путина

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Официально: «Оренбург» арендовал Михаила КержаковаВратарь «Зенита» Михаил Кержаков арендован «Оренбургом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Стали известны соперники «Локомотива» на третьем сборе в ИспанииФутболисты московского «Локомотива» в рамках третьего сбора проведут контрольные матчи с китайскими клубами «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун», норвежским «Стремсгодсетом» и испанским «Линенсе».15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»15 февраля комитет по этике будет рассматривать слова бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранностиФорвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны красно-синих.Паршивлюк, Боли и Тигиев отправятся на сбор «Анжи» в ТурциюФутболисты «Анжи» Сергей Паршивлюк, Янник Боли и Георгий Тигиев отправятся вместе с командой на третий сбор, сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.Братья Кержаковы больше не нужны «Зениту»? Свежие трансферные новости и слухиБратья Кержаковы больше не нужны «Зениту»? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила КержаковаПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о возможном переходе вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в оренбургский клуб.Александр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко – единственный продолжающий профессиональную карьеру футболист из тех, кто имеет отношение к «золотой» эпохе «Спартака».Сергей Кирьяков: Теперь и в Китае болеют за «Арсенал»Сергей Кирьяков: Теперь и в Китае болеют за «Арсенал»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги второго сбора команды.Сергей Кирьяков: С приходом Комбарова с правого фланга стало возникать больше остротыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об атаке команды.Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много силПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как он готов к весенней части чемпионата России.«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 годаЗащитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.Шандао может перейти в топ-клуб РФПЛАгент бразильского защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист может перейти в один из топ-клубов чемпионата России.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Не скрываем их грубые ошибки, но...». Почему возвращаются забракованные судьи«Не скрываем их грубые ошибки, но...». Почему возвращаются забракованные судьиНовый руководитель судейского комитета РФС Андрей Бутенко ответил на этот вопрос в интервью «Советскому спорту».Отец Панченко: В «Локомотиве» Кирилла точно не будет, все решится до 14 февраляВиктор Панченко, отец нападающего Кирилла Панченко, исключил возможность перехода футболиста в московский «Локомотив».«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров Хагуша«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров ХагушаКорреспондент «Советского спорта» поговорил с Анри на сборе в Турции про них, про тренеров.Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в ИспанииМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?В последнем матче на зимних сборах «Краснодар» разгромил испанскую «Марбелью» – 4:0. «Советский спорт» подводит итоги.
Главные новости
Биатлон
IBU: Причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Футбол
Александр Гришин: ЦСКА надо обыгрывать «Русенборг» за счет хитрости
Биатлон
Александр Кравцов: Непонятно, почему нас не предупредили об отстранении Глазыриной
Футбол
Официально: «Оренбург» арендовал Михаила Кержакова
Футбол
Тимощук объявил о завершении карьеры и получил тренерский диплом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом
Футбол
15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»
Бокс
Промоутер Ковалева: Команда Уорда не отвечает на запросы о реванше с Сергеем
Футбол
«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиков
Биатлон
Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в Австрии
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости
Динияр Билялетдинов
Динияр Билялетдиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости