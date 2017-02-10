«Собирайся, поехали!» Услугина узнала, что стартует, за несколько часов до гонки

Россиянка Ирина Услугина, которая заменила в сборной отстраненную Екатерину Глазырину, стала лучшей в нашей команде по итогам спринта. С чистой стрельбой она заняла 15-е место, уступив ходом победителю одну минуту. А выиграла первую личную гонку чемпионата мира Габриэла Коукалова из Чехии. Она на 4 секунды опередила немку Лауру Дальмайер.

Испугаться не успела

Ирину Услугину включили в заявку сборной России на чемпионат мира последней. Сначала тренерский штаб назвал шесть имен, оставив одно место вакантным. За два дня до начала чемпионата мира его заняла Услугина. Но в Хохфильцене вместе с командой ее не было – запасной состав тренировался в Риднау.

Она приехала в расположение сборной только сегодня утром, когда стало известно об отстранении Екатерины Глазыриной. Почему именно Услугина, а не Дарья Виролайнен, которая также была среди запасных?

Виролайнен вообще покинула расположение сборной из-за болезни и уже точно не примет участия в чемпионате мира. Как и отстраненная Глазырина.

Напомним, что Международный союз биатлонистов запретил Глазыриной участвовать в соревнованиях с 10 февраля на основании данных, полученных из второй части доклада Макларена и проведенных дополнительных расследований.

После этого было срочно решено ехать за Услугиной. От Риднау до Хохфильцена – около 200 километров. И когда такой переезд происходит прямо перед стартом, то знаете ли…

-- Я проснулась и делала зарядку, -- рассказывает Ирина. – И тут мне сказали, что я еду в Хохфильцен. Я знала, что я запасная, и это могло случиться в любой момент. Поэтому не могу сказать, что это стало для меня чем-то очень удивительным. Наверное, так даже лучше, я не успела переволноваться. И мне это помогло сегодня – по крайней мере, на стрельбе.

Действительно, Ирина даже испугаться не успела. И в ожидании старта ей тоже не пришлось долго мучиться -- к ней перешел по наследству 10-й стартовый номер Глазыриной.

Как результат – чистая стрельба и третье промежуточное место, при том, что в первой десятке бежали очень сильные девушки. Но большинство из них работали на рубеже хуже, чем Услугина: и Макарайнен, и Вирер, и Дорен-Абер – все промахивались.

Промах Акимовой и первая победа Коукаловой

К сожалению, не удалось пройти дистанцию без промаха Татьяне Акимовой – неудача ждала ее на стойке. Так буднично она попрощалась с медалью, которая на тот момент была вполне осязаема. После гонки Акимова едва не плакала: «Я ошибку допустила… Задохнулась немножко… Нужно было выстрел отложить». Вот так решается судьба медалей в биатлоне – все может решить один лишний вдох-выдох. Впрочем, когда финишировали все, стало понятно, что даже без круга Акимова не попала бы на пьедестал.

В итоге Акимова финишировала вслед за Услугиной – проиграла ей 2 секунды. То есть спортсменка, которая еще за завтраком не подозревала, что ей придется бежать эту гонку, становится в ней лучшей из наших.

Да, еще оставались на трассе Ирина Старых и Светлана Слепцова, но они в протоколе на 24-м и 33-м местах.

Плохо или хорошо? Да, в общем, ничего большего и не ждали. Или вот если вспомнить прошлогоднее 65-е место Подчуфаровой в этой же гонке, то даже прогресс налицо.

А теперь о лидерах. После вчерашнего золота в миксте, Дальмайер и в спринте была шикарна. Немки вообще очень любят выигрывать эту дисциплину – на последних десяти чемпионатах мира они побеждали в спринте шесть раз. И вот теперь это намеревалась сделать Лаура Дальмайер.

Но помешала Габриэла Коукалова, обладательница большого хрустального глобуса, у которой до сих пор не было звания чемпионки мира. Этот спринт она провела на одном дыхании – ноль промахов. И обыграла Дальмайер, закончив гонку на 4 секунды быстрее.

А у россиянок золота в спринте на чемпионатах мира не было уже 20 лет.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 19.12,6 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 4,0 (0)

3. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 25.1 (0)

4. Лиза Витоцци (Италия) –+25,3 (0)

5. Федерика Санфилиппо (Италия) – +31,9 (0).

6. Ванесса Хинц (Германия) – +37,9 (0).

7. Мари Дорен-Абер (Франция) – +42,8 (1+0)

8. Анастасия Кузьмина (Словакия) – +44,0 (0+1)

9. Селия Аймонье (Франция) – +53,9 (0+1)

10. Анастасия Меркушина (Украина) – +55.3 (0)

15. Ирина Услугина (Россия) – +59,6 (0)

16. Татьяна Акимова (Россия) – +1.01,6 (0+1)

18. Анна Фролина (Южная Корея) – +1.07,2 (1+0)

24. Ирина Старых (Россия) – +1.18,1 (0+1)

33. Светлана Слепцова (Россия) – +1.35,7 (0+1)

Лыжный ход

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 17.11,5

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) - отставание 2,6

3. Лаура Дальмайер (Германия) – + 4,0

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – +11.9

5. Селия Аймонье (Франция) – +12,0

6. Мари Дорен-Абер (Франция) – +15,3

8. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +20,1

27. Татьяна Акимова (Россия) – +47,2

30. Анна Фролина (Южная Корея) – +53,3

34. Ирина Старых (Россия) – +54,9

39. Ирина Услугина (Россия) – +59,8

47. Светлана Слепцова (Россия) – +1.05,6